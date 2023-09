Tại sự kiện ra mắt loạt iPhone 15 vào ngày 12/9 vừa qua, Apple không công bố dung lượng pin chi tiết của các sản phẩm, nhưng cho biết iPhone 15 Pro Max đã được cải thiện đáng kể về thời lượng sử dụng pin so với các phiên bản tiền nhiệm.

Theo các trang công nghệ lớn, iPhone 15 Pro Max được trang bị thỏi pin dung lượng 4.441 mAh, lớn hơn thỏi pin 4.323 mAh trên iPhone 14 Pro Max ra mắt vào năm ngoái. Điều này đồng nghĩa với việc iPhone 15 Pro Max là chiếc iPhone có dung lượng pin lớn nhất hiện nay.

Bên cạnh đó, iPhone 15 Pro Max được trang bị chip A17 Pro, xây dựng trên tiến trình 3nm, sẽ giúp tiết kiệm năng lượng hơn so với chip A16 Bionic (xây dựng trên tiến trình 4nm) của iPhone 14 Pro Max.

Vậy thời lượng sử dụng pin của iPhone 15 Pro Max có thực sự vượt trội so với các phiên bản iPhone khác?

Để đi tìm câu trả lời, kênh Youtube có tên Mrwhosetheboss đã tiến hành so sánh thời lượng pin của iPhone 15 Pro Max với các phiên bản iPhone khác, bao gồm loạt iPhone 15 (15, 15 Plus và 15 Pro), iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 và iPhone 13 Pro Max.

Các mẫu iPhone được mang ra để so sánh thời lượng sử dụng pin (Ảnh chụp màn hình).

Trong số các sản phẩm được mang ra so sánh, iPhone 15 Pro Max, 14 Pro Max và 13 Pro Max có kích thước màn hình bằng nhau (6,7-inch) và tần số quét 120Hz, do vậy sẽ tiêu tốn nhiều năng lượng hơn khi sử dụng.

iPhone 15 Pro cũng có màn hình tần số quét 120Hz, nhưng kích thước màn hình chỉ 6,1-inch. Trong khi đó, iPhone 14, 15 và 15 Plus đều có tần số quét 60Hz, giúp tiết kiệm năng lượng hơn.

Để đảm bảo tính công bằng khi so sánh thời lượng sử dụng pin, các mẫu iPhone đều được sạc đầy pin 100% và thiết lập màn hình với độ sáng tương tự nhau.

Sau quá trình thiết lập, Mrwhosetheboss đã bắt đầu so sánh thời lượng sử dụng pin trên các mẫu iPhone bằng cách cho các sản phẩm này hoạt động liên tục với các tác vụ giống hệt nhau, bao gồm chơi game, xem video, duyệt web, quay video… cho đến khi các mẫu smartphone thử nghiệm cạn kiệt pin hoàn toàn.

Được trang bị thỏi pin có dung lượng nhỏ nhất và sử dụng chip thế hệ cũ (A15 Bionic), không quá ngạc nhiên khi iPhone 14 là sản phẩm "gục ngã" đầu tiên trong bài kiểm tra, với thời gian sử dụng 9 giờ 2 phút liên tục.

iPhone 15 Pro được trang bị màn hình và thỏi pin nhỏ tương đương iPhone 14. Dù iPhone 15 Pro phải "gánh" màn hình tần số 120Hz, nhưng bù lại được trang bị chip cao cấp hơn (A16 so với A15), do vậy iPhone 15 Pro vẫn có thời lượng pin tốt hơn iPhone 14, với 9 giờ 20 phút sử dụng liên tục.

2 sản phẩm khác được trang bị chip A16 Bionic là iPhone 15 và iPhone 14 Pro Max đứng ở các vị trí tiếp theo, với thời lượng sử dụng pin lần lượt 9 giờ 57 phút và 10 giờ 54 phút.

Đáng chú ý, iPhone 13 Pro Max có chung kích thước màn hình, tần số quét 120Hz như iPhone 14 Pro Max, nhưng iPhone 13 Pro Max lại có thời lượng sử dụng pin lâu hơn (11 giờ 19 phút) dù chỉ được trang bị chip đời cũ (A15 Bionic).

iPhone 15 Pro Max đọ thời lượng pin loạt iPhone "đàn anh", kết quả bất ngờ (Video: Mrwhoseboss).

Một điều khá bất ngờ, iPhone 15 Plus đã đánh bại iPhone 15 Pro Max để trở thành chiếc iPhone có thời gian sử dụng pin lâu nhất hiện nay.

iPhone 15 Plus cũng có màn hình 6,7-inch và thỏi pin tương đương iPhone 15 Pro Max (iPhone 15 Plus có pin 4.383 mAh so với 4.441 mAh của iPhone 15 Pro Max), nhưng bù lại iPhone 15 Plus chỉ có màn hình quét 60Hz giúp tiết kiệm năng lượng hơn.

Bài kiểm tra của Mrwhosetheboss cho thấy iPhone 15 Pro Max có thể trụ được 11 giờ 41 phút sử dụng liên tục, trong khi iPhone 15 Plus đã sử dụng được 13 giờ 19 phút liên tục.

Lưu ý: kết quả thử nghiệm của Mrwhosetheboss chỉ mang tính tham khảo, bởi lẽ quá trình sử dụng thực tế của các sản phẩm sẽ có nhiều khác biệt.