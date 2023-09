iPhone 15 Pro tăng nhiệt cao khi dùng - Do chip A17 hay khung viền titan?

Trên các nền tảng mạng xã hội và trên các diễn đàn trực tuyến về công nghệ, nhiều người dùng đã phản ánh iPhone 15 Pro và 15 Pro Max của họ gặp tình trạng nhiệt độ tăng lên rất cao sau một thời gian sử dụng liên tục.

Một người dùng mạng xã hội Reddit cho biết sau khi thực hiện cuộc gọi bằng iPhone 15 Pro Max được 5 phút, anh cảm thấy thiết bị của mình trở nên nóng bất thường. Khi sử dụng nhiệt kế để kiểm tra, người này nhận thấy chiếc điện thoại của mình nóng đến 108 độ F (tương đương 42 độ C).

iPhone 15 Pro Max tăng nhiệt độ lên 108 độ F chỉ sau 5 phút nói chuyện điện thoại (Ảnh: Reddit).

"Nhiệt độ thật kinh khủng. Đây chắc chắn là điều tôi không hề mong đợi ở một chiếc iPhone 15 Pro Max hoàn toàn mới", một người dùng mạng xã hội X (trước đây là Twitter) bình luận.

Geekerwan, một người chuyên đánh giá (reviewer) các thiết bị công nghệ nổi tiếng tại Trung Quốc, cho biết iPhone 15 Pro Max của mình đã nóng lên rất nhiều sau một thời gian anh sử dụng thiết bị để chơi game.

Geekerwan cho biết anh đã chơi game Genshin Impact (một trong những tựa game đòi hỏi cấu hình cao nhất hiện nay) ở nhiệt độ phòng 25 độ C. Chỉ sau 30 phút, nhiệt độ của iPhone 15 Pro Max đã tăng rất nhiều. Người này sử dụng nhiệt kế để kiểm tra và nhận thấy chiếc iPhone của mình đã nóng đến gần 50 độ C.

iPhone 15 Pro Max tăng nhiệt lên đến 49,8 độ C sau một thời gian chơi game liên tục (Ảnh: Bilibili).

Không chỉ tỏa ra nhiệt độ lớn, Geekerwan còn cho biết chip A17 Pro trên iPhone 15 Pro Max đã tự động hạ xung nhịp khi nhiệt độ tỏa ra quá cao, điều này khiến iPhone chơi game kém mượt hơn.

RJey, một blogger công nghệ người Canada, cũng cho biết chiếc iPhone 15 Pro Max của anh gặp vấn đề về nhiệt độ sau một thời gian sử dụng và đôi khi người dùng sẽ phải giật mình khi nhận ra chiếc iPhone của mình nóng đến mức nào.

iPhone 15 Pro Max bị giật, lag vì nhiệt độ tăng cao khi đang chơi game (Video: TheRelaxingEnd).

Nhiều người dùng lo ngại tình trạng iPhone 15 Pro và 15 Pro Max tăng nhiệt quá cao sẽ làm ảnh hưởng đến tuổi thọ linh kiện bên trong sản phẩm, đặc biệt là pin, khi nhiệt độ cao luôn được xem là "kẻ thù" của pin lithium-ion.

Nhiệt độ tăng cao trên iPhone 15 Pro và 15 Pro Max do chip A17 Pro hay do khung viền titan?

Tình trạng nhiệt độ tăng cao sau một thời gian sử dụng chỉ gặp phải trên bộ đôi iPhone 15 Pro và 15 Pro Max, do vậy nhiều người cho rằng chip A17 Pro hoặc khung viền titan chính là nguyên do gây nên tình trạng này.

Sở dĩ chip A17 Pro và khung viền titan bị nghi là "thủ phạm" gây ra tình trạng quá nhiệt vì đây là những tính năng đặc biệt được trang bị riêng cho bộ đôi iPhone 15 Pro và 15 Pro Max, tạo nên sự khác biệt so với phiên bản iPhone 15 và 15 Plus.

A17 Pro là chip di động đầu tiên trên thế giới được xây dựng trên quy trình 3nm. Điều này cho phép Apple tích hợp nhiều bóng bán dẫn hơn vào chip, giúp tăng hiệu suất xử lý và tiết kiệm năng lượng.

Chip A17 Pro bị nghi là "thủ phạm" gây ra tình trạng nhiệt độ tăng cao trên iPhone 15 và 15 Pro Max (Ảnh minh họa: Pinterest).

Tuy nhiên, việc tích hợp quá nhiều bóng bán dẫn lên chip sẽ gây ra tình trạng nhiệt độ tăng lên cao trong quá trình hoạt động, nhất là với những tác vụ nặng như quay video liên tục, xử lý đồ họa hoặc chơi game…

Trong khi đó, khung viền titan bị đánh giá là có khả năng hấp thụ và thoát nhiệt kém hơn so với chất liệu thép không gỉ, cũng được cho là nguyên nhân khiến nhiệt độ trên iPhone 15 Pro và 15 Pro Max tăng cao sau một thời gian sử dụng.

Ngoài ra, không loại trừ khả năng iPhone 15 Pro và 15 Pro Max bị tăng nhiệt độ cao vì những nguyên do khác như hệ thống tản nhiệt trên sản phẩm hoạt động không tốt, do lỗi phần mềm hoặc do thiết kế board mạch trên sản phẩm…

Apple nói gì về tình trạng nhiệt độ tăng cao trên iPhone 15 Pro và 15 Pro Max?

Đến thời điểm hiện tại, Apple vẫn chưa đưa ra bình luận gì về tình trạng iPhone 15 Pro và 15 Pro Max bị tăng nhiệt độ cao. Tuy nhiên, hãng tin Bloomberg dẫn lời một nguồn tin từ nội bộ Apple cho biết "quả táo" đang phải nhận nhiều lời phàn nàn trực tiếp từ khách hàng về vấn đề này.

Một ảnh chế hài hước của cư dân mạng về tình trạng nhiệt độ tăng cao trên iPhone 15 Pro và 15 Pro Max (Ảnh: 9gag).

Các nhân viên kỹ thuật của Apple đã giải thích với khách hàng rằng tình trạng bị tăng nhiệt độ cao là bình thường và bắt nguồn từ lỗi phần mềm, nhất là với iPhone lần đầu được kích hoạt hoặc mới được sử dụng trong một thời gian ngắn. Nhân viên kỹ thuật của Apple cho biết tình trạng sẽ được cải thiện sau một thời gian sử dụng sản phẩm.

Bạn đọc Dân trí đang dùng iPhone 15 Pro và 15 Pro Max có đang gặp phải tình trạng thiết bị trở nên quá nóng sau một thời gian sử dụng? Hãy chia sẻ trải nghiệm của mình ở phần bình luận bên dưới!