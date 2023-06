Điểm tuần: Bắt đối tượng phát tán tin nhắn rác, giá Bitcoin tăng cao

Bắt đối tượng phát tán tin nhắn rác

Ngày 23/6, Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT cho biết đã phối hợp cùng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng sử dụng thiết bị giả lập trạm BTS để phát tán tin nhắn rác.

Các đối tượng lắp đặt thiết bị giả lập trạm BTS trên xe ô tô để phát tán tin nhắn rác tại các khu đông dân cư ở Bắc Ninh và Hà Nội (Ảnh: Cục Tần số vô tuyến điện).

Theo Thanh tra Cục Tần số vô tuyến điện, sau một thời gian triển khai các biện pháp kỹ thuật rà soát, ngày 16/6 vừa qua, các lực lượng chức năng đã phát hiện tại khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang xuất hiện dấu hiệu nghi vấn thiết lập và sử dụng thiết bị giả lập trạm BTS để phát tán tin nhắn.

Quá trình theo dõi, các đối tượng đã liên tục di chuyển trên các tuyến đường, khu vực đông dân cư tại tỉnh Bắc Ninh và sau đó di chuyển về Hà Nội.

Đến khoảng 17h ngày 17/6, Cục Tần số vô tuyến điện, Phòng An ninh bưu chính viễn thông và CNTT của Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) và Công an Hà Nội đã phát hiện và bắt quả tang các đối tượng khi chúng đang sử dụng thiết bị giả lập trạm BTS để phát tán tin nhắn rác.

Điều hòa hệ thống Multi V i ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Ngày 23/6, LG đã ra mắt thiết bị điều hòa hệ thống Multi V i ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Công ty cho biết việc ứng dụng AI sẽ giúp tiết kiệm năng lượng, điều chỉnh nhiệt độ đồng nhất, quản lý thuận tiện và đơn giản hơn.

Điều hòa hệ thống Multi V i được ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Ảnh: Thế Anh).

Multi V i có thể quét không gian bằng cảm biến nhiệt độ và độ ẩm, phát hiện mật độ người, hoạt động của con người trong không gian để từ đó xác định công suất, tự động điều chỉnh lưu lượng không khí, hướng gió và lượng chất làm lạnh phù hợp.

Công nghệ AI Indoor Care sẽ tự động nhận diện các dàn lạnh lân cận và tắt mở tùy theo tải lạnh. Trong 10 phút khởi động, công cụ AI sẽ tối ưu hóa hiệu suất làm mát hoặc sưởi ấm. Ngoài ra, tính năng AI Energy Management và AI Smart Metering sẽ giúp đo lường cũng như quản lý năng lượng hiệu quả.

Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp

Báo cáo thường niên chuyển đổi số doanh nghiệp năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) cho biết 48,8% doanh nghiệp đã từng sử dụng một số giải pháp chuyển đổi số, nhưng hiện tại không còn sử dụng do giải pháp chưa phù hợp. Ngoài ra, hầu hết doanh nghiệp được khảo sát thực hiện chuyển đổi số mang tính khá rời rạc, thiếu sự kết nối.

Các diễn giả thảo luận tại hội thảo "Chuyển đổi số cùng Tanca - Lark Suite 2023" (Ảnh: Thế Anh).

Ngày 23/6, nền tảng chuyển đổi số toàn cầu Lark Suite và nền tảng quản lý nhân sự Tanca công bố sẽ tích hợp sâu với nhau cho phép kết nối hệ thống và đồng bộ dữ liệu. Rikkei Digital sẽ là đơn vị thực hiện việc tư vấn và triển khai hoạt động chuyển đổi số cho 2 nền tảng trên.

Lark Suite cung cấp các dịch vụ chuyển đổi số bao gồm hơn 20 nhóm tính năng phổ biến cho doanh nghiệp như hệ thống chat, email, lịch, họp trực tuyến,... Trong khi đó, Tanca cung cấp các tính năng về tuyển dụng, quản lý nhân sự, chấm công, tính lương, KPI và OKR. Tanca cũng tích hợp với các đối tác trong nước về thiết bị máy chấm công, camera AI hay dịch vụ tài chính.

Elon Musk thách đấu Mark Zuckerberg

Ngày 22/6, Elon Musk đã đăng tải lên trang Twitter cá nhân một đoạn thông điệp nhắm vào Mark Zuckerberg: "Tôi sẵn sàng cho một trận đấu trong lồng sắt nếu anh ấy cũng sẵn sàng".

Mark Zuckerberg chia sẻ lại ảnh chụp lời thách đấu của Elon Musk, kèm thông điệp: "Hãy cho tôi địa chỉ" lên trang Instagram cá nhân (Ảnh chụp màn hình).

Thông điệp được Elon Musk gửi đi đã thu hút sự chú ý của nhà sáng lập Facebook. Mark Zuckerberg đã chụp ảnh màn hình đoạn thông điệp của Elon Musk, sau đó chia sẻ lên trang Instagram của mình kèm theo lời nhắn: "Hãy gửi cho tôi địa chỉ".

Elon Musk cũng nhanh chóng đáp lời bằng thông điệp ngắn gọn trên trang cá nhân: "Vegas Octagon". Đây là nhà thi đấu nổi tiếng ở thành phố Las Vegas, thường tổ chức nhiều trận đấu võ tự do.

Nhiều người cho rằng thông điệp ban đầu của Elon Musk chỉ mang tính đùa giỡn. Tuy nhiên, những lời đáp trả qua lại giữa 2 vị tỷ phú nhiều khả năng sẽ dẫn đến một màn thượng đài thực sự giữa Elon Musk và Mark Zuckerberg.

Ứng dụng công nghệ giúp doanh nghiệp phát triển bền vững

Chia sẻ tại Hội nghị Data Center & Cloud Infrastructure Summit Light 2023 do Viettel IDC tổ chức tại TPHCM, ông Hoàng Văn Ngọc, CEO Viettel IDC, cho rằng kinh tế biến động đang mang lại thách thức, nhưng đồng thời cũng mở ra cơ hội với các tổ chức, doanh nghiệp có sự chủ động chuẩn bị thích ứng cùng lựa chọn chiến lược phù hợp.

ESG là chiến lược được nhiều doanh nghiệp quan tâm trong bối cảnh kinh tế biến động (Ảnh: Viettel IDC).

Trong đó, có thể kể đến ESG - bộ tiêu chuẩn đo lường định hướng, hoạt động của một doanh nghiệp ở các phương diện như môi trường, xã hội và quản trị. Điều này nhằm duy trì và đảm bảo trạng thái phát triển bền vững trong dài hạn cho tổ chức và ảnh hưởng của doanh nghiệp đến cộng đồng.

Đại diện Viettel IDC nhấn mạnh ESG sẽ là yếu tố thay đổi hoàn toàn cuộc chơi của doanh nghiệp thông qua việc vận hành theo phương thức sạch hơn, minh bạch và bảo vệ môi trường nhiều hơn dựa trên nguyên tắc và tiêu chuẩn rõ ràng.

Giá Bitcoin bất ngờ tăng cao

Dữ liệu từ CoinMetrics cho biết giá Bitcoin đã tăng lên 30.749 USD, mức cao nhất kể từ ngày 14/4. Tính đến trưa 22/6, đồng tiền điện tử này đang được giao dịch quanh mốc 30.350 USD.

Giá Bitcoin vừa tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 14/4 (Ảnh: CNBC).

Theo CNBC, các nhà đầu tư đang ngày càng trở nên lạc quan khi nhiều tổ chức lớn tham gia vào thị trường tài sản kỹ thuật số. Điều này đã giúp Bitcoin tăng giá bất chấp những thông tin xấu liên quan đến các quy định quản lý và hàng loạt bê bối sau sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX.

"Với cấu trúc thị trường như hiện tại, xu hướng tăng giá trong thời gian tới có thể xảy ra. Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng rằng giá Bitcoin sẽ vượt ngưỡng 32.000 USD, tiếp theo là các mốc 36.000 USD hay 48.000 USD", Vijay Ayyar, chuyên gia tại sàn giao dịch CoinDCX, chia sẻ.

KBTG mở văn phòng công nghệ đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 22/6, Tập đoàn Kinh doanh - Công nghệ Kasikorn (KBTG) đã thành lập công ty KBTG Việt Nam. Đây là trung tâm thứ ba của KBTG tại khu vực châu Á, nhằm thu hút nhân tài trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Văn phòng tại Việt Nam là trung tâm thứ ba của KBTG tại khu vực châu Á (Ảnh: Thế Anh).

"Nhiệm vụ chính của KBTG Việt Nam là phát triển phần mềm, kiến tạo những đổi mới trong tài chính và công nghệ để tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của KBank và khách hàng doanh nghiệp tại Thái Lan, Việt Nam và các nước ASEAN khác", ông Thanussak Thanyasiri, Giám đốc điều hành của KBTG Việt Nam, cho biết.

Mục tiêu của KBTG Việt Nam trong năm 2023 là tuyển dụng nhóm 200 nhân sự công nghệ thông tin để phát triển phần mềm cho KBank và các doanh nghiệp quốc tế, hỗ trợ mở rộng cơ sở khách hàng của công ty tại Thái Lan với mục tiêu hơn 1,3 triệu người dùng vào năm 2023.