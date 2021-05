Cốc Cốc bắt tay Hiếu PC và NCSC: Vì một Internet an toàn cho người Việt

Dân trí An ninh mạng ở Việt Nam có những diễn biến phức tạp, Cốc Cốc cùng Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) và chuyên gia an ninh mạng Hiếu PC đã tạo nên chiến dịch "Khiên Xanh" với mục tiêu "Vì một Internet an toàn cho người Việt".

Đồng tâm hiệp lực bảo vệ không gian mạng Sáng 20/5, trong bối cảnh đất nước đang gồng mình để chống lại "giặc Covid-19", Cốc Cốc - trình duyệt nội địa phổ biến nhất tại Việt Nam với hơn 25 triệu người dùng đã chính thức khởi động chiến dịch mang tên "Khiên Xanh" với hy vọng chống lại tin tặc. Cốc Cốc kết hợp NCSC và Hiếu PC khởi động chiến dịch Khiên Xanh. Chiến dịch có sự đồng hành của Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia (National Cyber Security Center - NCSC) và Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) - Kỹ sư An ninh mạng, đồng thời là Nhà sáng lập Chongluadao.vn. Đặc biệt, anh Ngô Minh Hiếu cũng là người đã lập công khi triệt tiêu hai website giả mạo hai hãng hàng không lớn là Vietnam Airlines và Vietjet Air được tạo ra nhằm trục lợi khách hàng. Ngô Minh Hiếu - Hiếu PC hiện đang là kỹ sư an ninh mạng tại Trung tâm Giám sát An toàn không gian mạng Quốc gia. Theo đó, Khiên Xanh chính là chiến dịch khởi động cho chuỗi chương trình "Cốc Cốc vì một Việt Nam Số". Với hoạt động trọng tâm là kêu gọi mỗi cá nhân trong cộng đồng mạng chủ động báo cáo trang web không an toàn, lừa đảo, giả mạo,... Chiến dịch Khiên Xanh hướng tới mục tiêu tạo ra một môi trường internet an toàn cho người Việt và nâng cao nhận thức của cộng đồng về các vấn đề bảo mật trên không gian mạng, từ đó góp phần làm không gian mạng thêm "xanh". Cụ thể, người dùng có thể tham gia báo cáo các website có yếu tố nguy hiểm tại địa chỉ https://safe.coccoc.com/, đội ngũ Cốc Cốc cùng NCSC và Chongluadao.vn sẽ kiểm tra độ tin cậy của trang web. Nếu được xác nhận là chứa nội dung nguy hiểm, giả mạo,... Cốc Cốc sẽ gửi cảnh báo đến hàng triệu người dùng internet khi truy cập vào website đó. Ngoài ra, chiến dịch cũng sẽ cung cấp các thông tin về những rủi ro trên không gian mạng cũng như các giải pháp hỗ trợ mọi người chủ động bảo vệ bản thân và cộng đồng thông qua các hoạt động truyền thông, quảng bá, giao lưu trực tuyến "Lên mạng an toàn thời Covid",… Chuyên gia nói gì về chiến dịch? Chia sẻ cảm nhận cá nhân khi biết đến chiến dịch Khiên Xanh, đặc biệt về mục tiêu, tác dụng và ý nghĩa mà chiến dịch đem lại, anh Trần Đại Chí - kỹ sư bảo mật của Amazon Web Services cho biết, vấn đề đảm bảo an toàn, bảo mật trên Internet đang ngày càng trở nên cấp thiết, nhất là khi các thủ đoạn lừa đảo đang ngày càng tinh vi hơn bao giờ hết. Chiến dịch Khiên Xanh - chiến dịch do Cốc Cốc phát động - hứa hẹn sẽ là một hoạt động vô cùng ý nghĩa, góp phần không nhỏ để giảm thiểu các vấn đề về lừa đảo, giả mạo, tội phạm mạng… cho người dùng Internet tại Việt Nam hiện nay. Anh Trần Đại Chí - kỹ sư bảo mật của Amazon Web Services - trong lễ tốt nghiệp Southern Methodist University năm 2019. "Chiến dịch Khiên Xanh cũng có thể sẽ trở thành nguồn cung cấp thông tin, kiến thức về an toàn an ninh mạng giúp người dùng nâng cao nhận thức và khả năng tự bảo vệ mình trên môi trường Internet trong bối cảnh rất nhiều trường hợp đáng tiếc liên quan đến tội phạm mạng đã và đang xảy ra, nhất là trong thời điểm đại dịch Covid-19 chưa có dấu hiệu thuyên giảm", anh Chí chia sẻ thêm. Chiến dịch Khiên Xanh được kỳ vọng sẽ góp phần lan tỏa, nâng cao nhận thức về tình trạng lừa đảo trên các website và cách phòng tránh tới mỗi cá nhân đang sử dụng Internet - những người quyết định sự an toàn và tốt đẹp cho thế giới mạng. Qua đó hướng tới việc xây dựng một cộng đồng mạng văn minh, lành mạnh và an toàn hơn. Trường Thịnh