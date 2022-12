Tình huống đáng sợ được camera giám sát ghi lại, xảy ra vào đầu tháng 12 nhưng mới được chia sẻ lên mạng xã hội gần đây, cho thấy khoảnh khắc em bé sơ sinh nằm trên giường ngủ một mình, xung quanh có rất nhiều chăn gối.

Trong lúc trở mình, em bé đã vô tình khiến chăn trùm lên đầu. Đứa trẻ sau đó đã lăn lộn, vùng vẫy để tìm mọi cách thoát ra, nhưng do đống chăn quá lộn xộn càng khiến cho em bé bị mắc kẹt và phần thân trên bị chăn cuốn chặt hơn.

Hình ảnh từ đoạn clip cho thấy em bé đã thể hiện sự hoảng loạn, một phần vì sợ do bị mắc kẹt, một phần vì ngạt thở do bị chăn cuốn chặt phần trên… nên đã bật khóc. May mắn, mẹ của em bé khi nghe thấy tiếng khóc của con đã kịp thời chạy đến, giải cứu cho em trước khi tai nạn nguy hiểm xảy ra.

Clip trẻ sơ sinh suýt mất mạng vì sai lầm nhiều phụ huynh mắc phải gây sốc (Video: Facebook).

Đoạn clip về tình huống trẻ sơ sinh suýt gặp tai nạn nguy hiểm đã gây sốc sau khi được đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng nếu không được giải cứu kịp thời, em bé hoàn toàn thể bị thiệt mạng do ngạt thở hoặc bị tổn thương tâm lý vì bị mắc kẹt lâu trong đống chăn.

Điều đáng nói, nhiều gia đình cũng có thói quen để chăn lộn xộn xung quanh khu vực trẻ sơ sinh nằm ngủ, mà không hề hay biết đây là sai lầm nghiêm trọng có thể dẫn đến tai nạn nguy hiểm cho trẻ nhỏ.

"Quá sức nguy hiểm. Chỗ ngủ của trẻ sơ sinh cần phải thoáng, hạn chế chăn màn và những vật nhỏ xung quanh. Không hiểu sao bố mẹ lại để xung quanh trẻ nhiều chăn gối như vậy? Thật may mắn vì em bé được phát hiện kịp thời và không có hậu quả nghiêm trọng nào xảy ra", tài khoản Facebook T.Thảo bình luận sau khi xem đoạn clip.

"Nhiều cha mẹ lo sợ con bị lạnh nên khi ngủ cuốn rất nhiều chăn, nhưng không hay biết rằng đây là một hành động rất nguy hiểm. Khi trẻ ngủ sẽ vung tay, trở mình… lúc đó chăn có thể phủ lên mặt hoặc cuốn lên đầu, khiến bé bị ngạt thở rất nguy hiểm. Chưa kể nhiều cha mẹ còn để trên giường ngủ của trẻ nhiều đồ chơi kích thước nhỏ để trẻ tự nằm chơi một mình, điều này có thể khiến trẻ bị hóc dẫn đến ngạt thở nếu ngậm những thứ đồ chơi này.

Theo tôi, trẻ sơ sinh chỉ nên mặc đủ ấm khi ngủ, đeo tất để giữ ấm chân trong những ngày mùa đông và đắp thêm chăn dành cho trẻ em. Giường ngủ của trẻ cũng phải gọn gàng, không để quá nhiều đồ lộn xộn, có thể dẫn đến những tai nạn nguy hiểm cho trẻ trong khi ngủ", người dùng Facebook D.Trang nhận xét.

"Mình cũng có con trạc tuổi như em bé trong đoạn clip. Xem xong clip này lập tức đứng dậy gấp chăn và dọn dẹp giường ngủ của con thật gọn gàng. Nghe tiếng khóc em bé trong clip mà thấy xót xa, thật may vì em đã được giải cứu kịp thời", tài khoản Facebook có tên M.Hương bày tỏ cảm xúc.

Đoạn clip được xem là bài học đắt giá và lời cảnh báo cho những gia đình có con nhỏ, đặc biệt ở lứa tuổi sơ sinh, cần phải luôn dọn dẹp giường ngủ của trẻ gọn gàng, không để quá nhiều chăn, gối, đồ chơi hoặc các vật dụng kích thước nhỏ… để tránh những tai nạn đáng tiếc và nguy hiểm có thể xảy đến với trẻ.