Dân trí Chỉ một giây lơ là của người lớn, em bé suýt chút nữa đã gặp phải một tai nạn kinh hoàng…

Tình huống thót tim xảy ra tại một căn nhà mặt tiền, được camera giám sát ghi lại, cho thấy khoảnh khắc em bé 2 tuổi đang chơi trong sân bất ngờ lao vọt ra đường, cùng thời điểm một chiếc xe ben đang lao đến với tốc độ nhanh.

May mắn, người mẹ sau một vài giây lơ là đã phát hiện được tình huống con mình chạy ra đường nên nhanh chóng đuổi theo, kịp thời ôm em bé lại chỉ một vài giây trước khi em bé lao vào gầm chiếc xe ben đang chạy qua.

Clip em bé thoát chết may mắn gây sốc dân mạng và cảnh báo các phụ huynh (Video: VHGT).

Đoạn clip ghi lại sự việc đã gây sốc sau khi được đăng tải lên mạng xã hội và khiến nhiều cư dân mạng cảm thấy rùng mình.

"Thật kinh khủng. Tôi không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra với em bé nếu người mẹ không phản ứng kịp thời để kéo em lại. Chỉ cần một giây lơ là của người lớn, tai nạn với trẻ nhỏ có thể xảy đến bất cứ lúc nào", một cư dân mạng bình luận sau khi xem đoạn clip.

"Người mẹ thật tuyệt vời khi đã phản ứng cực nhanh để đuổi kịp con mình trong tình huống này. Có lẽ tình mẫu tử đã tiếp thêm sức mạnh cho cô ấy trong thời khắc quan trọng nhất", một người dùng Facebook bình luận.

"Thật quá sức may mắn khi không có chuyện gì xảy ra. May mắn cho gia đình em bé và may mắn cho cả tài xế chiếc xe ben. Trong tình huống này nếu có chuyện gì xảy ra cũng không thể trách tài xế được vì tình huống quá bất ngờ, không cách gì có thể xử lý kịp thời", một người dùng mạng xã hội bình luận.

Trong khi đó, nhiều người cho rằng người phụ nữ trong đoạn clip cũng đã quá chủ quan khi không đóng cổng, dù nhà ở ngay sát mặt đường và cô suýt chút nữa đã phải trả một cái giá rất đắt vì sự chủ quan, lơ là này.

Đoạn clip cũng là một lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh có con nhỏ hay có nhà sát mặt đường. Đã có không ít trường hợp trẻ nhỏ ở nhà mặt tiền bất ngờ chạy lao ra ngoài đường để rồi dẫn đến những tai nạn đáng tiếc. Do vậy, người lớn và các bậc phụ huynh phải luôn để mắt đến trẻ nhỏ, đóng cửa cẩn thận nếu nhà gần mặt đường, bởi lẽ chỉ cần một giây lơ là, tai nạn bất ngờ có thể xảy đến với trẻ.

T.Thủy

Video: VHGT