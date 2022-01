Bản quyền miễn phí 2 phần mềm xử lý file PDF hữu ích, tổng trị giá 99 USD

File PDF là một trong những định dạng file văn bản phổ biến và được sử dụng nhiều nhất hiện nay, với những ưu điểm như tính bảo mật cao, khả năng nén dữ liệu tốt… Trong quá trình học tập hoặc làm việc trên máy tính, chắc hẳn sẽ không ít lần bạn cần phải xử lý file PDF, chẳng hạn chuyển đổi file PDF sang định dạng file Word, Excel; cắt/ghép nội dung hoặc đặt mật khẩu bảo để bảo vệ file PDF…

Những phần mềm chuyên nghiệp với chức năng xử lý file PDF hoặc sửa lỗi trong trường hợp file PDF không thể mở được là rất cần thiết trên máy tính, đặc biệt với những ai làm công việc văn phòng hoặc học sinh, sinh viên…

Dưới đây là 2 phần mềm với đầy đủ chức năng xử lý file PDF mạnh mẽ, có tổng giá trị bản quyền 99 USD, nhưng hiện đang được cung cấp miễn phí cho người dùng. Bạn đọc có thể thực hiện theo hướng dẫn của Dân trí để tận dụng chương trình khuyến mãi này.

Lưu ý: Chương trình khuyến mãi miễn phí của các phần mềm có thể kết thúc trước khi bạn đọc được bài viết này.

SwifDoo PDF Pro - Phần mềm chỉnh sửa nội dung, chuyển đổi định dạng file PDF

SwifDoo PDF Pro là một trong những phần mềm xử lý file PDF đa năng và được sử dụng khá phổ biến hiện nay. Với phần mềm này, người dùng có thể chỉnh sửa trực tiếp nội dung file PDF, chuyển đổi file PDF sang các định dạng khác (như Word, Excel…), cắt/ghép trang hoặc đặt mật khẩu để bảo vệ file PDF…

SwifDoo PDF Pro cung cấp nhiều tính năng hữu ích để xử lý file PDF.

Mặc định, phần mềm chỉ cho phép người dùng sử dụng thử trong 7 ngày (tối đa 30 ngày nếu đăng ký tài khoản), trong khi đó, giá bản quyền của phần mềm khá đắt, 20 USD cho một tháng sử dụng, 69 USD cho một năm sử dụng hoặc 159 USD cho bản quyền trọn đời.

Hiện tại, hãng phần mềm SwifDoo đang có chương trình khuyến mãi, cho phép người dùng đăng ký và nhận mã bản quyền của phần mềm hoàn toàn miễn phí, với hạn dùng lên đến một năm (tương đương trị giá 69 USD). Bạn đọc có thể thực hiện theo các bước hướng dẫn sau để tận dụng chương trình khuyến mãi này.

- Đầu tiên, download bản dùng thử của phần mềm tại đây.

- Tiếp theo, bạn truy cập vào trang web đăng ký tài khoản của SwifDoo tại đây, điền địa chỉ email, mật khẩu để khởi tạo một tài khoản mới. Tại mục "Verification Code" bên dưới, bạn điền đoạn mã sau: "m-swifdoo-saga", sau đó nhấn nút "Send".

Bạn cũng có thể sử dụng mã "m-swifdoo-dmde" để điền vào khung "Verification Code" rồi nhấn nút "Send".

Lưu ý: mật khẩu phải có độ dài tối thiểu 6 ký tự, chứa cả ký tự chữ lẫn số, nhưng không được chứa ký tự đặc biệt (dấu chấm, phẩy…).

- Chờ trong giây lát, một email được gửi đến từ SwifDoo PDF, trong đó có chứa đoạn mã để kích hoạt phần mềm. Bạn sao chép đoạn mã này, quay trở lại giao diện trang web đăng ký tài khoản ở trên, dán đoạn mã có được vào khung "Verification Code" rồi nhấn nút "Create" để tạo tài khoản mới.

Lưu ý: nếu sử dụng hộp thư Gmail để đăng ký, email chứa mã đăng ký tài khoản sẽ nằm trong tab "Quảng cáo", hoặc có thể bị lọc nhầm vào mục "Thư rác", bạn hãy kiểm tra email tại hai mục này.

- Sau khi hoàn tất các bước khởi tạo tài khoản mới, trang web sẽ chuyển sang giao diện cho phép người dùng đăng nhập vào tài khoản. Nhấn tiếp vào nút "Log In Now", điền địa chỉ email và mật khẩu đã khởi tạo ở trên để đăng nhập vào tài khoản mà bạn vừa tạo ra ở trên.

Sau khi đăng nhập vào tài khoản, nhấn nút "Redeem Your Code" trên giao diện trang web hiện ra.

- Điền đoạn mã kích hoạt phần mềm sau vào khung "Redeem Code" rồi nhấn nút "Submit": m-swifdoo-saga.

Nếu hiện ra hộp thoại với thông báo "Your 1-year membership has been activated", nghĩa là bạn đã kích hoạt bản quyền phần mềm thành công. Nhấn nút "Confirm" tại hộp thoại hiện ra để xác nhận.

- Tiến hành cài đặt SwifDoo PDF Pro. Trong lần đầu tiên sử dụng, một hộp thoại hiện ra yêu cầu người dùng đăng nhập vào tài khoản của phần mềm. Trong trường hợp không xuất hiện hộp thoại này, bạn nhấn vào nút đăng nhập tài khoản ở góc trên bên phải giao diện chính phần mềm.

- Bạn điền địa chỉ email và mật khẩu của tài khoản mà mình đã khởi tạo ở trên vào hộp thoại đăng nhập, sau đó nhấn nút "Sign In". Như vậy, bạn đã hoàn tất quá trình đăng ký và kích hoạt bản quyền phần mềm để có thể sử dụng SwifDoo PDF Pro với đầy đủ chức năng, với thời hạn sử dụng kéo dài đến tận tháng 2/2023.

PDF Fixer Pro - Phần mềm chỉnh sửa file PDF bị lỗi

Trong không ít trường hợp, file PDF bị lỗi không thể mở được vì một lý do nào đó, chẳng hạn lỗi do quá trình tải file về từ Internet, hoặc lỗi do quá trình lưu file sau khi biên tập hoặc lỗi do ổ cứng lưu trữ… Nếu file PDF có nội dung quan trọng bị lỗi hẳn sẽ là "ác mộng" với không ít người.

PDF Fixer Pro là phần mềm được ra đời để xử lý vấn đề này. Đây là phần mềm nhỏ gọn, tự động phát hiện các lỗi trên file PDF, sau đó sắp xếp và xây dựng lại các dữ liệu của file PDF bị lỗi, giúp phục hồi file để có thể xem được nội dung.

Đây là một phần mềm hữu ích, nên có sẵn trên máy tính để có thể xử lý các vấn đề với file PDF bất cứ lúc nào.

Mặc định, PDF Fixer Pro có giá bản quyền 30 USD, tuy nhiên, hiện phần mã bản quyền của phần mềm đang được cung cấp miễn phí.

Bạn đọc có thể download bản dùng thử của phần mềm tại đây.

Sau khi cài đặt phần mềm, nhấn nút "Upgrade to Pro" ở góc dưới bên phải.

Từ hộp thoại hiện ra, điền đoạn mã sau vào khung trống rồi nhấn nút OK: "ZC7R74XP41QPBKL".

Như vậy, bạn đã hoàn tất cài đặt và kích hoạt bản quyền phần mềm.

Để sử dụng PDF Fixer Pro nhằm sửa lỗi cho file PDF, bạn chỉ việc kéo và thả file PDF bị lỗi vào giao diện chính của phần mềm, chọn vị trí để lưu file sau khi xử lý và phần mềm sẽ tìm cách sửa lỗi, khôi phục file PDF để có thể xem được nội dung.