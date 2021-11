Bạn có biết: Hãng công nghệ nào bị ghét nhất tại Việt Nam và trên toàn cầu?

Dân trí Sau hàng loạt vụ bê bối về theo dõi và làm lộ thông tin người dùng, Facebook là một trong những hãng công nghệ bị ghét nhất trên toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng.

Trang web chuyên về đánh giá sản phẩm công nghệ, chất lượng dịch vụ, danh tiếng các thương hiệu… RAVE Reviews vừa thực hiện một cuộc nghiên cứu để tìm hiểu về không hài lòng của người dùng trên toàn cầu với các thương hiệu nói chung và các hãng công nghệ nói riêng.

RAVE Reviews đã sử dụng công cụ nghiên cứu SentiStrength để đánh giá hơn một triệu tweet trên mạng xã hội Twitter với các nội dung tiêu cực và tích cực liên quan đến các thương hiệu lớn, từ đó tính ra tỷ lệ % các tweet mang nội dung tiêu cực về các thương hiệu này.

Ngoài ra, RAVE Reviews còn sử dụng công cụ Google Keyword Planner để sắp xếp danh sách 100 thương hiệu lớn nhất toàn cầu dựa vào các tìm kiếm của người dùng trên Google, sau đó rà soát lại với các lượt đề cập của người dùng trên Twitter, so sánh với các nội dung tích cực hoặc tiêu cực, từ đó xác định được những công ty, thương hiệu nào bị ghét nhất trên toàn cầu cũng như tại từng quốc gia riêng biệt.

Các công ty bị ghét nhất trên toàn cầu

Kết quả nghiên cứu của RAVE Reviews đã chỉ ra rằng Sony là công ty bị ghét nhiều nhất trên toàn cầu, khi hãng công nghệ Nhật Bản bị ghét nhất tại 10 quốc gia, bao gồm Canada, Puerto Rico, Chile, Argentina, Ghana, Áo, Hungary, Hy Lạp, Kuwait, Romania.

Bản đồ các công ty bị ghét nhất tại các quốc gia (Nhấn vào để xem cỡ lớn. Ảnh: RAVE Reviews).

Không rõ lý do tại sao Sony lại bị "khó ưa" tại nhiều quốc gia đến vậy, nhưng nhiều khả năng do sự bảo thủ trong thiết kế của smartphone cũng như mức giá các sản phẩm quá cao, khiến người dùng khó tiếp cận là nguyên do khiến Sony không được lòng người dùng trên toàn cầu.

Xếp ở vị trí thứ 2 trong danh sách các công ty bị ghét nhiều nhất là hãng xe điện Tesla (bị ghét nhất tại 7 quốc gia), tiếp theo đó là Paypal và Uber ở 2 vị trí tiếp theo (đều bị ghét nhất tại 5 quốc gia).

Theo đánh giá của nhiều người, việc Tesla bị ghét tại nhiều quốc gia không đơn thuần vì các sản phẩm của hãng xe điện này, mà còn vì những tai tiếng mà CEO Elon Musk gây ra trên mạng xã hội đã khiến nhiều người cảm thấy không hài lòng với Tesla.

Cũng theo nghiên cứu của RAVE Reviews, Facebook chính là công ty bị ghét nhiều nhất tại Việt Nam, khi có đến 27,78% nội dung bình luận trên mạng xã hội mang tính tiêu cực về Facebook.

Các hãng công nghệ bị ghét nhất thế giới

RAVE Reviews cũng đã tiến hành so sánh mức độ đánh giá tiêu cực của người dùng mạng xã hội để lọc ra những hãng công nghệ bị ghét nhất trên thế giới.

Theo kết quả nghiên cứu của RAVE Reviews, nếu chỉ tính riêng các công ty về công nghệ, Microsoft là hãng công nghệ bị ghét nhất toàn cầu, khi hãng công nghệ này bị ghét nhất tại 22 quốc gia, bao gồm Mỹ, Mexico, Colombia, Peru, Nam Phi, Brazil, Pháp, Ghana, Nigeria, Na Uy, Phần Lan, Thụy Sĩ, Đan Mạch, Séc, Hy Lạp, Nga, Qatar, Ai Cập, Sri Lanka, Malaysia, Indonesia, Philippines.

Bản đồ các hãng công nghệ bị ghét nhất theo từng quốc gia (Nhấn vào để xem cỡ lớn. Ảnh: RAVE Reviews).

Một trong những nguyên do khiến Microsoft phải nhận nhiều bình luận tiêu cực trong thời gian gần đây là vì phiên bản Windows 11 mới ra mắt không đáp ứng được nhiều kỳ vọng từ phía người dùng, thậm chí còn gặp phải nhiều lỗi trong quá trình sử dụng.

Xếp sau Microsoft là Google và Facebook, khi hai hãng công nghệ này đều bị ghét nhất tại 12 quốc gia. Đáng chú ý, Amazon hiện chỉ hoạt động tại 18 quốc gia, nhưng lại bị ghét nhất tại 6 quốc gia, tương đương với 1/3 số các quốc gia mà hãng thương mại điện tử này đang có mặt.

