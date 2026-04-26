Y tế Hà Nội trực 4 cấp, giám sát chặt an toàn thực phẩm kỳ nghỉ lễ

Sở Y tế Hà Nội ban hành Công văn số 3727/SYT-NVY gửi các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập, yêu cầu bảo đảm toàn diện công tác y tế phục vụ người dân trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5.

Theo đó, các đơn vị phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Y tế và UBND thành phố, tổ chức trực đầy đủ theo 4 cấp gồm trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hành chính - hậu cần và trực bảo vệ - tự vệ.

Đường dây nóng của từng cơ sở phải duy trì hoạt động 24/24h để kịp thời chỉ đạo, phối hợp xử lý tình huống phát sinh.

Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh bảo đảm tốt công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong suốt kỳ nghỉ. Đồng thời, chủ động xây dựng phương án ứng phó với các tình huống khẩn cấp như tai nạn giao thông nghiêm trọng, cấp cứu hàng loạt hoặc thảm họa tại các sự kiện đông người.

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được nhấn mạnh nhằm hạn chế tối đa nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Trong lĩnh vực y tế dự phòng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội cùng hệ thống y tế cơ sở được giao tăng cường giám sát dịch bệnh tại cộng đồng, phát hiện sớm và xử lý kịp thời, không để dịch lan rộng. Các đội phòng, chống dịch cơ động duy trì chế độ trực 24/24h.

Công tác kiểm dịch y tế quốc tế tiếp tục được triển khai tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài. Song song với đó, ngành y tế đẩy mạnh truyền thông về phòng, chống dịch bệnh, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, diệt bọ gậy và giữ gìn vệ sinh cá nhân.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm được giao tăng cường kiểm tra, giám sát việc bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn, đồng thời bố trí lực lượng thường trực để kịp thời xử lý, khắc phục hậu quả nếu xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm.

Đối với hệ thống cấp cứu, Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội có trách nhiệm duy trì hoạt động cấp cứu, vận chuyển người bệnh đến cơ sở y tế.

Đơn vị phải xây dựng phương án, bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, thuốc và dịch truyền nhằm bảo đảm khả năng cứu chữa cao nhất, đặc biệt trong các tình huống tai nạn giao thông, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người.

Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ báo cáo nhanh, kịp thời cập nhật tình hình khám chữa bệnh, cấp cứu, dịch bệnh và các diễn biến bất thường.

Trong trường hợp xảy ra sự cố nghiêm trọng, các đơn vị phải báo cáo ngay qua đường dây nóng của Sở Y tế Hà Nội.

Ngành y tế Thủ đô đặt mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân trong các dịp nghỉ lễ, khi nhu cầu đi lại, vui chơi và tham gia các hoạt động đông người tăng cao.