Xương "kêu cứu" vì thói quen cứ nhức mỏi lại uống thuốc giảm đau

Loãng xương thường không đau cho tới khi có gãy xương

Nhiều người lớn tuổi thấy đau nhức dọc xương đùi, cẳng chân, đau mỏi lưng, nhức sâu trong xương là vội tìm thuốc giảm đau để “cắt” triệu chứng.

Nhưng loãng xương vốn là căn bệnh âm thầm, cơn đau đôi khi là tín hiệu của gãy xương do xương đã suy yếu. Nếu chỉ xử lý phần ngọn, người bệnh có thể bỏ lỡ giai đoạn can thiệp quan trọng để giảm nguy cơ gãy xương, lún xẹp đốt sống.

Bà Hữu (68 tuổi, Hà Nội) từng nghĩ lưng đau là do tuổi tác. Cơn đau đến thành từng đợt, nhất là lúc trời lạnh, đêm nằm trở mình khó chịu. Bà uống thuốc giảm đau theo mách bảo, đỡ được vài hôm rồi lại đau, có thời điểm đau tăng khi cúi người, kèm cảm giác thấp đi một chút nhưng bà không để ý.

Chỉ tới khi đi đo mật độ xương và chụp phim theo chỉ định, bà mới biết có dấu hiệu tổn thương ở cột sống liên quan loãng xương.

Theo Viện Quốc gia về Viêm khớp, Cơ xương và Da của Mỹ (NIAMS), loãng xương được gọi là “bệnh thầm lặng” vì thường không có triệu chứng cho tới khi xảy ra gãy xương. Khi gãy đốt sống, người bệnh có thể đau lưng dữ dội, giảm chiều cao hoặc thay đổi tư thế như gù lưng.

Một điểm dễ bị bỏ sót là gãy lún đốt sống đôi khi không rầm rộ như gãy tay chân sau té ngã.

Theo Tổ chức Loãng xương Quốc tế (IOF), gãy đốt sống do loãng xương rất phổ biến, trung bình cứ 22 giây lại có một trường hợp trên toàn cầu ở nhóm trên 50 tuổi.

Điều đáng nói, IOF cũng cảnh báo tới khoảng 70% gãy đốt sống không được phát hiện trên lâm sàng vì người bệnh chịu đau âm ỉ, nhầm với mỏi cơ hoặc thoái hóa.

Vì vậy, nếu có các dấu hiệu như đau lưng dai dẳng không rõ nguyên nhân, giảm chiều cao, lưng bắt đầu còng, hoặc đau sau một vận động rất nhẹ, người bệnh không nên tự kết luận là “già rồi ai cũng thế”.

Bỏ ngay thói quen cứ đau nhức xương khớp là uống thuốc giảm đau

Theo khuyến nghị, phụ nữ từ 65 tuổi trở lên nên được tầm soát loãng xương bằng đo mật độ xương, và phụ nữ sau mãn kinh dưới 65 tuổi nhưng có nguy cơ cao cũng nên tầm soát dựa trên đánh giá nguy cơ.

Tầm soát không chỉ để “biết mình có loãng xương hay không”, mà còn giúp bác sĩ lượng hóa nguy cơ gãy xương, từ đó chọn đúng chiến lược điều trị và theo dõi.

Thực tế, thuốc giảm đau có vai trò nhất định trong kiểm soát triệu chứng, nhất là khi đau ảnh hưởng sinh hoạt. Tuy nhiên, nhiều trường hợp dùng thuốc như một phản xạ, kéo dài tuần này qua tháng khác, trong khi nguyên nhân gốc rễ là xương đang giảm mật độ và có nguy cơ gãy.

BSNT Nguyễn Thị Vân - khoa Cơ Xương Khớp, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc lưu ý việc chỉ tập trung “cắt” đau có thể làm chậm quá trình chẩn đoán, trong khi loãng xương vẫn tiến triển và tăng nguy cơ gãy xương, lún xẹp đốt sống.

Điều quan trọng là người bệnh cần được đánh giá toàn diện, không chỉ hỏi đau ở đâu, mà còn đo mật độ xương, xem có dấu hiệu gãy lún đốt sống hay không, từ đó điều trị đúng hướng và dài hạn.

Trong những năm gần đây, tiêm thuốc sinh học Denosumab được nhắc tới như một lựa chọn điều trị cho nhóm bệnh nhân loãng xương có nguy cơ gãy xương cao, hoặc không phù hợp với một số thuốc đường uống.

Liệu pháp này hiện được ứng dụng tại hơn 80 quốc gia như Mỹ, Canada, Úc, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với hiệu quả tích cực, tính an toàn cao và ít gây tác dụng phụ.

Do đó, giải pháp phù hợp với nhiều nhóm bệnh nhân: trên 75 tuổi, có bệnh lý nền phức tạp, có chống chỉ định hoặc không đáp ứng được các phương pháp điều trị khác. Thuốc tiêm dưới da 6 tháng 1 lần, giúp người bệnh dễ dàng tuân thủ liệu trình điều trị.

