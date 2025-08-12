Xuất hiện nhiều vết loét trên lưng sau lần "vượt rào" không an toàn

Anh T. (32 tuổi, nhân viên văn phòng) đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM khám bệnh sau khi phát hiện lòng bàn tay nổi nhiều vết ban đỏ kèm mệt mỏi kéo dài.

Điều tra bệnh sử, trước ngày đi khám hơn 1 tháng, bệnh nhân từng thấy một vết loét nhỏ không đau ở dương vật. Vết loét tự khỏi sau vài ngày nên người bệnh nghĩ không nghiêm trọng, không đi khám. Đặc biệt, anh T. từng có quan hệ tình dục đồng giới với nhiều bạn tình nhưng không sử dụng bao cao su.

Tại Phòng khám Bệnh lý lây truyền qua đường tình dục, anh T. được chẩn đoán mắc giang mai thời kỳ II. Đây là giai đoạn bệnh dễ lây và đã bắt đầu ảnh hưởng toàn thân.

Vết loét bệnh giang mai trên lưng một người bệnh (Ảnh: BV).

Theo các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, trường hợp của nam thanh niên này không hiếm gặp. Giang mai đang gia tăng trở lại, đặc biệt ở nhóm nam có quan hệ tình dục đồng giới (MSM).

Giang mai là bệnh nhiễm khuẩn mạn tính, gây ra bởi vi khuẩn có tên Treponema pallidum, lây chủ yếu qua quan hệ tình dục không an toàn (âm đạo, hậu môn hoặc miệng).

Bệnh tiến triển qua nhiều giai đoạn và có thể âm thầm kéo dài nhiều năm, thậm chí không có triệu chứng rõ ràng trong thời gian dài.

Bệnh lây lan khi người lành tiếp xúc với một vết loét tròn, cứng và không đau, thường xuất hiện ở bộ phận sinh dục, môi hoặc lưỡi. Những vết loét này đánh dấu giai đoạn đầu của nhiễm trùng, có thể xuất hiện trong 3-6 tuần và tự khỏi, không cần điều trị. Tuy nhiên, chúng đôi khi có thể bị bỏ qua do quá nhỏ hoặc ở vị trí khó thất.

Sau khi vết loét biến mất, bệnh nhân bước sang giai đoạn thứ hai của nhiễm trùng với các triệu chứng như phát ban hoặc xuất hiện tổn thương trong miệng, kèm sốt, sưng hạch bạch huyết, mệt mỏi, đau họng, đau cơ, rụng tóc và giảm cân. Các triệu chứng này thường dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với các bệnh da liễu khác.

Giang mai có thể tiến triển thành giai đoạn thứ ba nếu không được điều trị. Giai đoạn này xuất hiện 10-30 năm sau nhiễm trùng ban đầu và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh.

Tại bất kỳ giai đoạn bệnh nào, vi khuẩn gây bệnh cũng có thể xâm nhập vào hệ thống thần kinh dẫn đến tổn thương não, mắt và tai, gây ra đau đầu, liệt, mù, sa sút trí tuệ, thậm chí tử vong.

Đặc biệt, phụ nữ mang thai mắc giang mai có thể gây giang mai bẩm sinh, dị tật hoặc thai chết lưu

Mọi người dân đều có nguy cơ nhiễm giang mai, không phân biệt tuổi tác, giới tính, xu hướng tình dục. Tuy nhiên, nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn ở các nhóm nam quan hệ đồng giới (MSM), người có nhiều bạn tình, người quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su, người từng mắc bệnh bệnh lây truyền qua đường tính dục khác hoặc sống chung với HIV.