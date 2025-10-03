Xử lý dứt điểm tổn thương nghi ngờ ung thư vú không cần mổ

Tại Việt Nam, ung thư vú là bệnh lý ác tính phổ biến nhất ở nữ giới, với 24.563 ca mắc mới, chiếm gần 29% các ca ung thư ở nữ giới. Căn bệnh này gây ra hơn 10.000 ca tử vong, chiếm 8,3% tổng số ca tử vong do ung thư tại Việt Nam. Bệnh có xu hướng ngày càng trẻ hóa.

Nếu được phát hiện sớm, tỷ lệ chữa khỏi có thể lên đến 90%, cùng với đó, chi phí và hiệu quả điều trị cũng thuận lợi hơn rất nhiều... Vì thế, vai trò của tầm soát, phát hiện sớm ung thư vú rất quan trọng.

Trước đây, phần lớn các tổn thương tuyến vú có tiềm năng ung thư vú (phân nhóm B3) đều được chỉ định phẫu thuật chẩn đoán. Tuy nhiên, thực tế, đa số kết quả là lành tính, dẫn đến nguy cơ điều trị quá mức cho bệnh nhân.

Trong bối cảnh đó, kỹ thuật sinh thiết hút chân không (VABB) được xem là bước tiến quan trọng.

Ung thư vú là bệnh hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm (Ảnh minh họa: B.V).

Phương pháp này không chỉ nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán mà còn có thể loại bỏ toàn bộ khối u nhỏ lành tính mà không cần phẫu thuật mở. Điều này giúp giảm biến chứng và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Chia sẻ tại hội thảo khoa học “Ứng dụng sinh thiết hút chân không trong chẩn đoán và điều trị tổn thương tuyến vú”, TS.BS Kim Min Jung, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Đại học Y Yonsei (Hàn Quốc), khẳng định kỹ thuật này hiện được coi là phương pháp thay thế an toàn, hiệu quả và tiết kiệm cho phẫu thuật chẩn đoán.

Kỹ thuật này có ưu điểm ít xâm lấn, tính thẩm mỹ cao, bệnh nhân hồi phục nhanh, khả năng lấy toàn bộ tổn thương giúp tăng lượng mẫu mô, đảm bảo chẩn đoán giải phẫu bệnh chính xác. Vì thế, nó đang dần trở thành một công cụ hữu ích trong thực hành lâm sàng chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tuyến vú.

Bác sĩ Dương Đức Hữu, khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện K, nhấn mạnh vai trò của đặt clip định vị trong quá trình quản lý và điều trị u vú. Các clip định vị là dụng cụ nhỏ được đặt vào vị trí tổn thương sau sinh thiết, đóng vai trò như “tọa độ GPS” giúp định vị chính xác vùng cần theo dõi hoặc phẫu thuật.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong quản lý các tổn thương vú không sờ thấy trên lâm sàng và trên các bệnh nhân ung thư vú có chỉ định điều trị tân bổ trợ.

Dấu hiệu sớm cảnh báo ung thư vú

Những năm gần đây, tỷ lệ phát hiện ung thư vú ở giai đoạn sớm (giai đoạn 0, 1, 2) đã đạt hơn 77% so với 52% ở giai đoạn 2008-2010. Nếu được chẩn đoán sớm, tỷ lệ sống thêm 5 năm của bệnh nhân có thể lên đến 90%, thậm chí với nhóm bệnh nhân trẻ tuổi, tỷ lệ sống thêm 10 năm ở giai đoạn sớm là trên 80%.

Ở giai đoạn đầu, chị em có thể nhận thấy sự thay đổi ở vú khi tự khám hàng tháng hoặc những cơn đau nhỏ bất thường không biến mất.

Các dấu hiệu sớm của ung thư vú bao gồm:

- Thay đổi hình dạng của núm vú.

- Cơn đau ở vú không biến mất sau kỳ kinh tiếp theo.

- Nổi u cục mới không biến mất sau kỳ kinh tiếp theo của bạn.

- Tiết dịch núm vú từ một bên vú có màu trong, đỏ, nâu hoặc vàng.

- Mẩn đỏ không rõ nguyên nhân, sưng tấy, kích ứng da, ngứa ngáy hoặc phát ban trên vú.

- Sưng tấy hoặc một khối u xung quanh xương đòn hoặc dưới cánh tay.

- Một khối cứng với các cạnh không đều có nhiều khả năng là ung thư.