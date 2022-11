Xline và Xcelens Vietnam mang đến giải pháp trẻ hóa trong thẩm mỹ nội khoa

Ngày nay, y học đã có bước đột phá, đặc biệt là trong lĩnh vực nâng cơ thẩm mỹ và trẻ hóa gương mặt. Trước đây, phẫu thuật thẩm mỹ nâng cơ mặt được đa số bác sĩ lựa chọn để mang đến hiệu quả trẻ hóa gương mặt cho khách hàng. Hiện nay, phương pháp căng da mặt bằng chỉ hoặc tiêm chất làm đầy (filler) góp phần giải quyết các vấn đề trên gương mặt do tác động của lão hóa gây ra như da chạy xệ, chùng nhão, xuất hiện rãnh mũi má, vết nhăn, nọng cằm... được quan tâm.

Bác sĩ CKII Da liễu - Thẩm mỹ Nguyễn Phương Thảo - bác sĩ đại diện nhãn hàng Xline Việt Nam chia sẻ tại hội thảo.

Ngày 21/11, Hội thảo trẻ hóa toàn diện khuôn mặt với chỉ căng da và chất làm đầy do Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch và nhãn hàng Xline - Xcelens phối hợp tổ chức, với sự tham dự của hơn 300 bác sĩ da liễu và bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tại Việt Nam.

Những công trình nghiên cứu và ứng dụng mới nhất trong lĩnh vực thẩm mỹ trẻ hóa da đã được trình bày bởi các chuyên gia tạo hình thẩm mỹ và da liễu đầu ngành của Việt Nam cùng các bác sĩ, chuyên gia thẩm mỹ quốc tế từ tập đoàn dược mỹ phẩm Xcelens International Thụy Sĩ.

Xline và Xcelens Việt Nam kỳ vọng tạo bước tiến mới trong ngành thẩm mỹ nội khoa

PGS.TS.BS Lê Hành và TS. Amin Kamal Sharobim.

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm - nguyên Phó trưởng khoa Y Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, đánh giá cao các công trình nghiên cứu về ứng dụng chỉ căng da và chất làm đầy thế hệ mới trong thẩm mỹ nội khoa được công bố trong hội nghị.

"Điều này đã tạo ra một bước tiến mới trong ngành thẩm mỹ không xâm lấn trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Các bác sĩ sẽ có cơ hội tiếp cận và sử dụng các dòng chỉ Xline tiên tiến và bền chắc nhất thế giới để mang đến hiệu quả trẻ hóa cao nhất với chi phí thấp cho khách hàng", ông cho biết thêm.

Điểm đặc biệt của hội nghị lần này là các bác sĩ Việt Nam có cơ hội hiểu rõ về giải phẫu học và thực hành các kỹ thuật trẻ hóa toàn diện khuôn mặt với chỉ căng da và chất làm đầy dưới sự đào tạo từ các chuyên chuyên gia nước ngoài.

TS. Amin Kamal Sharobim - Giảng viên da liễu và làm đẹp da, Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia.

Thông qua khóa đào tạo lần này, các bác sĩ Việt Nam đã có cơ hội thực hành tách lớp da, xem mạch máu và cơ, cấy chỉ và tiêm filler.

Các bác sĩ Việt Nam có dịp thực hành thực tế trong quá trình tham dự hội thảo so với việc chỉ cập nhật kiến thức y khoa trong những hội thảo chuyên đề khác trước đây.

Cụ thể, các bác sĩ được học lớp "hands-on trên xác tươi" dưới sự hướng dẫn của TS. Amin Kamal Sharobim - Instructor of Dermatology, Venereology and Skin Beautification, National Research Center (Chuyên gia nghiên cứu về Da liễu - Tạo hình Thẩm mỹ tại trung tâm nghiên cứu quốc gia). Nội dung gồm: giải phẫu các lớp ở 1/3 mặt trên, giữa và dưới; cách tiêm filler, các chỉ định điều trị nếp nhăn trán, nhăn cau mày, nâng cung mày, làm đầy hõm má, nếp nhăn mũi má, rãnh marionett, tạo hình vùng cằm và mũi; phẫu tích các lớp trên khuôn mặt để kiểm tra vị trí của những thần kinh, mạch máu và vị trí đặt filler để đạt được kết quả an toàn nhất.

Lớp "hands-on trên xác tươi" dưới sự hướng dẫn của TS. Amin Kamal Sharobim - Giảng viên da liễu và làm đẹp da, Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia.

Các dòng filler của Xcelens

Các dòng filler này của thương hiệu Xcelens từ Thụy Sĩ mang đến hiệu quả làm đầy.

"Điểm khác biệt của các dòng filler của Xcelens chính là công nghệ lưới liên hết Genyaline với cấu trúc 3 chiều, giúp tạo hình thẩm mỹ, tạo mô nâng đỡ tốt cho các vùng da lão hóa, chảy xệ", ông Salvatore De Caro, Chủ tịch của Xcelens International, cho biết thêm.

Theo ông Salvatore De Caro, đây là các dạng filler HA tinh khiết, không có nguồn gốc động vật, không có tạp chất nhờ quy trình sản xuất tinh kiết hóa, loại trừ oxygen, protein, nội độc tố, nồng độ BDDE rất thấp theo tiêu chuẩn của Cục quản lý Thực phẩm - Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA). Do đó, chúng không gây kích ứng trong và sau khi thực hiện liệu trình.

Hiện tại, Xcelens Việt Nam đang phân phối các dòng filler bao gồm: Genyal Polyvalent; Genyal Volumae…

Với thế mạnh công nghệ tái tạo sinh học từ thành phần Hyaluronic Acid tân tiến, Xcelens cho ra đời các dòng dược mỹ phẩm tiên tiến, chất lượng, trong lĩnh vực thẩm mỹ nội khoa dành cho bác sĩ, thẩm mỹ viện như: filler, skin booster, meso cocktail, sản phẩm bôi thoa điều trị.

Mr Salvatore De Caro - Chủ tịch Tập đoàn Dược mỹ phẩm Xcelens International.

Ông Salvatore De Caro chia sẻ, các sản phẩm Xcelens đạt tiêu chuẩn Y tế Châu Âu (Medical CE Certifications) và FDA (Hoa Kỳ) vể độ an toàn và hiệu quả. Các dòng chỉ Xline từ Thụy Sĩ được tạo từ chất liệu PDO (Polydioxanone) và P(LA/CL) (Poly-L-Lactide-co-ε-caprolactone), đạt chứng nhận CE và đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng FDA.

"Các sợi chỉ PDO của Xline làm bằng 100% polyme nguyên chất - Polydioxanone, thường được sử dụng trong các phương pháp phẫu thuật đục thủy tinh thể, phẫu thuật tim mạch, phẫu thuật thẩm mỹ, kỹ thuật y sinh, phân phối thuốc và chỉnh hình chất lượng cao", ông Salvatore De Caro cho biết.

Các dòng chỉ Xline cũng đa dạng về hình dạng, kích thước chỉ cũng như độ dài chỉ để lựa chọn: Mono, Screw, Filler, COG… Mỗi loại có tính chất, đặc điểm phù hợp riêng cho từng khu vực cần được trẻ hóa, bao gồm vùng mặt (rãnh mũi má, nọng cằm, hàm, trán, mắt, mũi, cung mày...) và cả vùng cơ thể (cổ, ngực, bụng, mông...).

Theo ông Salvatore De Caro, các dòng chỉ Xline đều được nghiên cứu và sản xuất với chất lượng cao, có khả năng chịu lực co kéo và đàn hồi tốt, mang lại hiệu quả dài lâu. Đặc biệt chỉ Xline rất chắc, có lực căng mạnh giúp giảm thiểu số lượng chỉ cần dùng, và khi tác dụng lực kéo căng sợi chỉ sẽ không bị đứt.

Với hơn 1,2 triệu sản phẩm chỉ Xline được sử dụng trên hơn 36 quốc gia cho 150.000 đối tượng khách hàng, thương hiệu chỉ nâng cơ sinh học Xline từ Thụy Sĩ thu hút nhiều người dùng.

Trong hội thảo lần này, các chuyên gia thẩm mỹ quốc tế từ tập đoàn Dược mỹ phẩm Xcelens International Thụy Sĩ đã công bố dòng chỉ P(LA/CL) của Xline có hiệu quả hơn 3 năm.

Sau thời gian này, những sợi collagen và elastin đó sẽ yếu kém và dần lão hóa giống như mọi sợi collagen tự nhiên khác dưới da. Khách hàng có thể tiếp tục căng chỉ để da tiếp tục trẻ hóa.

Khách hàng có thể trải nghiệm dòng chỉ Xline và Filler ứng dụng công nghệ lưới liên kết Genyaline ngay tại Việt Nam

Tại Việt Nam, Minh Khương Group trở thành đơn vị phân phối chính thức và độc quyền tại Việt Nam các dòng sản phẩm dược mỹ phẩm của Tập đoàn Dược phẩm Châu Âu Xcelens International Thụy Sĩ, bao gồm: Xline Threads - chỉ nâng cơ sinh học Châu Âu; Xcelens - phân phối các sản phẩm filler và skin booster cho thẩm mỹ nội khoa.

Hội thảo với sự tham dự của rất nhiều chuyên gia đầu ngành.

Xcelens và AerazenLab Vietnam có giấy chứng nhận nhà phân phối chính thức từ Xcelens International, được chuyển giao độc quyền về công nghệ, tài liệu, kỹ thuật liệu trình bởi đội ngũ chuyên gia từ nhà sản xuất qua các khóa tập huấn định kỳ hằng năm.

Hơn 15 năm phân phối với thương hiệu IMAGE Skincare, Hush & Hush tại thị trường Việt Nam, Minh Khương Group phối độc quyền dược mỹ phẩm và các sản phẩm điều trị (Mesotherapy, Filler ,...) đến các trung tâm chuyên khoa da liễu trên toàn quốc và các nước Đông Nam Á.