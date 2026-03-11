WHO hỗ trợ khẩn thuốc 8.000 USD/lọ cứu 3 trẻ ngộ độc cá ủ chua

Ngày 11/3, lãnh đạo Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, ngành y tế thành phố đã đề nghị Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hỗ trợ thuốc để điều trị cho các bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn cá ủ chua trên địa bàn.

Trong sáng 11/3, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cử cán bộ bay ra Hà Nội để chuẩn bị tiếp nhận thuốc.

Bệnh viện Đa khoa miền núi phía Bắc Quảng Nam (Ảnh: Lê Tới).

Theo dự kiến, chiều cùng ngày, nguồn thuốc Botulism Antitoxin Heptavalent (huyết thanh kháng độc tố Botulinum) do Tổ chức Y tế Thế giới hỗ trợ khẩn cấp sẽ về đến Hà Nội và được đại diện Sở Y tế thành phố Đà Nẵng tiếp nhận, vận chuyển về bệnh viện điều trị.

Trước đó, ngày 9/3, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (Đà Nẵng) tiếp nhận và điều trị 5 bệnh nhân ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cá ủ chua.

Ba bệnh nhân H.N.T. (15 tuổi), H.Q.N. (7 tuổi), H.Q.B. (11 tuổi) đang diễn tiến nặng. Các bác sĩ nhận định cả 3 trường hợp đều ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum có trong món cá ủ chua. Đây là một loại độc tố cực kỳ nguy hiểm, có khả năng gây liệt cơ và suy hô hấp nếu không được xử trí kịp thời.

Trước nguy cơ diễn biến nặng của ngộ độc độc tố Botulinum, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã báo cáo Bộ Y tế và đề nghị hỗ trợ thuốc giải độc Botulinum phục vụ công tác điều trị.

Ngày 10/3, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế đã có công văn về việc hỗ trợ huyết thanh kháng độc tố Botulinum (Botulism Antitoxin Heptavalent). Sau đó, Tổ chức Y tế Thế giới đã sẵn sàng hỗ trợ cung cấp thuốc giải độc.