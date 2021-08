WHO: Biến thể Delta làm tăng nguy cơ phải nhập viện

Dân trí Ts Kidong Park, Trưởng Đại diện WHO Việt Nam cho rằng Việt Nam đang đối mặt với tình hình dịch bệnh rất phức tạp và đáng lo ngại. Số ca mắc mới và tử vong cao hằng ngày.

Ts Kidong Park, Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Việt Nam cho biết cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới, Việt Nam đang đối mặt với tình hình dịch bệnh rất phức tạp và đáng lo ngại. Số lượng ca mắc mới và tử vong cao hằng ngày tại TPHCM và các vùng lân cận.

"Chúng tôi cũng thấy các trường hợp mắc bệnh có liên hệ dịch tễ không rõ ràng được báo cáo về từ nhiều tỉnh ngoài TPHCM. Đây là một xu hướng đáng lo ngại, cho thấy nguy cơ tiếp tục lây truyền cộng đồng là rất cao", Ts Kidong Park lưu ý.

Theo ông, số ca bệnh nặng và số ca tử vong cũng được dự đoán sẽ tăng cùng với số ca nhiễm đang tăng. Các cơ sở y tế ở các tỉnh đang là điểm nóng được báo cáo là quá tải trong việc ứng phó với tình hình hiện tại. Vì vậy, có thể nói rằng hệ thống y tế đang chịu nhiều áp lực và nhân viên y tế đang làm việc quá sức.

Một bệnh nhân Covid-19 điều trị tại TPHCM.

"Tuy nhiên, chúng tôi cũng hiểu rằng Chính phủ đang tập trung mọi nỗ lực để tiếp tục trận chiến này. Nhiệm vụ trước mắt là rất lớn và cuộc chiến chống lại đại dịch sẽ còn dài và cần rất nhiều nguồn lực. WHO tiếp tục tin tưởng vào phương pháp tiếp cận toàn xã hội của Chính phủ do Ban chỉ đạo quốc gia dẫn đầu ngay từ khi bắt đầu đại dịch này", đại diện WHO chia sẻ.

Theo ông, không chỉ có vai trò của Chính phủ và hệ thống y tế trong việc kiểm soát sự bùng phát dịch bệnh mà mọi người đều có trách nhiệm đảm bảo Việt Nam một lần nữa chiến thắng Covid-19.

Biến thể Delta có khả năng lây truyền cao hơn và tăng nguy cơ phải nhập viện

Chuyên gia của WHO cũng cho biết biến thể Delta là một biến thể đáng lo ngại mà WHO đang theo dõi và giám sát trên toàn thế giới. Các dữ liệu tính đến ngày 6/8, chỉ ra rằng biến thể này có khả năng lây truyền cao hơn và tăng nguy cơ phải nhập viện.

"Đây là mối lo ngại của chúng tôi. Biến thể này đã xuất hiện tại 135 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Nó đã trở thành biến thể chủ đạo ở nhiều quốc gia. Tin tốt là vắc xin vẫn đang rất hiệu quả trong việc phòng ngừa mắc bệnh Covid-19 nặng do biến thể Delta gây ra, tuy nhiên hiệu quả trong phòng ngừa nhiễm bệnh có triệu chứng có vẻ suy giảm", đại diện WHO lý giải.

Theo ông có nhiều cách để chống lại biến thể Delta như:

Đầu tiên, người dân cần tiếp tục các biện pháp 5K: đeo khẩu trang thường xuyên, ở nơi thông thoáng khí, vệ sinh tay thường xuyên, vệ sinh đường hô hấp và thực hiện quy tắc che miệng khi ho, tránh những nơi đông người và khai báo y tế đầy đủ.

Thứ hai là hãy tiêm bất cứ loại vắc xin nào có sẵn khi đến lượt bạn. Vắc xin tiếp tục là công cụ bảo vệ bạn khỏi mắc bệnh nặng và tử vong khi đối mặt với biến thể Delta.

"Cho dù là biến thể nào, các biện pháp bảo vệ hiện tại đều có tác dụng. Người dân cần tiếp tục thực hiện khuyến cáo 5K - đeo khẩu trang, ở nơi thông thoáng khí, vệ sinh tay thường xuyên, vệ sinh hô hấp và thực hành quy tắc che miệng khi ho, tránh nơi đông người và khai báo y tế đầy đủ. Và hãy tiêm loại vắc xin có sẵn cho bạn ngay khi đến lượt. Những biện pháp này vẫn vô cùng quan trọng", Ts Kidong Park nhấn mạnh.

Nam Phương