Vụ xe tải lao vào chợ chuối: Bác sĩ hiến máu cứu bệnh nhân người Lào

Chiều 18/9, tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, 3 bệnh nhân bị thương nặng trong vụ xe tải lao vào chợ chuối Tân Long, xã Lao Bảo (Quảng Trị) đang được điều trị tích cực.

Theo bác sĩ Hoàng Ngọc Huỳnh, Phụ trách Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, bệnh nhân Hồ Văn Sơn (SN 2009, trú tại xã A Dơi, Quảng Trị) và Hồ Văn Phon (SN 1988, quốc tịch Lào) đã qua cơn nguy kịch.

Riêng bệnh nhân Căm Bôn (SN 1999, quốc tịch Lào) bị chấn thương nặng, đang được điều trị hồi sức tích cực.

Bệnh nhân bị thương sau vụ tai nạn điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Xuân Phú).

Theo bác sĩ Huỳnh, khoảng 22h30 ngày 17/9, bệnh nhân Căm Bôn cần truyền máu gấp, bệnh viện phải huy động máu để phục vụ công tác cấp cứu, điều trị.

Lúc này, các bác sĩ Lê Thảo Sương, Phan Tiến Đạt và điều dưỡng Phạm Quốc Triển lập tức có mặt để hiến máu. Sau khoảng 30 phút, 3 đơn vị máu được tiếp nhận và truyền cho anh Bôn.

Bác sĩ Phan Xuân Nam, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, đánh giá hành động kịp thời của 3 nhân viên y tế không chỉ góp phần quan trọng trong quá trình điều trị, mà còn cho thấy trách nhiệm và tấm lòng nhân hậu của người thầy thuốc.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị hiến máu cứu bệnh nhân (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 7h50 ngày 17/9, tại khu vực chợ Tân Long, xã Lao Bảo (Quảng Trị), xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết, 9 người bị thương, trong đó 3 người bị thương nặng.

Thời điểm trên, xe tải biển kiểm soát 37C-587.63, do tài xế Trần Minh Hoàng (SN 1973, trú tại TPHCM) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 9, hướng từ phường Đông Hà lên Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị).

Khi đến khu vực ngã ba Tân Long, xã Lao Bảo, xe tải bất ngờ mất phanh, lao vào chợ Tân Long, gây tai nạn nghiêm trọng.