Cháy nhà 16 người thương vong: Tiếng cầu cứu trong khói đen, có ca nhảy lầu

Liên quan đến vụ cháy nhà 4 tầng tại đường Xuân Hồng (quận Tân Bình, TPHCM), xảy ra vào sáng 20/12 khiến 16 người thương vong, chiều cùng ngày, đại diện Bệnh viện Thống Nhất cho biết, nơi đây vẫn đang tích cực điều trị cho các nạn nhân được đưa vào đơn vị cấp cứu.

Nhiều bụi và khí ngạt trong đường thở bệnh nhân

Theo đó, Bệnh viện Thống Nhất đang tiếp nhận cấp cứu 13 nạn nhân của vụ cháy. Sau khi xử lý ban đầu, các bệnh nhân đã chuyển đến từng chuyên khoa phù hợp để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Có 3 bệnh nhân đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc phải hỗ trợ hô hấp bằng máy thở, 5 bệnh nhân đang điều trị tại khoa Nội Hô hấp, 2 ca ở khoa Ngoại Tiêu hóa. 3 người còn lại điều trị ở các khoa Nội Tim mạch, Nội Cơ xương khớp và Ngoại Chấn thương chỉnh hình.

Lãnh đạo Bệnh viện Thống Nhất kiểm tra sức khỏe nạn nhân vụ cháy (Ảnh: BV).

Trong những nạn nhân nêu trên, người trẻ nhất 18 tuổi, người lớn nhất là 31 tuổi. Các trường hợp còn lại ở độ tuổi 20-27. Về giới tính, có 6 nam và 7 nữ. Qua kiểm tra, các bệnh nhân cơ bản bị suy hô hấp do ngạt khí CO, bỏng đường hô hấp và chấn thương ở các mức độ khác nhau.

Phía Bệnh viện Thống Nhất chia sẻ, tất cả bệnh nhân điều trị tại khoa Nội Hô hấp tạm ổn, được duy trì thở oxy lưu lượng thấp, theo dõi thêm tình trạng ngạt khí, bỏng đường hô hấp.

Với 3 ca nằm tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU), có 2 trường hợp rất nặng, phải đặt nội khí quản và hỗ trợ thở máy xâm lấn.

Bệnh nhân đã được nội soi phế quản kiểm tra mức độ suy hô hấp và bỏng đường hô hấp. Kết quả đánh giá sơ bộ cho thấy, đường thở của các bệnh nhân có rất nhiều bụi và khí ngạt.

Sau khi nội soi và bơm rửa, 2 bệnh nhân đã được hút trên 90% bụi đường thở, đang tiếp tục điều trị tích cực để chống nhiễm khuẩn, chống bỏng giai đoạn tiếp theo. Bệnh nhân còn lại ở khoa ICU được hỗ trợ hô hấp và thở oxy dòng cao, hiện đã tỉnh, chức năng hô hấp và huyết áp duy trì mức ổn định.

Nhiều nạn nhân trong vụ việc được theo dõi tình trạng ngạt khí, hỗ trợ hô hấp (Ảnh: BV).

"Chỉ thấy một màu khói đen..."

Tại giường bệnh, anh N.C. (quê Bình Định), một trong các nạn nhân, chia sẻ lúc 6h vụ cháy vẫn chưa xảy ra. Nhưng chỉ vài phút sau, C. nghe ở tầng dưới có nhiều tiếng kêu cứu, trước cửa phòng khói bắt đầu bốc lên.

Sau đó, chàng trai lấy đồ chạy vào nhà vệ sinh nhúng nước, che miệng rồi di chuyển ra ban công leo sang trần nhà bên cạnh. Theo C., nơi bệnh nhân ở có trên dưới 20 phòng trọ, diện tích hơn 10 mét vuông/phòng. Nhiều phòng có 3-4 người ở.

"Lúc tôi mở cửa phòng chỉ thấy một màu đen từ dưới bốc lên. Tôi chỉ biết chạy về phía trước đến khi chạm được lan can, rồi nhảy qua phòng người khác.

Tầng trên cùng nơi tôi ở có 2 phòng. Bạn ở phòng kế bên phát hiện cháy cũng chạy ra ngoài giống tôi, rồi nhảy xuống dưới đất. Tôi được các chú công an nhìn thấy, hướng dẫn đứng yên để họ đến cứu. Do thoát kịp thời nên tôi chỉ bị bỏng nhẹ ở tay, có hít một ít khí đen…", C. chia sẻ.

Bệnh nhân C. may mắn thoát khỏi vụ cháy kịp thời, bị bỏng nhẹ ở tay (Ảnh: V.E).

Như đã thông tin, khoảng 6h30 ngày 20/12, đám cháy bùng phát tại căn nhà 1 trệt 3 lầu trên đường Xuân Hồng, phường 12, quận Tân Bình. Phát hiện đám cháy, người dân bên trong căn nhà tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Khói đen nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn nhà. Nhiều người dân bên trong phải leo lan can qua nhà kế bên để thoát nạn.

Lực lượng chức năng quận Tân Bình phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng nhanh chóng đến hiện trường dập lửa. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó.

Theo thông tin từ Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM, có 5 kíp cấp cứu đến hiện trường để cứu 16 bệnh nhân trong vụ cháy. 2 trường hợp (gồm một nam 21 tuổi, một nữ 23 tuổi) tử vong vì tình trạng quá nặng. Các nạn nhân khác được đưa vào Bệnh viện Thống Nhất điều trị.