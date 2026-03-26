Vụ 3 người cấp cứu sau khi ăn món vếch bò: Đang chờ kết quả kiểm nghiệm

Ngày 26/3, thông tin từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã phối hợp Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên kiểm tra quán nhậu M.L. tại Tổ dân phố 2 Cư Êbur (phường Buôn Ma Thuột) liên quan việc 3 người bị phản vệ, phải nhập viện sau khi ăn món vếch bò um cà đắng ở quán này.

Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng đã lấy mẫu thực phẩm gửi đến Viện kiểm nghiệm Vệ sinh An toàn thực phẩm quốc gia (Bộ Y tế) để làm rõ.

Ngành y tế đã kiểm tra tại quán nhậu M.L. (Ảnh: Trương Nguyễn).

Lãnh đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đắk Lắk cho biết, quán nhậu M.L. được xác định đã vi phạm chế độ kiểm thực 3 bước đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và sẽ bị xử phạt hành chính.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân khiến 3 thực khách bị phản vệ sau ăn món vếch bò có thể do dị ứng với môn bạc hà (dọc mùng) trong món ăn này. "Chúng tôi đang chờ kết quả kiểm nghiệm chính thức gửi về để có căn cứ xử lý vụ việc tại quán M.L. theo quy định pháp luật", vị lãnh đạo cho hay.

Anh N.V.P. (34 tuổi, trú tại Quảng Ngãi) - một trong 3 người nhập viện sau khi ăn món vếch bò - cho biết các nạn nhân đã xuất viện và vẫn phải thăm khám định kỳ.

Các thực khách nhập viện sau khi ăn món vếch bò um cà đắng (Ảnh: Uy Nguyễn).

Như Dân trí đưa tin, trưa 12/3, một nhóm 12 người ghé quán nhậu M.L. để ăn uống. Tại đây, khi quán đưa ra món vếch bò um cà đắng (món ăn đặc trưng tại Tây Nguyên), 3 người bị bỏng rát, sưng nề miệng và khó thở.

Nạn nhân mang món vếch bò vào bệnh viện để bác sĩ thuận lợi trong quá trình chẩn đoán (Ảnh: Uy Nguyễn).

Các bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu và được chẩn đoán phản vệ độ 2.

Ngoài 3 người phải nhập viện, có 4 người khác trong nhóm chỉ bị dị ứng nhẹ như tê lưỡi, ngứa miệng... do chỉ nếm nước dùng của món này.