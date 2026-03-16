Cơ quan chức năng vào cuộc vụ 3 người cấp cứu sau ăn vếch bò ở quán nhậu

Sáng 16/3, lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội, phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã nắm bắt thông tin vụ việc 3 người nhập viện sau khi ăn món vếch bò um cà đắng ở quán nhậu M.L. tại Tổ dân phố 2 Cư Êbur và sẽ vào cuộc kiểm tra, làm rõ theo quy định.

Sau nhiều ngày điều trị tại do bị phản vệ sau khi thưởng thức món vếch bò, 3 bệnh nhân vẫn đang cần theo dõi vì bị bỏng vùng miệng khá nặng.

Sau ăn món vếch bò um cà đắng ở quán nhậu, 3 người phải nhập viện (Ảnh: Uy Nguyễn).

Anh N.V.P. (34 tuổi, trú tại Quảng Ngãi) cho biết, anh cùng nhiều công nhân khác từ Quảng Ngãi vào Đắk Lắk làm việc tại công trình. Mới đây, nhóm đã hoàn tất công việc nên mở tiệc chia tay để về quê.

Trưa 12/3, anh P. cùng 11 người khác ghé quán nhậu M.L. để ăn uống. Tại đây, khi quán đưa ra món vếch bò um cà đắng (món ăn đặc trưng tại Tây Nguyên), anh P. cùng 2 người khác cho thức ăn vào miệng nhai và đã bị bỏng rát, sưng nề miệng.

"Tôi vừa cắn một miếng, cảm giác bỏng lan hết khoang miệng nên vội nhổ thức ăn ra và dùng nước súc miệng nhưng vẫn không đỡ. Khi thấy cơ thể có dấu hiệu khó thở, tức ngực, chúng tôi liền được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Rất may tôi mới nhai, chưa nuốt món ăn này, nếu không chưa biết sự việc còn nghiêm trọng đến mức nào", anh P. nói.

Các bệnh nhân vẫn đang nằm điều trị ở bệnh viện trong tình trạng bỏng khá nặng ở vùng miệng (Ảnh: Uy Nguyễn).

Cũng theo anh P., sau sự việc, quản lý của quán M.L. đến bệnh viện, cam kết sẽ thanh toán toàn bộ viện phí cho 3 bệnh nhân.

"Sau mấy ngày điều trị, chúng tôi vẫn chưa thể xuất viện vì miệng vẫn bỏng nặng, khó khăn trong ăn uống. Ngoài việc thanh toán viện phí, quán nhậu phải có trách nhiệm trong việc đã gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của khách hàng", anh P. lên tiếng.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, cả 3 bệnh nhân đang điều trị tại khoa Nội tổng hợp của bệnh viện, các chỉ số đã ổn định và đang chữa trị tổn thương vùng miệng.

Như Dân trí đưa tin, khoảng 14h15 ngày 12/3, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tiếp nhận 3 bệnh nhân đều trú tại tỉnh Quảng Ngãi trong tình trạng tức ngực, khó thở, nổi ban đỏ, nôn ói, sưng nề mặt và môi sau khi ăn món vếch bò um cà đắng. Các bệnh nhân đều được chẩn đoán phản vệ độ 2.

Ngoài 3 người phải nhập viện, có 4 người khác trong nhóm chỉ bị dị ứng nhẹ như tê lưỡi, ngứa miệng... do chỉ nếm nước dùng của món này. Người nhà của các bệnh nhân đã mang theo món đang ăn dở vào bệnh viện để bác sĩ thuận lợi trong quá trình thăm khám.