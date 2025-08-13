Vỡ ruột thừa do chủ quan với cơ đau bụng hạ sườn phải

Hầu hết bệnh nhi đều xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, sốt, nôn, tiêu chảy… dễ khiến phụ huynh nhầm lẫn với rối loạn tiêu hóa thông thường, dẫn đến chậm trễ trong việc đưa trẻ đi khám.

Chủ quan với cơn đau bụng bên phải, trẻ nguy kịch vì vỡ ruột thừa

Bé N.T.L ( 5 tuổi), cấp cứu tại BVĐK Hồng Ngọc trong tình trạng đau bụng âm ỉ vùng quanh rốn và hố chậu phải, sốt cao 40 độ kèm nôn nhiều, ăn uống kém. Trước đó, các triệu chứng này đã kéo dài 2 ngày, nhưng do nghĩ con chỉ bị rối loạn tiêu hóa, gia đình chủ động theo dõi tại nhà. Chỉ đến khi cơn đau ngày càng dữ dội, bé mệt lả và không chịu đựng được nữa, phụ huynh mới vội đưa con đến bệnh viện.

Trẻ bị đau bụng âm ỉ vùng bụng bên phải cần đi khám ngay (Ảnh: BVCC).

Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng xét nghiệm, siêu âm ổ bụng, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi viêm phúc mạc do ruột thừa vỡ và mủ tràn vào ổ bụng, nguy cơ sốc nhiễm khuẩn.

“Trong quá trình phẫu thuật cấp cứu, bác sĩ đã phát hiện ruột thừa viêm hoại tử đã bị vỡ, một lượng dịch mủ lớn tràn vào trong khoang bụng cho thấy tình trạng nhiễm trùng nặng lan rộng, có thể dẫn đến sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng”, BS.CKI Bạch Phúc Huy, Phó khoa Ngoại tổng hợp - BVĐK Hồng Ngọc, bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhi cho biết.

Tương tự là trường hợp của bệnh nhi H.K.A (3 tuổi). Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng đau bụng, sốt nhẹ kèm nôn, ho đờm. Chia sẻ với bác sĩ, gia đình chỉ nghĩ bé bị rối loạn tiêu hóa thông thường. Tuy nhiên, sau khi thăm khám, bác sĩ xác định trẻ bị viêm ruột thừa hoại tử, phải mổ cấp cứu để cắt bỏ ruột thừa.

Cũng giống như trường hợp bệnh nhân L, trong khi can thiệp, ê-kíp bác sĩ phát hiện mạc nối lớn dính và bao quanh toàn bộ ruột thừa, gỡ dính phát hiện viêm ruột thừa mủ căng, nhiều điểm hoại tử, có nguy cơ vỡ, tràn dịch mủ cao. Ngay lập tức, BS.CKI Bạch Phúc Huy và ê-kíp nhanh chóng tiến hành gỡ dính, cắt bỏ và lấy toàn bộ ruột thừa ra ngoài.

BS.CKI Bạch Phúc Huy thực hiện phẫu thuật nội soi cắt đoạn ruột thừa cho bệnh nhi (Ảnh: BVCC).

“Cả hai bệnh nhi đều nhập viện trong tình trạng nguy kịch do gia đình nghĩ trẻ chỉ mắc các bệnh tiêu hóa, hô hấp... thông thường. May mắn được xử trí kịp thời bằng phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa, hai bé đã thoát khỏi nguy cơ sốc nhiễm khuẩn - một trong những biến chứng nặng nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng”, BSCKI Bạch Phúc Huy cho biết thêm.

Viêm ruột thừa ở trẻ có thể diễn biến nhanh và phức tạp, ba mẹ không nên chủ quan

BS.CKI Bạch Phúc Huy - Phó khoa Ngoại Tổng hợp - BVĐK Hồng Ngọc cho biết: “Viêm ruột thừa ở trẻ nhỏ thường có biểu hiện không rõ ràng và tiến triển rất nhanh. Trong vài giờ, tình trạng viêm có thể chuyển sang hoại tử, thậm chí vỡ ruột thừa, dịch mủ lan rộng khắp ổ bụng gây viêm phúc mạc, nhiễm trùng nặng, nguy cơ sốc nhiễm trùng và suy đa tạng nếu không xử trí kịp thời”.

BS.CKI Bạch Phúc Huy thăm khám và tư vấn cho người bệnh (Ảnh: BVCC).

Trẻ nhỏ thường không biết mô tả chính xác cảm giác đau hoặc vị trí đau. Nhiều trường hợp như bé N.T.L và H.K.A, các triệu chứng bị nhầm với rối loạn tiêu hóa thông thường nên ba mẹ chủ quan. Một số bé vẫn chơi, không kêu đau nhiều nên bệnh bị bỏ sót, đến khi phát hiện thì đã trở nặng.

Theo đó, bác sĩ Huy khuyến cáo, khi trẻ có biểu hiện đau bụng vùng rốn hoặc hố chậu phải, sốt, nôn, rối loạn tiêu hóa..., gia đình cần nghĩ đến khả năng viêm ruột thừa và đưa trẻ đi khám sớm. Tuyệt đối không nên tự ý điều trị tại nhà hoặc trì hoãn khám, vì mỗi giờ trôi qua có thể khiến tình trạng chuyển biến nặng hơn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

“Nếu được phát hiện sớm, phẫu thuật cắt ruột thừa rất đơn giản và hồi phục nhanh chóng. Nhưng khi đã vỡ, nguy cơ biến chứng như viêm phúc mạc, áp xe, nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn... là rất cao. Lúc đó, việc can thiệp sẽ phức tạp hơn, bệnh nhi có thể phải trải qua cuộc phẫu thuật nặng nề và phải điều trị kháng sinh liều cao, kéo dài thời gian điều trị và hồi phục”, bác sĩ Huy nhấn mạnh.