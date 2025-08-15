Nạo vét hạch cổ trong phẫu thuật ung thư giáp có gây đau, tăng nguy cơ biến chứng?

Tuy nhiên, nếu thực hiện đúng phương pháp, ứng dụng công nghệ hiện đại không chỉ loại bỏ triệt để tổn thương mà còn giúp giảm đau rõ rệt, bảo toàn giọng nói cho người bệnh.

Nạo vét hạch cổ - Bước quan trọng trong phẫu thuật tuyến giáp

Ung thư tuyến giáp thể nhú là dạng ung thư tuyến giáp đang phổ biến nhất hiện nay. Các tế bào ung thư thường lan theo hệ bạch huyết đến hạch cổ, ngay cả khi kích thước u nhỏ và không có triệu chứng rõ ràng. Nhiều nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ di căn hạch cổ trung tâm ở thể nhú có thể lên tới 30-50%.

Tuy vậy, việc nạo vét hạch cổ trung tâm dự phòng khi chưa có bằng chứng di căn rõ ràng không phải lúc nào cũng được khuyến cáo, do có thể làm tăng nguy cơ tổn thương thần kinh thanh quản và tuyến cận giáp, gây những biến chứng có thể ảnh hưởng lâu dài đến giọng nói và chức năng nội tiết.

ThS.BSNT Nguyễn Xuân Quang - Trưởng khoa Tai Mũi Họng và Phẫu thuật Đầu cổ, BVĐK Hồng Ngọc cho biết: "Trong điều trị ung thư tuyến giáp, nạo vét hạch cổ đúng cách ngay từ lần phẫu thuật đầu tiên đóng vai trò then chốt. Tuy nhiên, quyết định nạo vét ở mức độ nào cần dựa trên đánh giá hình ảnh học và kết quả tế bào học. Đồng thời, năng lực kỹ thuật và trang thiết bị hỗ trợ hiện đại sẽ giúp giảm thiểu đáng kể nguy cơ biến chứng”.

Nạo vét hạch cổ giúp loại bỏ triệt để tổn thương (Ảnh: BVCC).

Ứng dụng thiết bị hỗ trợ hiện đại - giảm đau, bảo toàn giọng nói và tuyến cận giáp sau mổ

Việc nạo vét hạch cổ đúng kỹ thuật, đầy đủ và an toàn ngay từ lần mổ đầu tiên không chỉ giúp loại bỏ triệt để bệnh tích ung thư, mà còn góp phần quan trọng trong việc ngăn ngừa tái phát, bảo toàn giọng nói và rút ngắn thời gian phục hồi.

Để đạt được hiệu quả này, phẫu thuật viên cần thực hiện thao tác một cách tỉ mỉ, chính xác, đồng thời kết hợp ứng dụng các thiết bị hỗ trợ hiện đại. Nhiều bệnh viện đã ứng dụng máy dò thần kinh (NIM) giúp nhận biết và bảo vệ dây thần kinh thanh quản và thiết bị huỳnh quang (ICG) - hỗ trợ xác định và bảo tồn tuyến cận giáp.

Tiên phong triển khai các thiết bị này tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, ThS.BSNT Nguyễn Xuân Quang chia sẻ: “Trong các ca nạo vét hạch cổ phức tạp, máy dò thần kinh giúp xác định vị trí dây thần kinh thanh quản, phát tín hiệu cảnh báo khi tiếp cận vùng nguy cơ, đồng thời kiểm tra lại chức năng dẫn truyền sau khi can thiệp. Nhờ vậy, chúng tôi có thể thực hiện bóc tách triệt để nhưng vẫn đảm bảo an toàn, không gây khàn tiếng hay mất giọng. Tương tự như vai trò của máy dò thần kinh với dây thanh quản, thiết bị ICG giúp việc bảo tồn tuyến cận giáp trở nên an toàn và chủ động hơn, từ đó giảm rõ rệt nguy cơ hạ calci sau mổ”.

Cũng theo bác sĩ Quang, yếu tố then chốt giúp ca mổ nhẹ nhàng là kỹ thuật phẫu thuật viên. Nếu được thực hiện bởi bác sĩ có kinh nghiệm, từng thao tác bóc tách sẽ nhẹ nhàng, chính xác và ít gây tổn thương mô xung quanh. Kết hợp thêm với các thiết bị hỗ trợ, bệnh nhân thậm chí không cần dùng đến thuốc giảm đau sau mổ.

Ứng dụng máy dò thần kinh bảo tồn giọng nói cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC).

Điển hình là trường hợp của chị N.H.T (55 tuổi, Thanh Hóa), phát hiện tái phát nhiều hạch di căn vùng cổ bên dù đã phẫu thuật ung thư giáp 3 năm trước. Phẫu thuật lại lần hai, chị rất lo lắng sẽ bị đau, sợ mất tiếng khi phải nạo vét hạch cổ diện rộng. Tuy nhiên, tại BVĐK Hồng Ngọc, với sự hỗ trợ của máy dò thần kinh và và ê-kíp phẫu thuật giàu kinh nghiệm, chị đã trải qua ca mổ nhẹ nhàng.

Trực tiếp bác sĩ Quang đã nạo vét triệt để toàn bộ các nhóm hạch cổ liên quan mà không đau đớn, đồng thời bảo tồn trọn vẹn dây thần kinh thanh quản và tuyến cận giáp giúp chị T giữ được nguyên vẹn giọng nói. Chỉ sau 1 ngày, chị T đã hồi phục tốt, có thể ăn uống, nói chuyện bình thường.

“Tôi rất sợ đau, nhất là khi biết sẽ phải mổ mở vùng cổ và nạo vét hạch. Nhưng thật bất ngờ, sau mổ gần như không còn cảm giác khó chịu, họng không đau, tôi thậm chí không cần dùng đến thuốc giảm đau nào, ngồi nói chuyện với chồng cả tiếng đồng hồ ngay sau mổ”, chị T chia sẻ.

ThS.BSNT Nguyễn Xuân Quang thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật (Ảnh: BVCC).

Theo bác sĩ Quang, phẫu thuật nạo vét hạch cổ trong điều trị ung thư tuyến giáp là một bước quan trọng, nhưng không đồng nghĩa với đau đớn hay biến chứng nặng nề nếu được thực hiện đúng cách. Nhờ kết hợp tay nghề phẫu thuật viên và sự hỗ trợ của các thiết bị hiện đại, ca mổ có thể trở nên nhẹ nhàng, chính xác, giảm thiểu xâm lấn, bảo toàn giọng nói, giúp người bệnh hồi phục nhanh chóng và giữ được chất lượng sống sau phẫu thuật.