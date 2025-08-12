Đau thắt lưng sau cú đánh golf, người đàn ông 43 tuổi suýt liệt hai chân

Thoát vị đĩa đệm sau một cú đánh golf

Là người yêu thích thể thao, đặc biệt là golf, tuy nhiên, sau 1 cú đánh bóng mạnh, anh Kim Jong Gon (43 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), bất ngờ cảm thấy đau nhói vùng lưng, lan xuống hai chân. Cơn đau tăng dần, kèm theo cảm giác yếu chi dưới, dần mất khả năng đi lại và cảm giác vùng thân dưới khiến anh không thể tự chủ đại tiểu tiện.

Bệnh nhân Gon liệt 2 chân sau 1 cú đánh golf (Ảnh: NVCC).

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm đa tầng, gây chèn ép vào cụm rễ thần kinh vùng dưới thắt lưng. Đây là khu vực điều khiển vận động hai chân, bàng quang và trực tràng. Đặc biệt là vị trí khối thoát vị nằm cao hơn thông thường nên đã gây tổn thương sâu đến các sợi trục thần kinh.

Theo ThS.BSNT Tống Khánh Linh - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, với những ca bệnh chèn ép nặng do thoát vị đĩa đệm, phẫu thuật là bước can thiệp cần thiết để loại bỏ áp lực lên rễ thần kinh hoặc tủy sống. Việc giải phóng kịp thời không chỉ giúp cải thiện tình trạng đau và tê yếu chi dưới mà còn ngăn ngừa nguy cơ tổn thương thần kinh vĩnh viễn, giúp quá trình phục hồi vận động sau này.

Hồi phục vận động nhờ tập phục hồi chức năng ngay sau phẫu thuật

Sau ca phẫu thuật giải phóng chèn ép thần kinh, anh Kim Jong Gon đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Tuy nhiên, cơn đau sau mổ vẫn kéo dài, ảnh hưởng tới khả năng vận động và sinh hoạt thường ngày. Ngay ngày đầu tiên hậu phẫu, anh đã lựa chọn BVĐK Hồng Ngọc để bắt đầu tập phục hồi chức năng.

Bệnh nhân Gon tập đứng dưới sự hỗ trợ của kỹ thuật viên (Ảnh: Bệnh viện).

“Cơ liệt do dây thần kinh bị tổn thương nên cần kiên trì tạo điều kiện để thần kinh hồi phục và người bệnh học cách thích nghi với cơ thể. Việc điều trị cần kiểm soát tốt để tránh ảnh hưởng đến vùng mổ và các đĩa đệm thoát vị khác chưa can thiệp. Vì vậy, chúng tôi đã xây dựng phác đồ phục hồi chức năng chuyên sâu theo 2 giai đoạn mục tiêu.

Giai đoạn 1: Kích thích cơ, phòng chống thương tật thứ phát, tập dịch chuyển giúp giảm đau, khôi phục khả năng vận động và cảm giác của chân. Giai đoạn 2: Tập trung tăng sức mạnh cơ, tập đứng đi giúp bệnh nhân có thể tự sinh hoạt hàng ngày mà không cần trợ giúp”, bác sĩ Linh cho biết.

Bệnh nhân Gon tập đi độc lập với khung đi và nẹp KAFO (Ảnh: Bệnh viện).

Từ mức cơ lực 0/5 (liệt hoàn toàn), sau 2 tuần bệnh nhân đã có thể tập đứng trong thời gian ngắn, sau 4 tuần có thể bắt đầu tập đi bằng khung và nẹp KAFO dưới hỗ trợ của kỹ thuật viên. Đến thời điểm hiện tại, sau gần 2 tháng điều trị, bệnh nhân đã có thể tự ngồi dậy, đứng và đi lại độc lập, cơ lực vùng chân đạt mức 4/5 và cơn đau lưng đã cải thiện rõ rệt.

“Lúc mới bắt đầu, tôi không thể nhấc nổi chân, cảm giác như cơ thể không còn là của mình. Các kỹ thuật viên luôn kiên nhẫn hỗ trợ, động viên tôi từng ngày. Nhờ vậy mà quá trình phục hồi cũng dần cải thiện”, anh Kim Jong Gon chia sẻ.

Bác sĩ Linh nhấn mạnh: “Tập phục hồi chức năng sau mổ thoát vị đĩa đệm là yếu tố quyết định hiệu quả giảm đau và khôi phục vận động. Việc tập phục hồi chức năng cần được thực hiện sớm và có sự tư vấn của bác sĩ chuyên môn tránh các biến chứng nguy hiểm. Đồng thời kiểm tra định kỳ theo chỉ định của bác sĩ để đánh giá hiệu quả cũng như phác đồ điều trị phù hợp”.

Thông qua trường hợp của bệnh nhân Kim Jong Gon, ThS BSNT Tống Khánh Linh cũng khuyến cáo người chơi các môn thể thao như golf, tennis, bóng đá... cần khởi động kỹ và tập đúng tư thế. Khi có dấu hiệu đau lưng kéo dài, tê yếu chân hoặc mất cảm giác vùng chậu, tầng sinh môn, cần đến cơ sở chuyên khoa thăm khám kịp thời để tránh biến chứng nghiêm trọng như liệt chi, tàn phế.