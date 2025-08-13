Việt Nam lần đầu ghép thành công tim - phổi đồng thời cho một bệnh nhân

Sáng 13/8, TS.BS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vui mừng thông báo, sau ghép tim - phổi được 21 ngày, nữ bệnh nhân hiện tỉnh táo, ăn uống, tập đi lại nhẹ nhàng.

Cân não khi quyết định "dồn" tim - phổi cho một người bệnh

Suốt 3 tháng qua, chị T.N.Q. (38 tuổi, Ninh Bình) lấy bệnh viện là nhà. Chị có tiền sử thông liên nhĩ - tăng áp động mạch phổi nặng đã bít dù thông liên nhĩ tại Bệnh viện Tim Hà Nội năm 2011.

Hơn 3 tháng qua, bệnh của chị trở nặng, khó thở, đi lại khó khăn, khi vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bệnh nhân được chẩn đoán: Hội chứng eisenmenger - suy thất phải không hồi phục - hở ba lá nặng/ tiền sử bít dù thông liên nhĩ, khả năng tử vong tính theo ngày.

TS.BS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức (Ảnh: Hồng Hải).

"Nếu không có nguồn tạng ghép, thời gian sống của bệnh nhân tính bằng ngày. Đến khi có nguồn tạng hiến, bác sĩ chúng tôi cân não, đầy lo lắng, nếu "dồn" cả hai tạng quý giá mới có được này cho một bệnh nhân, ghép không thành công, thì sẽ mất đi cơ hội của hai bệnh nhân khác.

Nhưng nếu không ghép, người mẹ trẻ có cậu con trai 13 tuổi sẽ không có cơ hội sống. Sau rất nhiều lần hội chẩn, cân não, các bác sĩ quyết định thực hiện ca ghép đa tạng tim - phổi đồng thời cho người bệnh", TS Hùng chia sẻ.

Sau 21 ngày ghép tim phổi, các bác sĩ vui mừng thông báo ca ghép thành công.

"Thành công này không chỉ mang lại sự sống cho người mẹ trẻ, mà còn ghi dấu bước tiến lớn của y học Việt Nam trên bản đồ ghép tạng thế giới", TS Hùng nói.

Chia sẻ về ca ghép tim - phổi, PGS.TS Phạm Hữu Lư, Phó Trưởng khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực cho biết: "Tình trạng bệnh nhân nặng; rồi phổi của người hiến "quá khổ" về kích cỡ so với người được nhận; quá trình hồi sức, chăm sóc... các bác sĩ đã có 21 ngày hồi hộp ăn không ngon, ngủ không yên để có được thành quả như ngày hôm nay".

"Đến giờ, vẫn chỉ một số bác sĩ đặc biệt được tiếp cận người bệnh - vì chúng tôi muốn đảm bảo vô trùng tốt nhất, chăm sóc tốt nhất. Còn người nhà bệnh nhân mới chỉ được nhìn từ bên ngoài", TS Hùng thông tin.

"Người mẹ nào cũng sợ con mình chết"

Có mặt tại Bệnh viện Việt Đức sáng nay, bà Vũ Thị Đức (65 tuổi, mẹ bệnh nhân) bày tỏ tri ân đến gia đình người đã hiến tạng, tri ân đến các thầy thuốc đã trả về cho bà một đứa con khỏe mạnh - đứa con mà khi đưa lên bàn mổ, bà cố gắng nhìn con thật lâu, vì sợ, đó là lần cuối cùng được gặp con.

Bệnh nhân hồi phục sau ca ghép tim - phổi (Ảnh: T.M).

"Trước khi ghép tim - phổi, con tôi chỉ nằm trên giường bệnh, ngồi dậy cũng khó khăn, di chuyển bằng xe lăn. Khi bác sĩ giải thích lần đầu ghép đa tạng, tôi lo lắm, nhưng đó là cơ hội cuối cùng. Người mẹ nào cũng sợ con mình chết - cả nhà đã khóc như mưa khi con được đưa lên bàn mổ. Rồi phép màu đã đến, cháu ngoại 13 tuổi của tôi không bị mồ côi mẹ", bà Đức xúc động chia sẻ.

TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, quy trình ghép tim - phổi còn chưa được duyệt, nhưng khi Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức xin ý kiến Bộ Y tế về ca ghép đã được "bật đèn xanh".

"Rõ ràng có nguồn tạng hiến, bệnh nhân có cơ hội sống - không lý gì mà không giành lấy cơ hội cho người bệnh. Ca ghép đã thành công, như Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã nói, ca ghép thành công đã trả lại cho người mẹ một cô con gái, trả lại cho cậu con trai 13 tuổi một người mẹ, trả lại cho cô em gái 1 người chị gái.

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức "tự học hỏi" đã thành công ghép tim - phổi lần đầu tại Việt Nam - điều mà thường mới thực hiện được ở các Trung tâm ghép tạng lớn trên thế giới", TS Đức nói.

Bệnh nhân tỉnh táo sao ca ghép, các chỉ số sức khỏe dần ổn định (Ảnh: T.M).

Sự thành công của ca ghép đồng thời tim - phổi cho bệnh nhân suy đa tạng đã mở ra một dấu mốc quan trọng, khẳng định bước tiến vượt bậc của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong lĩnh vực ghép đa tạng, đồng thời đặt dấu mốc cho y học Việt Nam trên bản đồ thế giới và mở ra nhiều cơ hội cứu sống người bệnh nguy kịch.

Ghép khối tim - phổi là một kỹ thuật y học tiên tiến, trong đó cả tim và hai phổi của người bệnh được thay thế đồng thời bằng tim và hai phổi khỏe mạnh từ người hiến tạng phù hợp.

Đây là giải pháp điều trị cuối cùng cho các bệnh nhân mắc đồng thời bệnh tim và bệnh phổi giai đoạn cuối, khi tất cả các phương pháp điều trị khác không còn hiệu quả.

Do yêu cầu nguồn tạng hiếm và kỹ thuật cực kỳ phức tạp, mỗi năm toàn thế giới chỉ thực hiện khoảng 100 ca ghép loại này.