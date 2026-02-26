Việt kiều từ Anh về nước, "vào tay" bác sĩ Việt khỏi bệnh yếu liệt tăng dần

Ngày 26/2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin về ca bệnh đặc biệt, bệnh nhân được điều trị căn bệnh hẹp ống sống cổ, gây nên tình trạng yếu liệt, giảm khả năng cầm nắm, rối loạn cảm giác tứ chi. Trước đó, nam bệnh nhân đã có hành trình 7 tháng đi khám, chữa trị tại nhiều cơ sở y tế ở Anh và Singapore nhưng bệnh không tiến triển.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy người bệnh bị hẹp ống sống cổ đa tầng (C4-C6) do thoái hóa đốt sống và đĩa đệm, gây chèn ép tủy cổ nghiêm trọng. Đáng chú ý, vị trí hẹp nhất của ống sống chỉ còn 3-4mm, nguy cơ cao dẫn đến liệt nếu không can thiệp kịp thời.

PGS.TS Đinh Ngọc Sơn cho biết, trên hình ảnh cộng hưởng, người bệnh bị hẹp ống sống cổ đa tầng (Ảnh: My My).

PGS.TS Đinh Ngọc Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đánh giá, bệnh nhân có tổn thương phức tạp và nguy cơ phù tủy trong mổ.

Vì thế, ê-kíp đã lựa chọn phương pháp cắt thân đốt sống cổ, ghép xương và cố định cột sống (ACCF) kết hợp với phẫu thuật dưới kính hiển vi giúp phóng đại rõ cấu trúc thần kinh - mạch máu, giúp thao tác chính xác trong không gian hẹp và hệ thống theo dõi thần kinh trong mổ (IONM) cho phép theo dõi liên tục dẫn truyền thần kinh, cảnh báo sớm nguy cơ tổn thương tủy.

Sự phối hợp đồng bộ giữa kỹ thuật vi phẫu và công nghệ theo dõi thần kinh hiện đại giúp tối ưu độ an toàn trong suốt quá trình phẫu thuật.

Ngay sau phẫu thuật, người bệnh tỉnh táo, có thể ngồi dậy sớm. Các triệu chứng yếu liệt và mất thăng bằng cải thiện rõ rệt. Người bệnh sẽ tiếp tục chương trình phục hồi chức năng để sớm trở lại sinh hoạt và công việc thường ngày.

Theo PGS Sơn, việc người bệnh từ Vương quốc Anh tin tưởng trở về điều trị và đạt kết quả tích cực tiếp tục khẳng định chất lượng chuyên môn và uy tín của y tế Việt Nam trong xử lý các ca bệnh phức tạp.

Theo Bộ Y tế, chất lượng y tế tại Việt Nam ngày càng tăng cao. Sự chuyển biến có thể đơn giản nhất thấy được là hiện tượng người bệnh ra nước ngoài khám chữa bệnh đã đổi chiều. Hiện nay, uy tín chuyên môn, chất lượng và giá dịch vụ khám chữa bệnh đang dần thu hút người bệnh từ nước ngoài đến Việt Nam điều trị, từ lĩnh vực răng hàm mặt, can thiệp tim mạch sơ sinh…

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn chia sẻ: "Cách đây 10 năm, mỗi năm có hàng chục ngàn người Việt Nam có điều kiện kinh tế lựa chọn ra nước ngoài để khám chữa bệnh. Không phải vì kỹ thuật của chúng ta yếu, mà vì họ chưa hoàn toàn tin vào chất lượng dịch vụ và môi trường chăm sóc.

10 năm sau, chính những người đó đang quay trở lại Việt Nam để sử dụng dịch vụ y tế. Nhiều người bệnh quốc tế cũng đã lựa chọn Việt Nam như một điểm đến tin cậy do chất lượng đảm bảo, nhanh chóng và chi phí hợp lý".