Vì sao Nano Rutin từ hoa hòe được khuyên dùng cho bệnh trĩ?

Dân trí Thành phần rutin (từ hoa hòe) rất tốt cho người bệnh trĩ, nhưng với nguyên liệu thô cơ thể khó có thể hấp thu. Nano Rutin ra đời đã nâng tầm giá trị rutin, hiệu quả hơn cho người bị trĩ.

Bệnh trĩ, căn bệnh ngồi không cũng có thể mắc

Bệnh trĩ không còn quá xa lạ với chúng ta, hiện nay đang trở thành căn bệnh hiện đại, dễ mắc phải và đối tượng đang dần trẻ hóa. Vì sao lại như vậy?

Đó là do nguyên nhân gây bệnh trĩ thường bị "bỏ qua" và tưởng chừng vô hại: Đi đại tiện rặn quá mạnh, đi quá lâu, không đúng tư thế, khiến cho các tĩnh mạch xung quanh hậu môn căng phồng lên, xung huyết; phụ nữ mang thai lúc sinh nở sử dụng lực quá mạnh. Hay trong thời điểm giãn cách hiện nay, chúng ta không có cho mình một thời gian biểu nề nếp mà thay vào đó là thực trạng ăn ngủ không điều độ. Đó là "cơ hội" để chúng ta càng thêm lười vận động, ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ order có nhiều chất béo khó tiêu, đồ ăn cay nóng, dễ gây táo bón và cũng là điều kiện lý tưởng để bệnh trĩ tấn công, tái phát và chuyển thành cấp tính.

Bất cứ ai cũng có thể mắc căn bệnh này. Điều chúng ta cần làm là phải chuẩn bị cho mình một sức khỏe tốt, chế độ ăn uống đầy đủ - nhiều chất xơ và bỏ những thói quen xấu trong sinh hoạt.

Hoa hòe - món quà từ thiên nhiên cho người bệnh trĩ

Hoa hòe - một dược liệu quen thuộc của người Việt, được phát hiện từ rất sớm trong đông y, với công dụng dân gian thường sử dụng để giải nhiệt ngày hè. Nhưng ít ai biết đến công dụng chính của hoa hòe là một vị thuốc quý hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan tới tĩnh mạch, đặc biệt là bệnh trĩ.

Ngày nay, bằng khoa học kỹ thuật thành phần chính của hoa hòe được phân tích và biết đến bằng cái tên: rutin. Rutin là một loại vitamin P - thiếu thành phần này tính chất chịu đựng của thành mạch bị suy giảm, kết hợp với các tác động khác sẽ gây nên bệnh trĩ. Bởi vậy với người bị trĩ, bổ sung rutin sẽ giúp hỗ trợ tăng cường sức bền, sức chịu đựng của thành mạch. Đồng thời, hỗ trợ giảm sưng tấy, giảm viêm, từ đó phục hồi các mô, mao mạch bị tổn thương. Rutin thích hợp dùng cho người bị trĩ với các triệu chứng đau rát, chảy máu, về lâu dài sẽ hỗ trợ giảm nguy cơ tiến triển trĩ cấp tính.

Công nghệ Nano - nâng cấp giá trị hoa hòe lên gấp hàng trăm lần

Với những công dụng tuyệt vời của rutin, các sản phẩm dược liệu chiết xuất từ hoa hòe được phát triển mạnh mẽ trên thị trường, hỗ trợ cho người bị trĩ với cơ chế đa tác dụng. Tuy nhiên không phải ai cũng biết rằng, dù mang trong mình công dụng tuyệt vời nhưng rutin thông thường lại có nhược điểm lớn là khó hấp thu. Nguyên nhân chính là rutin kém tan trong nước, khiến cho hoạt chất quý này mất tác dụng rất nhanh khi đi vào cơ thể.

Nhằm khắc phục yếu điểm trên, các nhà khoa học của Công ty Cổ phần Công nghệ Mới Nhật Hải (OIC NEW) đã ứng dụng công nghệ nano, nghiên cứu thành công hệ vi nhũ tương Nano Rutin đầu tiên tại Việt Nam.

Nano Rutin đặc biệt vượt trội nhờ được điều chế dưới kích thước phân tử siêu nhỏ chỉ từ 20-50nm (nanomet) - nhỏ hơn kích thước tế bào. Ở kích thước này, các hạt nano rutin hấp thu tuyệt đối vào máu và tế bào, không bị đào thải, phát huy dược tính mạnh mẽ. Công nghệ màng bao hướng đích độc quyền của OIC NEW giúp hạt nano rutin bền vững, đưa dược liệu đến đúng tế bào bị bệnh để làm lành. Một điểm khác biệt nữa là Nano Rutin được điều chế dưới dạng dung dịch nhũ tương, tăng tính tan và tăng sinh khả dụng lên gấp hàng trăm lần so với rutin thông thường. Quy trình điều chế hệ vi nhũ tương nano rutin tạo viên nang mềm của OIC NEW đã được cấp Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích số 2490 bởi Cục sở hữu trí tuệ.

Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích hệ vi nhũ tương nano rutin.

Nguyên liệu đầu vào cũng là yếu tố tác động lớn đến chất lượng của sản phẩm. Không phải hoa hòe, rutin dạng thô mà là rutin tinh khiết 98% được chiết xuất chọn lọc, chuẩn hóa, loại bỏ hoàn toàn tạp chất có hại, chuyển từ dạng ít tác dụng sinh học sang dạng "có tác dụng cao", làm giàu hàm lượng hoạt chất "rutin có tác dụng" lên gấp nhiều lần.

Có thể nói, cùng là rutin từ hoa hòe nhưng công nghệ nano đã nâng cấp dược liệu này lên một tầm cao mới với mục tiêu tăng hiệu quả hỗ trợ cho người bệnh trĩ, giảm liều dùng, giảm chi phí. Nano Rutin OIC với công dụng hỗ trợ tăng cường sức bền thành mạch, thích hợp dùng cho người bị trĩ với các biểu hiện đau rát, chảy máu, người bị sưng tấy do tổn thương mô mềm.

Không chỉ bán rộng rãi tại các nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc, Nano Rutin OIC đã chính thức phân phối tại kênh Thương mại điện tử lớn nhất thế giới Amazon (Mỹ), được chứng nhận FDA, trở thành một trong những sản phẩm bán chạy nhất dưới thương hiệu OIC NEW. Sản phẩm cũng đã có mặt tại một số quốc gia khác như: Hy Lạp, Singapore, Brazil,...

Ngày nay, sử dụng các sản phẩm thảo dược an toàn lành tính đang trở thành xu hướng trong hỗ trợ điều trị bệnh, nhưng đồng thời áp dụng công nghệ nano hiện đại trong điều chế sẽ là giải pháp 2 trong 1 giúp hiệu quả đạt được là ưu việt nhất.

Trường Thịnh