Vì sao liệu pháp tắm rừng được nhiều người nổi tiếng ưa chuộng?

Liệu pháp tắm rừng

"Đừng quên nuôi dưỡng tất cả những gì nằm ngoài căn bệnh”, Công nương Kate Middleton, Vương phi xứ Wales chia sẻ trong một bài đăng hồi đầu năm 2025. Bức ảnh đi kèm cho thấy cô đang đứng dưới một cây liễu ở Windsor, ngước nhìn lên bầu trời.

Kate cũng thường đăng những bức ảnh cô được bao quanh bởi thiên nhiên và khung cảnh rừng cây, một phương pháp ngày càng trở nên phổ biến, lấy cảm hứng từ truyền thống Nhật Bản được gọi là Shinrin-yoku hay tắm rừng.

Nữ diễn viên Gwyneth Paltrow tìm đến thiên nhiên để tìm kiếm sự tĩnh lặng (Ảnh: Elle).

Trong khi đó, Gwyneth Paltrow, nữ diễn viên đoạt giải Oscar và người sáng lập thương hiệu phong cách sống Goop, ủng hộ mạnh mẽ việc hòa mình vào thiên nhiên để chống lại tình trạng mà cô gọi là "sự quá tải đô thị". Điều này nhằm giúp cô tìm kiếm sự tĩnh lặng trong một thế giới siêu kết nối.

Cũng chính nhu cầu ngắt kết nối này mà 2 lần mỗi năm, tỷ phú Bill Gates lại biến mất để thực hiện "Tuần lễ Tư duy" (Think Week) của mình. Ông lui về một căn nhà gỗ tối giản, hẻo lánh nằm sâu trong một khu rừng ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương.

Tại đây, tách biệt khỏi internet, các cuộc họp hàng ngày và mọi phiền nhiễu kỹ thuật số, ông dành 7 ngày để đọc các bản thảo, nghiên cứu các bài báo khoa học và suy ngẫm. Đối với ông, khu rừng không phải là một lối thoát, mà là một "lò luyện" cho sự sáng tạo.

Bác sĩ Tushar Tayal, chuyên gia tư vấn, khoa Nội, Bệnh viện CK Birla, Gurugram, cho biết, tắm rừng, hay Shinrin-yoku, là việc dành thời gian tĩnh lặng, chú tâm vào một không gian tự nhiên, thường là một khu rừng. Nó không phải là đi bộ đường dài hay hoạt động thể chất cường độ cao mà thay vào đó, bạn sống chậm lại, kích hoạt các giác quan và kết nối với thiên nhiên.

Lợi ích sức khỏe của việc tắm rừng đã được khoa học chứng minh

Ý tưởng về tắm rừng bắt nguồn từ Nhật Bản vào những năm 1980. Thuật ngữ này được đặt ra bởi Tomohide Akiyama, khi đó là Giám đốc Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Nhật Bản. Phương pháp này khuyến khích mỗi người đắm mình trong môi trường rừng để nâng cao sức khỏe toàn diện.

Quan niệm chữa lành thông qua thiên nhiên có nguồn gốc sâu xa hơn nhiều trong văn hóa Nhật Bản. Các truyền thống tâm linh như Shugendo, được thực hành bởi các nhà tu khổ hạnh trên núi, đã nhấn mạnh sự thiêng liêng của tự nhiên.

Theo Telegraph, phương pháp này là sự kết hợp của chánh niệm và thiền định trong khi đắm mình trong khung cảnh thiên nhiên. Các nhà khoa học cho rằng hòa mình với thiên nhiên sẽ cải thiện tâm trạng, hạ huyết áp và thậm chí - theo một số nghiên cứu - làm tăng khả năng miễn dịch của chúng ta đối với các bệnh khác nhau, bao gồm cả ung thư.

Tập thể thao, tiếp xúc với thiên nhiên hằng ngày giúp cải thiện sức khỏe (Ảnh: T.T).

BS Tayal cho biết thêm, phương pháp này đang ngày càng phổ biến trên toàn cầu và các nghiên cứu khoa học ngày càng ủng hộ những tác động tích cực của nó đối với sức khỏe thể chất và tinh thần.

Rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh tính hiệu quả của phương pháp này.

Một phân tích tổng hợp trên 28 nghiên cứu, được công bố trên tạp chí Environmental Health and Preventive Medicine, cho thấy việc tiếp xúc với môi trường rừng giúp hạ huyết áp một cách đáng kể, giảm nồng độ các hormone gây căng thẳng như adrenaline và cortisol, đồng thời làm dịu các triệu chứng lo âu và trầm cảm.

Các nghiên cứu sâu hơn đã bắt đầu làm sáng tỏ cơ chế sinh học đằng sau những lợi ích này. Một trong những khám phá quan trọng nhất liên quan đến phytoncide, các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi do cây cối tiết ra để tự bảo vệ khỏi sâu bệnh.

Tiến sĩ Qing Li, Trường Y khoa Nippon ở Tokyo (Nhật), đã chỉ ra rằng việc hít thở các hợp chất này có thể dẫn đến sự gia tăng rõ rệt về số lượng và hoạt động của các tế bào tiêu diệt tự nhiên (NK) trong cơ thể. Đây là một loại tế bào bạch cầu, tạo thành một phần quan trọng trong tuyến phòng thủ đầu tiên của hệ miễn dịch chống lại virus và sự hình thành khối u.

Một thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên với các nhân viên y tế, được công bố trên Tạp chí Tâm lý học Môi trường, đã chứng minh một buổi tắm rừng có hướng dẫn kéo dài 3 giờ giúp giảm đáng kể tình trạng kiệt sức nghề nghiệp và mệt mỏi về cảm xúc, đồng thời cải thiện tâm trạng.

Điều này cho thấy thiên nhiên có thể đóng vai trò như một biện pháp can thiệp sức khỏe tâm thần mạnh mẽ mà không cần dùng thuốc.

Một nghiên cứu tập trung vào học sinh trung học, đăng trên tạp chí Ecopsychology, cũng cho thấy chỉ sau 3 buổi tắm rừng trong 3 tuần, ý thức kết nối với thiên nhiên, lòng biết ơn và thái độ ủng hộ môi trường của các em đều tăng lên đáng kể.