Vì sao con người say xỉn sau khi uống rượu bia?

Cơ quan nào xử lý cồn?

Gan là cơ quan thực hiện quá trình chuyển hóa hoặc xử lý rượu nhiều nhất. Đồng thời, các cơ quan khác trong cơ thể bạn cũng thực hiện một số quá trình xử lý rượu, bao gồm dạ dày, ruột non, tuyến tụy và não.

Bước đầu tiên của quá trình phân hủy rượu sẽ giải phóng phân tử acetaldehyde. Đây là chất gây hại cho tế bào và mô, cũng là lý do tiêu thụ rượu có thể tăng nguy cơ gặp các vấn đề sức khỏe.

Tiếp đến, cơ thể phá vỡ acetaldehyde, chuyển hóa thành nước và carbon dioxide. Việc này giúp cơ thể dễ đào thải cồn hơn.

Ethanol là loại cồn chúng ta nạp vào cơ thể khi uống bia rượu, ảnh hưởng đến nhiều bộ phận trong cơ thể (Ảnh minh họa: Unsplash).

Làm thế nào cồn di chuyển khắp cơ thể?

Cồn hòa tan trong chất béo và nước. Lớp ngoài của tế bào chứa chất béo và cho phép cồn tiến vào. Do 60% cơ thể là nước, cồn có thể di chuyển khắp các bộ phận của cơ thể.

Sau khi uống rượu bia, cồn sẽ tiến vào dạ dày. Nếu ăn trước khi uống rượu bia, axit trong dạ dày đang tiêu hóa thức ăn cũng sẽ phân hủy cồn. Cồn sau đó được hấp thụ vào máu.

Trong trường hợp để bụng rỗng thì phần lớn cồn sẽ đi thẳng đến ruột non. Ruột non có diện tích bề mặt lớn hơn nhiều so với dạ dày. Vì vậy, máu sẽ hấp thụ rượu từ ruột nhanh hơn. Điều này cũng lý giải việc chúng ta dễ say hơn khi đói.

Khi cồn ngấm vào tế bào máu, máu sẽ mang cồn đến gan, não và các bộ phận khác.

Cồn khiến mỗi người say như thế nào?

Cồn khiến chúng ta cảm thấy say do ảnh hưởng của cồn lên não.

Khi cồn vào não, nó sẽ tự gắn vào các thụ thể axit gamma-aminobutyric (GABA). Đây là chất làm giảm quá trình hoạt động của não. Khi rượu liên kết với GABA, nó sẽ làm chậm chức năng não, khiến con người thư giãn hơn.

Càng uống nhiều rượu thì nồng độ cồn trong máu càng cao, tác động của cồn lên não càng lớn. Đó là lý do uống nhiều rượu thì khó kiểm soát được cơ thể.

Ảnh hưởng của cồn lên não bao gồm phản ứng và xử lý chậm, đi lại khó khăn, nói lắp, giảm sự ức chế cá nhân - hay "rượu vào lời ra", khi chúng ta thường nói và làm những điều không thường thấy.

Để giữ cơ thể tỉnh táo khi uống rượu bia thì cần làm giảm nồng độ cồn trong máu. Quá trình này sẽ giảm dần theo thời gian, nhưng có thể được đẩy nhanh nếu uống ít bia rượu, ăn trước khi uống và uống cách quãng.