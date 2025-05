Vì sao Abbott Việt Nam chủ động thu hồi 18 Giấy tiếp nhận công bố sản phẩm?

18 sản phẩm này đều là thực phẩm bảo vệ sức khỏe liên quan đến tăng cường tuần hoàn não; cải thiện chức năng gan; nâng cao sức đề kháng, giảm mệt mỏi; hỗ trợ mọc tóc…

Việc thu hồi được thực hiện theo đề nghị của chính doanh nghiệp, căn cứ văn bản số AHVN23/RA-082 ngày 20/10/2023 của Công ty TNHH Abbott Healthcare Việt Nam về việc xin rút hồ sơ liên quan tới sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Trong công văn đề nghị thu hồi giấy công bố sản phẩm gửi Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế ngày 20/10/2023, Abbott Healthcare Việt Nam nêu rõ:

"Chúng tôi đệ trình công văn này kính đề nghị Cục An toàn thực phẩm xem xét giải quyết việc thu hồi tự nguyện giấy công bố sản phẩm đối với 18 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe trong phụ lục I đính kèm.

Lý do đề nghị thu hồi tự nguyện giấy công bố sản phẩm: Không có kế hoạch sản xuất và kinh doanh".

Theo Abbott Healthcare Việt Nam, việc Cục An toàn thực phẩm ra quyết định thu hồi Giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm là quy trình trong hoạt động quản lý nhà nước, khi doanh nghiệp có yêu cầu ngừng sản xuất kinh doanh mặt hàng đó tại Việt Nam. Không có vấn đề về chất lượng hay an toàn nào đối với 18 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe này.

Cũng theo công văn đề nghị này, từ tháng 10/2023, các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nói trên đã ngừng lưu hành trên thị trường.

Công ty TNHH Abbott Healthcare Việt Nam trước đây có tên là Công ty TNHH Dược phẩm Glomed; địa chỉ: 35 Đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapore, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Trong những ngày qua, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành quyết định thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố và hiệu lực Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với nhiều sản phẩm thực phẩm bảo vệ khác.

Theo Cục An toàn thực phẩm, quyết định thu hồi này căn cứ vào đề nghị tự nguyện thu hồi, xin rút hồ sơ liên quan sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của các đơn vị đăng ký công bố. Có công ty có đơn tự nguyện xin rút hồ sơ từ năm 2023, 2024 nhưng đến nay mới có quyết định thu hồi.