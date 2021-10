Vaccine Covid-19 nào sẽ được tiêm cho trẻ?

Dân trí Hiện nay nhiều nước sử dụng vaccine Pfizer để tiêm cho trẻ từ 12 tuổi trở lên. Trẻ cần được tiêm 2 liều, cách nhau 21 ngày. Vaccine này đã được cấp phép sử dụng tại Việt Nam.

Loại vaccine Covid-19 nào đã được phê duyệt cho trẻ?

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine Pfizer cho trẻ từ 12 đến 15 tuổi. FDA cũng đã phê duyệt vaccine này để ngăn ngừa Covid-19 ở người từ 16 tuổi trở lên.

Vaccine Pfizer được yêu cầu tiêm hai mũi cách nhau 21 ngày. Khoảng cách giữa hai liều có thể lên đến 6 tuần nếu cần.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng vaccine Pfizer có hiệu quả 100% trong việc ngăn ngừa Covid-19 ở trẻ từ 12 đến 15. Vaccine có hiệu quả 91% trong việc ngăn ngừa bệnh nặng với Covid-19 ở những người từ 16 tuổi trở lên. Nghiên cứu ban đầu cũng cho thấy rằng vaccine này có hiệu quả 96% trong việc ngăn ngừa bệnh nặng do biến thể Delta.

FDA đã xem xét một nghiên cứu trên 2.200 trẻ em Hoa Kỳ từ 12 đến 15 tuổi. Trong nhóm này, khoảng một nửa đã được tiêm vaccine Pfizer. Những trẻ khác được tiêm một mũi giả dược.

Một tuần sau khi tiêm liều thứ hai, nghiên cứu cho thấy không có trường hợp nào mắc Covid-19 trong 1.005 trẻ em được tiêm vaccine Pfizer. Trong số 978 trẻ được dùng giả dược, có 16 trường hợp mắc Covid-19.

Những tác dụng phụ của vaccine Pfizer với trẻ?

Trẻ được tiêm Pfizer có các phản ứng phụ tương tự như những người từ 16 tuổi trở lên gặp phải. Các tác dụng phụ được báo cáo phổ biến nhất bao gồm: đau tại vị trí tiêm, mệt mỏi, đau đầu, ớn lạnh, đau cơ, sốt, đau khớp.

Tương tự như người lớn, ở trẻ các tác dụng phụ thường kéo dài từ một đến 3 ngày. Tuy nhiên, nhiều trẻ không gặp tác dụng phụ.

Sau khi trẻ được tiêm vaccine Covid-19, trẻ sẽ được theo dõi trong vòng 15 đến 30 phút để xem trẻ có bị dị ứng hay có vấn đề gì cần điều trị không.

Cha mẹ không nên cho con uống thuốc giảm đau không kê đơn trước khi tiêm để ngăn ngừa tác dụng phụ. Bạn có thể cho uống loại thuốc này nếu cần thiết sau khi con tiêm ngừa Covid-19.

Vaccine Covid-19 có thể ảnh hưởng đến tim mạch không?

Tại Hoa Kỳ, đã có sự gia tăng các trường hợp được báo cáo về viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim sau khi tiêm vaccine mRNA Covid-19. Viêm cơ tim là tình trạng viêm của cơ tim, trong khi viêm màng ngoài tim là tình trạng viêm của lớp niêm mạc bên ngoài tim. Những báo cáo này rất hiếm. CDC đang điều tra xem liệu có bất kỳ mối quan hệ nào với việc tiêm vaccine Covid-19 hay không.

Trong số các trường hợp được báo cáo, vấn đề xảy ra thường xuyên hơn sau liều thứ hai của vaccine Covid-19 và thường là trong vài ngày sau khi tiêm. Hầu hết những người được chăm sóc đều nhanh chóng cảm thấy khỏe hơn sau khi được uống thuốc và nghỉ ngơi. Các triệu chứng cần theo dõi bao gồm: tức ngực, khó thở, cảm giác tim đập nhanh, rung rinh hoặc đập thình thịch.

Nếu trẻ có bất kỳ triệu chứng nào trong số những triệu chứng này trong vòng một tuần sau khi tiêm vaccine Covid-19, hãy đến bệnh viện.

Trẻ thường không bị nặng khi mắc Covid-19, vậy tại sao chúng cần tiêm vaccine ngừa Covid-19?

Tiêm vaccine có thể giúp ngăn trẻ nhiễm và lây lan virus gây ra Covid-19. Nếu con bạn bị nhiễm bệnh, vaccine có thể ngăn trẻ bị bệnh nặng.

Có sự khác biệt nào về thành phần hoặc liều lượng của vaccine Pfizer cho người lớn và cho trẻ không?

Không. Các thành phần và liều lượng của vaccine này giống nhau cho tất cả các nhóm tuổi.

Có trẻ nào không nên tiêm Pfizer không?

Vaccine này không được tiêm cho trẻ dưới 12 tuổi. Các thử nghiệm lâm sàng liên quan đến trẻ nhỏ đang được tiến hành.

Không nên tiêm vaccine cho trẻ có tiền sử dị ứng nghiêm trọng với bất kỳ thành phần nào của vaccine.

WHO khuyến cáo như thế nào về việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ?

Khuyến cáo cập nhật lần gần đây nhất vào tháng 7 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy trẻ em và thanh thiếu niên có xu hướng mắc bệnh nhẹ hơn so với người lớn. Vì vậy, việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ sẽ ít khẩn cấp hơn so với người lớn tuổi, người có bệnh mãn tính, nhân viên y tế trừ trường hợp trẻ thuộc nhóm có nguy cơ mắc Covid-19 nghiêm trọng cao hơn.

Theo WHO, cần có thêm bằng chứng về việc sử dụng các loại vaccine Covid-19 khác nhau ở trẻ em để có thể đưa ra các khuyến nghị chung về việc tiêm vaccine cho trẻ.

Nhóm chuyên gia cố vấn chiến lược của WHO (SAGE) đã kết luận rằng vaccine Pfizer phù hợp để sử dụng cho những người từ 12 tuổi trở lên. Trẻ từ 12 đến 15 tuổi nguy cơ cao có thể được tiêm vaccine này cùng với các nhóm ưu tiên khác. Các thử nghiệm vaccine cho trẻ em đang được tiến hành và WHO sẽ cập nhật các khuyến nghị của mình khi có bằng chứng hoặc tình hình dịch tễ học cho thấy có sự thay đổi trong chính sách.

Điều quan trọng là trẻ phải tiếp tục được tiêm các loại vaccine được khuyến cáo khác ở lứa tuổi của mình.

Tại Việt Nam, Bộ Y tế cũng đã có văn bản về việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi. Trước đó, vaccine Covid-19 được chỉ định cho người từ 18 tuổi trở lên. Trong các loại vaccine được cấp phép tại Việt Nam đến nay, có vaccine Pfizer được nhà sản xuất hướng dẫn tiêm cho trẻ. Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục mua, nhập khẩu và tiếp nhận các loại vaccine có công nghệ sản xuất khác nhau (vaccine mRNA, vaccine bất hoạt...). Một số loại vaccine theo hướng dẫn của nhà sản xuất đã có chỉ định tiêm cho trẻ em.

