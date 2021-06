Vắc xin Covid-19 "made in Vietnam": 100% người tiêm có sinh miễn dịch

Dân trí 1.000 tình nguyện viên tham gia thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đã được tiêm mũi thứ nhất vắc xin Nanocovax. Vắc xin này dự kiến sẽ khoảng 120.000 đồng/liều.

Trao đổi với PV Dân trí sáng 22/6, PGS.TS Hồ Anh Sơn, Phó giám đốc Viện Nghiên cứu Y dược học Quân sự (Học viện Quân y) cho biết, vắc xin Covid-19 Việt Nam Nanocovax đã tiêm xong mũi thứ nhất cho 1.000 tình nguyện viên tham gia thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Hiện tại sức khỏe của tất cả các tình nguyện viên đều ổn định.

Vắc xin Nanocovax.

Thử nghiệm lâm sàng vắc xin Nanocovax giai đoạn 3 sẽ được chia thành nhiều giai đoạn nhỏ. Liều tiêm được sử dụng là 25mcg và có nhóm đối chứng được tiêm giả dược.

Sau thời gian thử nghiệm giai đoạn 3 khoảng 2 tháng, khi đủ dữ liệu, Bộ Y tế có thể trình Thủ tướng, Phó Thủ tướng xem xét cấp phép khẩn cấp vắc xin Nanocovax để tiêm rộng rãi cho người dân.

Nhóm nghiên cứu cũng khẳng định, mặc dù rút ngắn tối đa thời gian nghiên cứu vắc xin Covid-19 nhưng vẫn đảm bảo tính khoa học và tính an toàn. Cần nhấn mạnh rằng, trong nghiên cứu thử nghiệm vắc xin, theo quy định của thế giới, điều quan trọng nhất là phải đánh giá hiệu quả của vắc xin trong việc bảo vệ người dân không bị lây nhiễm trong môi trường có thể đã tồn tại lây nhiễm trong cộng đồng.

Trước đó, qua tổng kết, đánh giá thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 vắc xin Nanocovax, nhóm nghiên cứu nhận định vắc xin tốt như dự kiến. Đáng chú ý, kết quả xét nghiệm kháng thể trong máu tình nguyện viên cho thấy 100% người tiêm đã sinh miễn dịch ở các mức độ khác nhau.

Tiêm vắc xin Nanocovax cho tình nguyện viên.

Theo ông Hồ Nhân, Tổng giám đốc Công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen, đơn vị này cũng đã gửi mẫu huyết thanh của các tình nguyện viên đã tiêm vắc xin Nanocovax đến các cơ sở nghiên cứu trong nước, để đánh giá khả năng trung hòa biến chủng Delta (biến chủng Ấn Độ).

"Từ giờ cho đến tháng 10, dây chuyền sản xuất của Nanogen có thể đạt công suất 10 - 12 triệu liều/tháng và sau tháng 10 dự kiến có thể nâng công suất lên 30 - 50 triệu liều/tháng để cung cấp trong nước và cả nước ngoài", ông Nhân chia sẻ.

Cũng theo chuyên gia này, giá vắc xin Nanocovax dự kiến sẽ khoảng 120.000 đồng/liều.

Từ tháng 5/2020, Công ty Nanogen đã bắt đầu tiến hành nghiên cứu và sản xuất vắc xin Covid-19. Đây là dự án theo đơn đặt hàng của Bộ Khoa học - Công nghệ.

Sau 6 tháng nghiên cứu, Nanocovax trở thành loại vắc xin Covid-19 đầu tiên của Việt Nam đã hoàn thiện quy trình nghiên cứu tiền lâm sàng và bước sang giai đoạn thử nghiệm lâm sàng từ tháng 12/2020.

Công ty Nanogen đã sử dụng công nghệ protein tái tổ hợp để sản xuất vắc xin Nanocovax.

Theo TS Đỗ Minh Sĩ, Giám đốc nghiên cứu phát triển, Công ty Nanogen, Nanogen tạo ra các gai protein y hệt như của virus SARS-CoV-2. Để sản xuất ra gai protein cần qua 2 giai đoạn, đầu tiên là nuôi cấy sau đó là tinh chế để tạo ra kháng nguyên tinh sạch.

Nhược điểm lớn nhất của công nghệ protein tái tổ hợp là đòi hỏi nhiều thời gian để phát triển. Đổi lại, ưu điểm lớn nhất của vắc xin protein tái tổ hợp là tạo được đáp ứng miễn dịch tốt, độ an toàn cao, ít tác dụng phụ và có điều kiện bảo quản thuận lợi hơn so với các loại vắc xin khác (bảo quản 2-8 độ C).

Minh Nhật