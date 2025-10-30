Chăm đi viện, người đàn ông phát hiện khối u phổi từ rất sớm

Ngày 30/10, Bệnh viện K thông tin về trường hợp bệnh nhân ung thư phổi phát hiện sớm, được phẫu thuật thành công. Đáng chú ý, đây là trường hợp người bệnh cao tuổi, có tiền sử hút thuốc lâu dài với tần suất nhiều. Ông có thói quen khám sức khỏe định kỳ, phát hiện khối u phổi từ rất sớm.

TS.BS Nguyễn Khắc Kiểm, Trưởng khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện K cho biết, bệnh nhân N.T.H. (SN 1955, Thái Nguyên) đến bệnh viện tư vấn, sau khi phát hiện có khối u nhỏ trong phổi khi đi khám sức khỏe định kỳ.

Bác sĩ khám lại cho bệnh nhân sau phẫu thuật (Ảnh: Thái Hà).

Theo các bác sĩ, hầu hết bệnh nhân ung thư đến Bệnh viện K khám đều là ở giai đoạn tiến triển, giai đoạn đã di căn. Vì thế, ca bệnh phát hiện sớm ở nam bệnh nhân đã lớn tuổi là rất hiếm, rất quý, cho thấy vai trò của khám sức khỏe định kỳ rất quan trọng.

Ông H. cho biết, ông luôn có ý thức đi khám bệnh định kỳ. Nhất là từ khi nghỉ hưu, lại thêm việc sử dụng thuốc lá thường xuyên ngay từ khi còn trẻ, nên ông rất chú ý với việc khám sức khỏe, thường 6 tháng đến 1 năm ông khám một lần.

Mới đây, khi bị ốm, ông H. thấy việc hô hấp nặng nề hơn và ngực cũng đau tức một cách bất thường, nên đã đến viện khám sớm.

Kết quả chụp CT Scanner lồng ngực, siêu âm, chụp cộng hưởng từ... và một vài xét nghiệm cho thấy ông H. có khối u thùy trên phổi trái, kích thước 19x21mm. Tình trạng của người bệnh được kết luận ung thư biểu mô tuyến ở thùy trên phổi, giai đoạn đầu, kích thước nhỏ, không có di căn hạch, không di căn xa.

Vì là trường hợp u phát hiện sớm, các bác sĩ đã chỉ định tiến hành phẫu thuật nội soi, cắt thùy trên kết hợp vét hạch. Ca mổ diễn ra ngày 7/10 tại khoa Ngoại Lồng ngực - Bệnh viện K.

TS Kiểm cho biết, phẫu thuật giúp cắt bỏ hoàn toàn khối u và hạch di căn, giảm đáng kể nguy cơ tái phát cho người bệnh.

Ngoài ra, việc thực hiện với một vết mổ nhỏ, không chiếm nhiều diện tích, không gây mất máu cũng giúp người bệnh ít đau đớn, rút ngắn thời gian phục hồi, giảm nguy cơ biến chứng sau phẫu thuật, đặc biệt có ý nghĩa với những bệnh nhân cao tuổi như ông H.

Sau ca mổ kéo dài 3 giờ, các bác sĩ đã loại bỏ được khối u của người bệnh. Sau phẫu thuật 1 ngày, ông H. đã có thể ăn uống trở lại và sau 3 ngày thì hoàn toàn có thể tự vận động, đi lại, đứng ngồi bình thường.

Ông H. cho biết, nhiều người thân, bạn bè khi thấy ông phát hiện ung thư sớm cũng đã bắt đầu chú ý, hỏi han để đi khám sức khỏe định kỳ.

"Trong phòng bệnh, quanh tôi đa số bệnh nhân đều phát hiện muộn. Người thì do sợ đi khám, sợ biết có bệnh lại phải chữa; người thì chủ quan, có biểu hiện nhưng lại nghĩ “chắc ung thư chừa mình ra”, vì thế đến viện muộn. Tôi mong từ câu chuyện của mình, mọi người sẽ chú ý đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn, khám sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện nguy cơ mắc bệnh", ông H. nói.

Theo bác sĩ, nhiều bệnh nhân ung thư phổi tiến triển nặng, di căn là do ban đầu đã quá chủ quan với các triệu chứng bệnh.

"Những triệu chứng như đau tức ngực, suy giảm hô hấp, ho nhiều, chán ăn, sút cân,... thường bị nhầm lẫn với nhiều căn bệnh hô hấp khác. Ở người cao tuổi, việc thường xuyên đau ốm, tụt cân là điều dễ xảy ra, càng khiến cho nhiều người lơ là với ung thư phổi, từ đó bỏ lỡ thời điểm vàng để điều trị từ khi bệnh ở giai đoạn sớm", chuyên gia khuyến cáo.

Theo số liệu từ Tổ chức Ung thư Toàn cầu (GLOBOCAN) năm 2022, ung thư phổi đứng thứ 3 tại Việt Nam về số lượng ca mắc mới (24.426 ca), đứng thứ 2 về số trường hợp tử vong (22.597 trường hợp).

Ung thư phổi ở giai đoạn sớm thường không có hoặc rất ít triệu chứng. Chính vì vậy, rất nhiều người bệnh bỏ lỡ “thời điểm vàng” để điều trị, dẫn đến việc bệnh tiến triển nhanh và có nguy cơ gây tử vong cao.