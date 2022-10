Ung thư thực quản giai đoạn 4: Dấu hiệu và phương pháp điều trị

Ung thư thực quản giai đoạn 4 là gì?

Ung thư thực quản giai đoạn 4 có nghĩa là ung thư của bạn đã tiến triển ở giai đoạn muộn. Ung thư của bạn có thể đã lan sang các cơ quan hoặc cấu trúc cơ thể khác bên cạnh thực quản hoặc nó có thể đã lan đến nhiều hạch bạch huyết.

Theo Hiệp hội ung thư Mỹ, nhìn chung, bệnh ung thư ở giai đoạn này rất khó để chữa khỏi, vì vậy phẫu thuật để cố gắng chữa khỏi bệnh ung thư thường không phải là một lựa chọn tốt. Điều trị chủ yếu được sử dụng để giúp kiểm soát ung thư càng lâu càng tốt và làm giảm bất kỳ triệu chứng nào mà nó gây ra.

Dấu hiệu và triệu chứng của ung thư thực quản giai đoạn 4

Ung thư thực quản giai đoạn đầu

Ở giai đoạn đầu, ung thư thực quản thường không có dấu hiệu và triệu chứng rõ ràng. Khi chúng xuất hiện, triệu chứng phổ biến nhất là chứng khó nuốt.

Ăn những phần vừa ăn, bình thường có thể khiến bạn cảm thấy như bị mắc nghẹn hoặc có thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng. Thử cắn miếng nhỏ hơn và thức ăn mềm hơn, cũng như tiêu thụ nhiều chất lỏng, có thể hữu ích trong một thời gian.

Các dấu hiệu và triệu chứng ban đầu khác có thể bao gồm:

- Giảm cân không giải thích được.

- Đau ngực, bỏng rát.

- Ợ chua hoặc khó tiêu.

- Khàn tiếng.

- Ho khan.

Ung thư thực quản giai đoạn 4

Các triệu chứng thực quản có xu hướng xấu đi khi bệnh tiến triển và ung thư di căn. Ví dụ, chứng khó nuốt có thể xảy ra khi chế độ ăn chỉ có chất lỏng.

Các dấu hiệu và triệu chứng giai đoạn cuối khác của ung thư thực quản có thể bao gồm:

- Ho và đau họng tồi tệ hơn.

- Thở gấp.

- Khàn tiếng nhiều hơn và khó nói hơn.

- Nấc cụt.

- Buồn nôn và nôn.

- Đau xương khớp.

- Chảy máu trong thực quản, có thể dẫn đến máu trong đường tiêu hóa và phân.

- Mệt mỏi, có thể do thiếu máu gây ra, do mất máu; một số loại thuốc và phương pháp điều trị ung thư; và ngủ kém do đau hoặc tác dụng phụ của thuốc.

Phương pháp điều trị ung thư thực quản giai đoạn 4

Các phương pháp điều trị ung thư giai đoạn nhằm giảm bớt cơn đau và sự khó chịu của các triệu chứng ở giai đoạn cuối bao gồm thuốc và phẫu thuật.

Các thủ thuật phẫu thuật

Điều quan trọng là bạn phải thảo luận về ưu và nhược điểm của từng phương án vì một số phương pháp điều trị ung thư thực quản giai đoạn 4 có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Nếu quá trình nuốt trở nên quá khó khăn, có thể lựa chọn phương pháp đặt stent thực quản. Theo đó, stent kim loại chuyên biệt được đưa vào vị trí thực quản bị hẹp qua đường nội soi với mục đích là tái lập lại sự lưu thông của thực quản. Điều này giúp bệnh nhân dễ chịu hơn, ăn uống được qua đường miệng.

Các bác sĩ cũng có thể sử dụng chùm tia laser nhằm vào mô ung thư đang thu hẹp thực quản. Tia laser sẽ phá hủy mô, cải thiện khả năng nuốt và tiêu hóa.

Một lựa chọn khác là bác sĩ có thể đưa một ống dẫn thức ăn vào. Ống cho ăn cung cấp chất dinh dưỡng trực tiếp vào mạch máu hoặc vào dạ dày hoặc ruột non. Điều này được thực hiện để ngăn ngừa suy dinh dưỡng và kéo dài tuổi thọ.

Để giảm bớt các triệu chứng khác, chẳng hạn như cơn đau, bác sĩ có nhiều loại thuốc và cách cung cấp những loại thuốc đó nếu chẳng hạn như việc nuốt viên thuốc là quá khó.

Thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau được chia thành hai loại chung: opioid và không opioid. Khi được sử dụng hợp lý và dưới sự chăm sóc nghiêm ngặt của bác sĩ, opioid có thể là phương pháp điều trị hiệu quả đối với cơn đau của ung thư giai đoạn 4. Chúng thường được kê đơn khi thuốc giảm đau không phải opioid, chẳng hạn như ibuprofen (Advil) và acetaminophen (Tylenol), không hiệu quả.

Các phương pháp khác

Hóa trị có thể được chỉ định (có thể cùng với liệu pháp điều trị bằng thuốc trúng đích hoặc liệu pháp miễn dịch) để cố gắng giúp bệnh nhân cảm thấy tốt hơn và sống lâu hơn. Đôi khi, hai loại thuốc trị liệu miễn dịch có thể được sử dụng cùng nhau.

Xạ trị hoặc các phương pháp điều trị khác có thể được sử dụng để giúp giảm đau hoặc khó nuốt. Nếu tế bào ung thư có những thay đổi gen nhất định, một loại thuốc trúng đích như larotrectinib (Vitrakvi) hoặc entrectinib (Rozlytrek) có thể là một lựa chọn.