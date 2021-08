Ung thư gan có phòng ngừa được không?

Dân trí Giảm nguy cơ xơ gan bằng cách uống rượu ở mức độ vừa phải nếu có, duy trì cân nặng hơp lý; tiêm vắc xin phòng viêm gan B, phòng tránh viêm gan C… giúp giảm nguy cơ mắc ung thư gan của bạn.

Ung thư gan xảy ra khi các tế bào gan phát triển những thay đổi (đột biến) trong DNA của chúng. DNA của tế bào là vật liệu cung cấp hướng dẫn cho mọi quá trình hóa học trong cơ thể bạn. Đột biến DNA gây ra những thay đổi trong các chỉ dẫn này. Một kết quả là các tế bào có thể bắt đầu phát triển ngoài tầm kiểm soát và cuối cùng hình thành một khối u - một khối tế bào ung thư.

Đôi khi nguyên nhân của ung thư gan được biết đến, chẳng hạn như nhiễm trùng viêm gan mãn tính. Nhưng đôi khi ung thư gan xảy ra ở những người không có bệnh và không rõ nguyên nhân gây ra nó.

Phòng ung thư gan

Giảm nguy cơ xơ gan

Xơ gan là sẹo của gan, và nó làm tăng nguy cơ ung thư gan. Bạn có thể giảm nguy cơ bị xơ gan nếu:

- Uống rượu ở mức độ vừa phải, nếu có: Nếu bạn chọn uống rượu, hãy hạn chế số lượng bạn uống. Đối với phụ nữ, điều này có nghĩa là không uống nhiều hơn một ly mỗi ngày. Đối với nam giới, điều này có nghĩa là không uống quá hai ly mỗi ngày.

- Duy trì cân nặng hợp lý: Nếu cân nặng hiện tại của bạn là khỏe mạnh, hãy cố gắng duy trì nó bằng cách chọn một chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục hầu hết các ngày trong tuần. Nếu bạn cần giảm cân, hãy giảm lượng calo nạp vào cơ thể mỗi ngày và tăng cường vận động. Mục tiêu giảm cân từ từ 0,5 đến một kg mỗi tuần.

Tiêm phòng viêm gan B

Bạn có thể giảm nguy cơ mắc bệnh viêm gan B bằng cách tiêm vắc xin viêm gan B. Hầu hết mọi người đều có thể tiêm vắc xin này, kể cả trẻ sơ sinh, người lớn tuổi và những người có hệ miễn dịch bị tổn thương.

Thực hiện các biện pháp phòng tránh bệnh viêm gan C

Không có vắc xin ngừa viêm gan C, nhưng bạn có thể giảm nguy cơ nhiễm trùng.

- Biết tình trạng sức khỏe của bất kỳ bạn tình nào: Không quan hệ tình dục không được bảo vệ trừ khi bạn chắc chắn đối tác của mình không bị nhiễm HBV, HCV hoặc bất kỳ bệnh lây nhiễm qua đường tình dục nào khác. Nếu bạn không biết tình trạng sức khỏe của bạn tình, hãy sử dụng bao cao su mỗi khi quan hệ tình dục.

- Không sử dụng thuốc tiêm tĩnh mạch (IV), nhưng nếu có, hãy sử dụng kim tiêm sạch. Giảm nguy cơ nhiễm HCV bằng cách không tiêm chích ma túy. Nhưng nếu đó không phải là lựa chọn dành cho bạn, hãy đảm bảo rằng bất kỳ kim tiêm nào bạn sử dụng đều vô trùng và không dùng chung.

- Tìm kiếm các cửa hàng an toàn, sạch sẽ khi xỏ khuyên hoặc xăm hình: Kim tiêm không được khử trùng đúng cách có thể làm lây lan virus viêm gan C. Trước khi xỏ khuyên hoặc xăm hình, hãy kiểm tra các cửa hàng trong khu vực của bạn và hỏi nhân viên về các biện pháp an toàn của họ.

Tìm cách điều trị nhiễm viêm gan B hoặc C

Có sẵn các phương pháp điều trị cho các trường hợp nhiễm viêm gan B và viêm gan C. Nghiên cứu cho thấy điều trị có thể làm giảm nguy cơ ung thư gan.

Tầm soát ung thư gan

Đối với dân số nói chung, việc tầm soát ung thư gan không được chứng minh là làm giảm nguy cơ tử vong vì ung thư gan, và nó thường không được khuyến khích. Những người có các tình trạng làm tăng nguy cơ ung thư gan có thể xem xét sàng lọc, chẳng hạn như những người có:

- Nhiễm viêm gan B

- Nhiễm viêm gan C

- Xơ gan.

Hãy cùng thảo luận với bác sĩ để có thể quyết định xem liệu việc sàng lọc có phù hợp với bạn hay không dựa trên rủi ro của bạn. Việc sàng lọc thường bao gồm xét nghiệm máu và siêu âm bụng 6 tháng một lần.

Hà An

Theo MayoClinic