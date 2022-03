U nang buồng trứng có nguy hiểm?

Theo Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, giai đoạn dễ bị mắc bệnh nhất là khi chị em ở trong độ tuổi sinh đẻ. Nếu không được phát hiện sớm, u nang có thể biến chứng thành ung thư buồng trứng, ảnh hưởng đến khả năng có con, thậm chí nguy hại đến tính mạng của phụ nữ. U nang buồng trứng có thể phát triển từ các mô của buồng trứng hay từ mô của các cơ quan khác trong cơ thể, tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau với nhiều biến chứng khác nhau. Trong đó, xoắn u nang buồng trứng là dạng biến chứng nguy hiểm, đe dọa tính mạng người bệnh, bệnh gặp ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là phụ nữ tuổi 30 trở lên.

Triệu chứng cảnh báo u nang buồng trứng

Ở nhiều trường hợp, u nang buồng trứng khó phát hiện và không biểu hiện dấu hiệu cảnh báo rõ ràng. Tuy nhiên, vẫn có một số triệu chứng có thể giúp bạn lưu ý:

- Đau hoặc tức vùng bụng, hoặc cảm giác đầy bụng.

- Đau mơ hồ ở vùng thắt lưng và đùi.

- Đi tiểu khó.

- Đau khi giao hợp.

- Tăng cân không rõ nguyên nhân.

- Đau nhức vú, buồn nôn hoặc nôn.

- Đau hoặc ra huyết bất thường trong chu kỳ kinh nguyệt.

- Khi có một số triệu chứng trên, bạn nên khẩn trương tới cơ sở y tế để khám kiểm tra. Đặc biệt, cần khám cấp cứu nếu có một trong những triệu chứng sau: Đau kèm sốt và nôn; đột ngột đau bụng dữ dội; hoa mắt, chóng mặt hoặc suy kiệt; thở nhanh, nông không rõ nguyên nhân.

U nang buồng trứng diễn biến như thế nào?

- Khối u không gia tăng thêm kích thước: Thường hiếm gặp.

- Khối u biến mất: Thường xảy ra đối với những khối u cơ năng sau theo dõi từ 2-3 tháng.

- Khối u ngày càng to ra: Bụng ngày càng to, có thể kèm thêm các biến chứng do chèn ép như đau bụng dưới, bí tiểu, rối loạn đi tiêu, báng bụng…

- Khối u bị xoắn: Khối u bị xoắn quanh cuống làm cho tuần hoàn đến buồng trứng bị ngưng trệ, khối u ngày càng to ra do ứ đọng máu bẩn, trong khi máu đến nuôi bị thiếu dẫn đến hoại tử hay vỡ ra. Xoắn hay vỡ là tình trạng cấp cứu cần phải được phẫu thuật ngay.

Ngoài ra, không có hiện tượng một khối u nang buồng trứng để lâu ngày sẽ trở thành ung thư buồng trứng mà chỉ có tình trạng ung thư buồng trứng không được chẩn đoán và xử trí sớm để khối ung thư ngày càng phát triển trầm trọng thêm.

Khi nào cần mổ u nang buồng trứng: Người mắc u nang buồng trứng ở một trong các dạng sau sẽ được chỉ định mổ u nang bao gồm:

- Có u nang ở cả hai bên buồng trứng.

- U nang có kích thước lớn hơn 7,6cm.

- U nang không tự hết hoặc to lên trong 2 - 3 tháng theo dõi.

- Kết quả siêu âm cho thấy không phải là u nang cơ năng.

- Không phân biệt được khối u là u nang cơ năng hay u nang thực thể.

- Là khối u thực thể dù to hay nhỏ đều được chỉ định mổ.

- Bác sĩ đánh giá khả năng u nang là ác tính.

- U nang đối với phụ nữ không muốn sinh con nữa.

- U nang ở phụ nữ mãn kinh.