Tỷ suất sinh tại TPHCM năm 2025 tăng nhẹ nhưng vẫn ở mức báo động

Mặc dù có xu hướng tích cực, con số này vẫn ở mức rất thấp và tiếp tục cảnh báo về tình trạng mức sinh thấp nghiêm trọng tại thành phố.

Thông tin được ông Nguyễn Chánh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Dân số TPHCM công bố trong Hội nghị hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và kỷ niệm 64 năm Ngày Dân số Việt Nam, diễn ra sáng 27/12 tại Bệnh viện Hùng Vương.

Tổng tỷ suất sinh trong năm 2025 của TPHCM tăng nhẹ so với năm 2024 nhưng vẫn chưa đáng kể (Ảnh minh họa: Nguyễn Sơn).

Hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu quan trọng

Báo cáo 10 nội dung nhiệm vụ hoàn thành trong năm 2025, ông Nguyễn Chánh Trung cho biết, bên cạnh tỷ suất sinh có xu hướng tăng, TPHCM đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng khác.

Cụ thể, tỷ lệ bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh đạt 82,18%, vượt chỉ tiêu 82%; tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc đạt 85,15%, vượt chỉ tiêu 85%.

Đáng chú ý, tỷ số giới tính khi sinh được duy trì ở mức cân bằng 106,5 trẻ nam/100 trẻ nữ. Thành phố cũng hoàn thành 100% chỉ tiêu khám sức khỏe trước khi kết hôn với 1.416 cặp thanh niên nam, nữ sắp kết hôn tự nguyện tham gia.

Các biện pháp tránh thai được triển khai cho 730.729 trường hợp, đạt 130,02% so với kế hoạch. Đặc biệt, tuổi thọ trung bình của người dân TPHCM năm 2025 ước đạt 76,7 tuổi, cao hơn 2 tuổi so với mức bình quân cả nước (74,7 tuổi).

Về chăm sóc người cao tuổi, có 270.731 người được lập hồ sơ khám sức khỏe định kỳ, đạt tỷ lệ 28,5% so với kế hoạch. Toàn thành phố hiện có 102 Câu lạc bộ "Người cao tuổi giúp Người cao tuổi" với hơn 3.351 hội viên, cùng 102 tổ tình nguyện viên gồm hơn 1.469 người chăm sóc, giúp đỡ cho hơn 4.000 người cao tuổi già yếu, neo đơn tại cộng đồng.

Năm 2025 được đánh giá là năm có nhiều bước đột phá trong công tác dân số của TPHCM khi thành phố ban hành loạt nghị quyết, chính sách quan trọng. Đáng chú ý nhất là chính sách khen thưởng, hỗ trợ 5 triệu đồng đối với phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi. Đây được xem là chính sách then chốt nhằm giải quyết tình trạng mức sinh thấp.

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 33/2025/NQ-HĐND về mức chi bồi dưỡng, hỗ trợ cho cộng tác viên dân số; Quyết định số 2162/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân và một số giải pháp góp phần làm tăng tổng tỷ suất sinh giai đoạn 2025-2030 cũng được ban hành, thể hiện quyết tâm chính trị cao của thành phố.

Định hướng và giải pháp thời gian tới

Bác sĩ Huỳnh Minh Chín, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM nhấn mạnh: "Công tác dân số gắn trực tiếp với chất lượng nguồn nhân lực, an sinh xã hội, sức cạnh tranh và sự phát triển bền vững của thành phố trong tương lai".

Phó giám đốc Sở Y tế kêu gọi các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân hành động quyết liệt hơn, tập trung vào bốn nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, tăng cường đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho công tác dân số, hoàn thiện chính sách giải quyết đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số.

Thứ hai, triển khai mạnh mẽ, đồng bộ các giải pháp ứng phó với mức sinh thấp; đổi mới truyền thông theo hướng thực chất, thuyết phục.

Thứ ba, phát huy vai trò nòng cốt của y tế cơ sở, bệnh viện trong công tác nâng cao chất lượng dân số.

Thứ tư, đề cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo, huy động nguồn lực cho công tác dân số, xem đây là chỉ tiêu phát triển bền vững, đầu tư cho tương lai của TPHCM.

Ông Nguyễn Chánh Trung cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn còn tồn tại: mức sinh vẫn ở mức rất thấp dù có tăng nhẹ; công tác khám sức khỏe người cao tuổi chưa đạt chỉ tiêu; đội ngũ cán bộ và cộng tác viên dân số cấp cơ sở biến động thường xuyên; nguồn lực đầu tư cho công tác dân số chưa đáp ứng nhu cầu.