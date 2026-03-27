Tỷ lệ trẻ em Việt Nam thiếu vận động ở mức cao

Ngày 26-27/3, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp tổ chức vòng Chung kết và lễ trao giải Hội thi "Vận dụng lồng ghép Chiến lược 6C vào dạy học môn giáo dục thể chất cấp tiểu học".

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2024, có đến 80% thanh thiếu niên trên thế giới chưa đạt mức vận động theo khuyến nghị, trong đó nhóm 11-17 tuổi chiếm tỷ lệ rất cao. Đáng chú ý, trẻ em nữ có xu hướng ít vận động hơn trẻ em nam.

Tại Việt Nam, tình hình cũng tương tự khi phần lớn học sinh trong độ tuổi 11-17 chưa vận động đủ theo khuyến nghị.

Phần lớn quỹ thời gian hiện nay của trẻ bị chiếm dụng bởi việc học tập cường độ cao và thói quen giải trí thụ động qua màn hình điện thoại, máy tính, tivi. Sự thu hẹp của các hoạt động thể chất ngoài trời không chỉ trực tiếp làm tăng nguy cơ béo phì, mà còn cản trở sự phát triển toàn diện về tầm vóc, sức bền và sức đề kháng của trẻ.

Trẻ em và thanh thiếu niên cần duy trì tối thiểu 60 phút vận động thể lực mỗi ngày (Ảnh: M.N).

Ông Lý Quốc Biên, Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển năng lực và kỹ năng tương lai, Trung tâm nghiên cứu phát triển chương trình và đánh giá, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, thừa nhận thực tế, trẻ em Việt Nam hiện nay thực sự thiếu vận động.

Theo khuyến nghị, trẻ trong độ tuổi 11-17 cần vận động có chủ đích 60 phút mỗi ngày. Trong khi đó, hiện nay ở nước ta, 1 tuần có 2 tiết học giáo dục thể chất, thời lượng mỗi tiết 35 phút.

Như vậy, thời gian vận động của trẻ chưa đến 70 phút mỗi tuần. Lượng vận động này rất thấp. Thực tế, 2 tiết học trong chương trình cũng chưa đáp ứng được về mặt phát triển thể chất, nhu cầu vận động của trẻ.

Bên cạnh đó, có một số hoạt động ngoại khóa như câu lạc bộ thể thao song chủ yếu phát triển ở một số khu vực thành thị. Hầu như các em vẫn thiếu một sân chơi để vận động.

“Vì vậy, điều chúng ta cần làm là nâng cao nhận thức cho học sinh biết giá trị của vận động, rèn luyện thể chất. Chiến lược 6C tạo cảm hứng, động lực cho học sinh để các em thích, tham gia một cách tự nguyện. Vận động không có nghĩa là tham gia một môn thể thao nào đó để đạt thành tích cao mà là việc vận động, hoạt động hằng ngày để làm sao phát triển thể chất”, ông Biên nhấn mạnh.

Chiến lược 6C được vận dụng trong các giờ giáo dục thể chất thông qua các trò chơi sẽ giúp tất cả trẻ tự tin tham gia, từ đó, tạo được sự hứng khởi, yêu thích vận động của trẻ. Chiến lược này gồm 6 yếu tố: Confidence (tự tin), Contribution (đóng góp), Connection (gắn kết), Clear/Concise (rõ ràng/súc tích), Choice (lựa chọn) và Celebration (công nhận, khen ngợi).

Chiến lược này nằm trong dự án "Phát triển Giáo dục thể chất trong nhà trường tiểu học ở Việt Nam" được khởi động từ năm 2020. Mục đích của dự án là phát triển giáo dục thể chất trong các trường tiểu học trên toàn quốc.