Tỷ lệ thanh thiếu niên sử dụng thuốc lá điện tử gấp 9 lần người lớn

Báo cáo ước tính, gần 100 triệu người trên khắp thế giới đang sử dụng thuốc lá điện tử, bao gồm ít nhất 86 triệu người, chủ yếu là ở các nước thu nhập cao và gần 14,7 triệu thanh thiếu niên độ tuổi 13-15.

Báo cáo cho biết thêm, tỷ lệ thanh thiếu niên sử dụng các loại thuốc lá điện tử toàn cầu là 7,2%, cao hơn con số 5,1% tỷ lệ nhóm đối tượng trên hút thuốc lá (khoảng 20,4 triệu người).

Tại các quốc gia tham gia khảo sát, trung bình thanh thiếu niên có khả năng hút thuốc lá điện tử cao gấp chín lần người lớn.

WHO báo động số thanh thiếu niên từ 13 đến 15 tuổi đang hút thuốc lá điện tử toàn cầu (Ảnh minh hoạ: Shutterstock).

Tổ chức Y tế Liên Hợp Quốc cho biết, ngành công nghiệp này đang quảng cáo các loại vape, thuốc lá điện tử và các sản phẩm tương tự được cho là ít gây hại hơn thuốc lá.

Nhưng trên thực tế, đây là những sản phẩm khiến người trẻ tuổi dễ bị phụ thuộc vào chất kích thích này.

“Thuốc lá điện tử đang thúc đẩy một làn sóng nghiện nicotine mới, trẻ em nghiện nicotine sớm hơn và có nguy cơ làm suy yếu nhiều thập kỷ tiến bộ của nhân loại", ông Etienne Krug - Giám đốc Bộ phận yếu tố xã hội quyết định sức khỏe của WHO cho biết.

Báo cáo của WHO cũng nhấn mạnh, số người hút thuốc lá đang ít hơn nhưng vấn nạn sử dụng thuốc lá vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm.

"Hàng triệu người đang ngừng sử dụng hoặc hạn chế hút thuốc lá nhờ những nỗ lực kiểm soát của các quốc gia trên thế giới", Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết.

Trên toàn cầu, số người hút thuốc đang ít hơn với số lượng người sử dụng thuốc lá giảm từ 1,38 tỷ vào năm 2000 xuống còn 1,2 tỷ vào năm 2024, trong khi dân số thế giới đã tăng lên.

Ngành công nghiệp thuốc lá đang thay đổi chiến thuật để duy trì doanh số bằng các sản phẩm nicotine mới, tích cực nhắm vào những người dùng trẻ tuổi.

Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các chính phủ sớm xem xét, điều chỉnh các lỗ hổng pháp lý tạo điều kiện cho ngành công nghiệp thuốc lá điện tử tiếp cận thế hệ trẻ; đồng thời quản lý chặt thuốc lá điện tử và các sản phẩm chứa nicotine khác.