Tự điều trị bệnh da, người đàn ông nằm cáng vì tổn thương khớp nghiêm trọng

Tại lễ kỷ niệm Ngày Vảy nến Thế giới 29/10 do Bệnh viện Da liễu Trung ương phối hợp với Hội Da liễu Việt Nam và Hội Vảy nến Việt Nam tổ chức ngày 26/10, BSCKII Hoàng Thị Phượng - Trưởng khoa Điều trị nội trú ban ngày, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, bệnh viện đang quản lý khoảng 5.000 bệnh nhân vảy nến, mỗi ngày có từ 20-40 bệnh nhân điều trị nội trú.

Vảy nến là bệnh mạn tính phải điều trị suốt đời. Nhưng nếu tuân thủ phác đồ, tái khám đúng hẹn, duy trì lối sống lành mạnh giúp bệnh nhân vảy nến chung sống hòa bình với bệnh (Ảnh: PV).

Theo BS Phượng, không như các bệnh da thông thường, bệnh vảy nến không chỉ biểu hiện ngoài da mà còn kéo theo hàng loạt bệnh đồng mắc như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, tổn thương khớp... Đây được ví như "hiệu ứng domino" ở bệnh nhân vảy nến.

Tuy nhiên, nhiều người bệnh vảy nến vẫn chủ quan, tự điều trị theo các bài thuốc "gia truyền" quảng cáo chữa dứt điểm; tự dừng thuốc, "vái tứ phương" - nghe ai mách thuốc gì là dùng thuốc đó.

Hậu quả rất nhiều trường hợp nhập viện do biến chứng nghiêm trọng. Trong đó, phổ biến vẫn là các trường hợp lạm dụng corticoid kéo dài dẫn tới tổn thương cơ xương khớp, suy tuyến thượng thận, thậm chí nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

BS Phượng chia sẻ về trường hợp bệnh nhân 36 tuổi bị vảy nến nhưng tự điều trị, đến khi da đỏ toàn thân, tổn thương khớp nặng, không đi lại được mới vào viện trong tình trạng nằm cáng rất nguy kịch. Mất thời gian dài điều trị, tình trạng bệnh nhân mới dần ổn định.

ThS Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, chủ đề Ngày Vảy nến Thế giới năm nay là “Bệnh vảy nến và các bệnh đồng mắc - Tìm hiểu về hiệu ứng domino”.

ThS Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương (Ảnh: Hương Hương).

ThS Thành cho biết, vảy nến là bệnh da mạn tính, tác động sâu sắc đến chất lượng sống của người bệnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Bệnh chưa có phương pháp điều trị khỏi hoàn toàn, vì vậy việc quản lý và theo dõi lâu dài đóng vai trò then chốt trong chiến lược điều trị.

Với vai trò là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành, Bệnh viện Da liễu Trung ương đã tiên phong trong khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, đào tạo và hợp tác quốc tế; đồng thời phối hợp với các bệnh viện tuyến tỉnh, thành phố để thành lập các phòng khám chuyên đề vảy nến.

Đây là bước tiến quan trọng, giúp người dân tại địa phương được tiếp cận phương pháp điều trị hiện đại, chi phí hợp lý, giảm tải cho tuyến trung ương.

Không chỉ chú trọng chuyên môn, bệnh viện cùng Hội Vảy nến Việt Nam còn thường xuyên tổ chức các chương trình truyền thông, giáo dục sức khỏe và sinh hoạt cộng đồng, giúp người bệnh hiểu rõ hơn về bệnh, vượt qua mặc cảm và sống tích cực hơn.

Từ 27-31/10, Bệnh viện Da liễu Trung ương khám, tư vấn miễn phí cho bệnh nhân vảy nến cùng các bệnh đồng mắc. Người bệnh có thể đặt lịch khám qua tổng đài 1900 6951.

Các chuyên gia nhấn mạnh việc phát hiện sớm và kiểm soát toàn diện giúp người bệnh vảy nến ngăn "hiệu ứng domino" về sức khỏe. Người bệnh nên khám, tầm soát định kỳ huyết áp, đường huyết, mỡ máu, chức năng gan thận, sàng lọc lo âu - trầm cảm, đồng thời lắng nghe cơ thể để đi khám sớm khi có dấu hiệu bất thường.

Người mắc bệnh vảy nên hạn chế đồ tanh, giàu protein, chất béo, chất kích thích như rượu, bia, cà phê, thuốc lá, vì có thể làm bệnh nặng thêm. Hàng ngày, người bệnh nên vệ sinh thân thể sạch sẽ, tắm bằng nước ấm và xà phòng dịu nhẹ, tránh nước nóng và sản phẩm có chất tẩy mạnh.

Ngoài ra, người bệnh vảy nến cần giữ một tinh thần lạc quan, vui vẻ, không nên quá lo lắng về bệnh tật. Việc tuân thủ điều trị sẽ góp phần kiểm soát bệnh, ngăn ngừa những đợt cấp tính.