"Tự chủ để phục vụ tốt hơn, không phải để bệnh viện thu nhiều hơn"

Sức khỏe của người dân là thước đo quan trọng nhất

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ một số giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe người dân được nêu trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, dự thảo Văn kiện Đại hội XIV xác định rõ y tế là trụ cột quan trọng bảo đảm an sinh xã hội, sức khỏe nhân dân là trung tâm, là động lực phát triển của đất nước.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh: Tú Anh).

"Để đạt mục tiêu này, theo tôi cần các giải pháp nhằm đầu tư cho y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu, coi đây là yếu tố then chốt giúp người dân “khỏe ngay từ cộng đồng".

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phòng, chống bệnh không lây nhiễm, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, nâng cao chất lượng dinh dưỡng, thể lực, và môi trường sống lành mạnh. Tiếp đến cần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tuyến cơ sở, bảo đảm mọi người dân, dù ở vùng sâu, vùng xa, đều được tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh có chất lượng.

Song song đó thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ trong y tế, hướng tới mô hình y tế dựa trên giá trị, trong đó hiệu quả sức khỏe của người dân là thước đo quan trọng nhất, hướng tới mục tiêu “sức khỏe cho mọi người, không để ai bị bỏ lại phía sau", PGS Đào Xuân Cơ nhấn mạnh.

Tự chủ để phục vụ tốt hơn, không phải để thu nhiều tiền hơn

PGS Đào Xuân Cơ đánh giá, chủ trương tự chủ bệnh viện công lập là chủ trương lớn, đúng đắn và tất yếu nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước.

"Tuy nhiên, tự chủ không có nghĩa là buông lỏng quản lý hay thương mại hóa y tế công. Tại Bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi luôn quán triệt tinh thần: “Tự chủ để phục vụ tốt hơn, chứ không phải để thu nhiều hơn”, PGS Cơ nhấn mạnh.

Theo Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, tinh thần của Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV nhấn mạnh rất rõ: “Phát triển hệ thống y tế công bằng, hiệu quả, lấy phục vụ nhân dân làm mục tiêu cao nhất”.

PGS Cơ cho rằng, để thực hiện mục tiêu này, cần tập trung vào ba định hướng lớn:

Thứ nhất, hoàn thiện cơ chế, chính sách về tài chính, giá dịch vụ và đấu thầu, tạo hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch để bệnh viện có thể chủ động trong quản lý và sử dụng nguồn lực hợp pháp.

Thứ hai, Nhà nước cần tiếp tục bảo đảm vai trò chủ đạo trong cung cấp dịch vụ y tế công, đặc biệt đối với người nghèo, đồng bào vùng khó khăn và các lĩnh vực y tế không mang tính lợi nhuận cao.

Thứ ba, đẩy mạnh công khai, minh bạch và giám sát xã hội trong hoạt động tự chủ, để mọi nguồn lực đều hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Khám sức khỏe định kỳ toàn dân: Hoàn toàn khả thi

Đánh giá về chủ trương tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn dân và tăng cường chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, PGS Cơ đánh giá, đây là một chủ trương rất đúng đắn, nhân văn và có tính chiến lược lâu dài, và hoàn toàn khả thi, khi triển khai đồng bộ ba trụ cột.

Trong đó, PGS Cơ nhấn mạnh việc hoàn thiện chính sách bảo hiểm y tế toàn dân, bảo đảm mọi người dân đều được khám sức khỏe định kỳ cơ bản, với kinh phí được chi trả một phần từ quỹ BHYT. Mỗi người dân cần có hồ sơ sức khỏe điện tử, được cập nhật thường xuyên để quản lý liên tục tình trạng sức khỏe.

Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khám cho người dân trong một đợt khám từ thiện ở vùng cao (Ảnh: Thế Anh).

Thứ hai, phát triển mạnh mạng lưới y tế cơ sở và mô hình bác sĩ gia đình, gắn chặt giữa dự phòng - điều trị - phục hồi chức năng, đặc biệt trong chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng. Đây là hướng đi bền vững giúp giảm tải cho tuyến trên, đồng thời chăm sóc sức khỏe thường xuyên, liên tục và gần dân hơn.

Thứ ba, đẩy mạnh truyền thông, giáo dục sức khỏe, nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của khám định kỳ và phát hiện sớm bệnh tật.

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV nêu rõ yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, về nội dung này, PGS Cơ cho biết, trong lĩnh vực y tế, chuyển đổi số phải hướng đến phục vụ người bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và quản trị bệnh viện, chứ không chỉ dừng ở tin học hóa thủ tục hành chính.

Từ thực tiễn tại Bệnh viện Bạch Mai, PGS cho rằng cần tập trung vào ba định hướng lớn:

Thứ nhất, xây dựng hạ tầng dữ liệu y tế đồng bộ, liên thông giữa các tuyến, tạo nền tảng cho việc quản lý, theo dõi sức khỏe người dân suốt vòng đời.

Thứ hai, chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực số trong y tế, không chỉ là kỹ sư công nghệ, mà là đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ quản lý có khả năng làm chủ công nghệ mới, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn trong chẩn đoán và điều trị.

Thứ ba, hoàn thiện hành lang pháp lý về quản lý, chia sẻ và bảo mật dữ liệu sức khỏe, bảo đảm quyền riêng tư của người dân, đồng thời khuyến khích các mô hình hợp tác công - tư trong chuyển đổi số y tế.

"Tại Bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi đang triển khai hồ sơ bệnh án điện tử toàn diện, AI hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh, và hệ thống điều hành bệnh viện thông minh, góp phần cụ thể hóa chủ trương “chuyển đổi số vì người dân khỏe mạnh, đất nước phát triển” mà Văn kiện Đại hội XIV đã đề ra", ông cho biết.

Trong chính sách đãi ngộ và thu hút nhân lực chất lượng cao trong y tế, PGS Cơ cho biết, giải pháp căn cơ nhất là cải thiện chế độ tiền lương, thu nhập và điều kiện làm việc, để thầy thuốc có thể sống được bằng nghề, yên tâm cống hiến, nhất là ở tuyến cơ sở và vùng khó khăn.

Tiếp đó là xây dựng môi trường học thuật, nghiên cứu và phát triển chuyên môn lành mạnh, tạo cơ hội cho bác sĩ được học tập, sáng tạo, khẳng định giá trị nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, cần đổi mới cơ chế tự chủ bệnh viện gắn với trách nhiệm xã hội, cho phép các đơn vị chủ động hơn trong sử dụng nguồn lực hợp pháp để chăm lo đời sống cán bộ, nhưng vẫn đặt phục vụ nhân dân lên hàng đầu.