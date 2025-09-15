Trưởng bộ môn Giải phẫu tiết lộ về ngành kén bác sĩ nội trú

Ngành đặc biệt, bị hiểu lầm "làm với nhà xác"

Buổi “Match Day” dành cho các bác sĩ nội trú lựa chọn chuyên ngành tại trường Đại học Y Hà Nội diễn ra 9/9 vừa qua thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận.

Mỗi một chuyên ngành được xướng tên đều thể hiện niềm vui của cả thầy và trò trường Đại học Y Hà Nội. Đáng chú ý, nhiều thông tin trên mạng xã hội chia sẻ: chuyên ngành giải phẫu người lần đầu tiên có bác sĩ nội trú lựa chọn trong suốt 3 năm tổ chức “Match Day”.

“Nhiều người hiểu lầm, nói vui rằng hai thầy trò chúng tôi cân cả… nhà xác”, PGS.TS Ngô Xuân Khoa – Trưởng Bộ môn Giải phẫu, Trường Đại học Y Hà Nội chia sẻ.

PGS Khoa chia sẻ niềm vui của thầy cô bộ môn và đính chính thông tin: “Thông tin lan truyền trên mạng là do mọi người chưa hiểu rõ chuyên ngành Giải phẫu.

Khi bác sĩ nội trú Nguyễn Đình Tiến Trung lựa chọn ngành Giải phẫu, em là người đầu tiên lựa chọn chuyên ngành này năm nay.

PGS.TS Ngô Xuân Khoa chụp ảnh cùng các tân bác sĩ nội trú Giải phẫu người (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Có thông tin nói rằng 3 năm nay mới có người chọn ngành này là chưa đúng. 3 chuyên ngành hay bị nhầm lẫn với nhau là Giải phẫu, Giải phẫu bệnh, Pháp y”.

Năm nay, Bộ môn Giải phẫu có 2 chỉ tiêu, một cho Đại học Y Hà Nội và 1 chỉ tiêu cho Phân hiệu trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hoá và đã hoàn thành chỉ tiêu.

Hiện có tổng số 9 bác sĩ nội trú được đào tạo chuyên sâu. Năm 2022 có 1 bác sĩ nội trú lựa chọn, năm 2023 chọn được 5 người, năm 2024 bộ môn chọn 1 bác sĩ nội trú.

“Giải phẫu là chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy về cấu trúc bình thường của cơ thể người. Giải phẫu nhằm 3 mục tiêu: Khám chữa bệnh chuyên sâu, nghiên cứu khoa học và giảng dạy”, PGS Khoa vui vẻ trả lời.

Bác sĩ nội trú chuyên ngành nào cũng khó như nhau

“Dù là bác sĩ nội trú ở chuyên ngành nào cũng đều gian khổ như nhau. Trở thành người hành nghề y không phải con đường dễ đi; phải trải qua vất vả, phải lăn lộn trong môi trường bệnh viện, nỗ lực và kiên trì.

Điều quan trọng không nằm ở thứ tự chọn ngành, mà ở cách mỗi người tự xây dựng giá trị cho chuyên ngành mình theo đuổi”, PGS Khoa chia sẻ lại lời GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội đã nói.

PGS Khoa cho biết, mình vào bác sĩ nội trú khoá 17, khi đó chỉ tiêu có 20 người. Mỗi chuyên ngành khi đó chỉ chọn 1-2 người và không được chọn chuyên ngành do nhà trường sẽ phân công.

Nhưng giờ ai cũng là những người đầu ngành, đều yêu và muốn cống hiến nhiều hơn cho chuyên ngành của mình.

“Giải phẫu là chuyên ngành gai góc nhưng tôi rất yêu ngành của mình. Các thầy cô trong khoa cũng luôn trân trọng học trò, sẵn sàng để đón các bác sĩ nội trú tại Khoa Giải phẫu”, PGS Khoa nói.

Trưởng bộ môn Giải phẫu trường Đại học Y Hà Nội nói thêm, năm nay chỉ tiêu lên hơn 400 bác sĩ nội trú cho thấy nhu cầu của xã hội và ngày càng có nhiều bác sĩ giỏi, sẵn sàng cống hiến cho y học nước nhà.

Cụ thể, năm nay, chương trình đào tạo bác sĩ nội trú tuyển sinh 426 chỉ tiêu cho 38 chuyên ngành, trong đó 402 chỉ tiêu dành cho trường Đại học Y Hà Nội; 13 chỉ tiêu cho Phân hiệu Thanh Hóa; 6 chỉ tiêu cho Sở Y tế Lào Cai; 5 chỉ tiêu thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Kỳ thi bác sĩ nội trú tại Đại học Y Hà Nội được đánh giá là khốc liệt bậc nhất khi mỗi sinh viên chỉ có một cơ hội duy nhất trong đời. Năm nay, gần 1.000 thí sinh tham dự, cũng là khóa đầu tiên tốt nghiệp từ chương trình Y khoa đổi mới toàn diện. Trong không khí căng thẳng, mỗi thí sinh chỉ có 30 giây để xướng tên, số báo danh và nguyện vọng chuyên ngành. Sự xuất hiện của dàn “học bá” với phong thái tự tin, kiên định đã khiến cộng đồng mạng đặc biệt ấn tượng và thán phục.