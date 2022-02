Hơn 300 ca khám cấp cứu vì pháo nổ trong 5 ngày Tết

Cụ thể, trong 5 ngày nghỉ Tết (từ ngày 31/1 đến ngày 4/2) có tổng số 310 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại, nhiều hơn 24 ca so với cùng kỳ Tết Tân Sửu 2021, không có ca tử vong. Có 34 trường hợp cấp cứu do chất nổ khác, không có trường hợp tử vong.

Về tai nạn do đánh nhau, tổng số có 2.781 ca cấp cứu, chiếm 2% trong tổng số cấp cứu của các bệnh viện, 35% trong số đó phải nhập viện điều trị/theo dõi và đã có 9 trường hợp tử vong.

Ngoài ra, trong 5 ngày nghỉ Tết cũng có tổng số 12.322 trường hợp khám, cấp cứu do tai nạn sinh hoạt, lao động, chiếm 8,5% trong tổng số khám, cấp cứu bệnh viện, trong đó 31 trường hợp đã tử vong.

Một trường hợp bị tai nạn do pháo nổ (Ảnh minh họa: BV).

Theo Bộ Y tế, trong Tết Nhâm Dân số tai nạn giao thông giảm cả số ca đến khám, cấp cứu, số nhập viện và số ca tử vong với hơn 22.300 ca khám, cấp cứu, giảm 14% so với cùng kỳ Tết Tân Sửu 2021 và 207 ca tử vong. Tai nạn đánh nhau giảm song tai nạn do pháo nổ tăng nhẹ (đang xác minh số lượng cụ thể theo danh sách ca bệnh).

Trước đó, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM) cho biết, chỉ trong 3 tuần gần Tết Nguyên đán, nơi đây đã tiếp nhận đến 5 trường hợp bệnh nhi sử dụng pháo tự chế và nổ ngay trên bàn tay, gây tổn thương nặng, thậm chí cần can thiệp điều trị lâu dài và rất phức tạp.

Theo thống kê từ khoa Bỏng - Chỉnh hình của Bệnh viện Nhi Đồng 2, khoảng 2 năm trở lại đây khoa đều tiếp nhận những bệnh nhi nhập viện vì đốt pháo tự chế. Đặc biệt, năm nay số lượng bệnh nhân tăng nhiều, hầu hết rơi vào những bé từ 10 tuổi trở lên.

Các bác sĩ khuyến cáo, pháo là trò chơi nguy hiểm, do đó khi không cần thiết thì không nên sử dụng. Nếu trẻ nhỏ tò mò thích chơi (trong trường hợp là loại pháo được cho phép) thì cũng nên có sự giám sát của người lớn và đọc kỹ hướng dẫn sử dụng. Tuyệt đối không tự chế pháo, vì nguy cơ xảy ra rủi ro chấn thương nặng là rất cao.