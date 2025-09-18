Trí não - "trụ cột sức khỏe" thường bị bỏ quên trong giai đoạn 6-11 tuổi

Ba trụ cột sức khỏe và vai trò của dinh dưỡng cho trí não

Đa số phụ huynh cho rằng việc phát triển trí não chỉ cần chú trọng trong những năm đầu đời, còn khi con vào tiểu học thì quan trọng nhất là thể chất: trẻ có cao lớn, khỏe mạnh hay không… để chuẩn bị bước vào giai đoạn dậy thì. Thực tế, các nghiên cứu cho thấy não bộ có tới ba giai đoạn “đỉnh phát triển”, trong đó 5-7 tuổi và 8-10 tuổi là những mốc then chốt sau 1.000 ngày đầu đời.

Đây là giai đoạn hoàn thiện các chức năng tư duy, trí nhớ, tập trung và kỹ năng nhận thức bậc cao tiếp tục phát triển mạnh. Nếu bỏ qua, trẻ có thể gặp tình trạng giảm chú ý, khó ghi nhớ, lo âu học đường, những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sự tự tin của trẻ trong tương lai.

Các chuyên gia dinh dưỡng và tâm lý trẻ em đều nhấn mạnh: trẻ cần được phát triển đồng bộ cả ba “trụ cột sức khỏe” - thể chất, trí não, tinh thần. Thể chất tạo nền tảng để trẻ vui chơi, học tập; trí não là “bộ vi xử lý trung tâm” quyết định khả năng nhận thức, tư duy và sáng tạo; tinh thần giúp trẻ cân bằng cảm xúc, xây dựng sự tự tin, kỹ năng xã hội. Nếu chỉ tập trung cho thể chất mà bỏ quên trí não và tinh thần, trẻ sẽ phát triển thiếu cân bằng.

Thể chất, trí não và tinh thần là 3 trụ cột sức khỏe giúp trẻ phát triển toàn diện (Ảnh: Shutterstock).

Trong ba trụ cột này, trí não đòi hỏi được nuôi dưỡng đặc biệt. Dù chỉ chiếm 2% trọng lượng cơ thể, não tiêu thụ tới 20% năng lượng mỗi ngày; ở trẻ 5-10 tuổi, con số này có thể lên đến 50%. Để hoạt động hiệu quả, não cần một chế độ dinh dưỡng đầy đủ, trong đó chất béo tốt - đặc biệt là Omega-3 - đóng vai trò thiết yếu, giúp hình thành màng tế bào thần kinh và hỗ trợ quá trình dẫn truyền tín hiệu, từ đó nâng cao trí nhớ, sự tập trung và khả năng học hỏi.

Omega-3 từ thực vật - giải pháp tự nhiên cho trí não khỏe mạnh

Khi nói đến Omega-3, nhiều phụ huynh thường nghĩ ngay đến dầu cá hay hải sản. Tuy nhiên, khoa học dinh dưỡng hiện đại đã chứng minh rằng Omega-3 cũng hiện diện dồi dào trong thực vật, đặc biệt ở hạt óc chó, hạt lanh, dầu hạt cải, dầu gạo lứt và tảo biển.

Các loại hạt và dầu này chứa alpha-linolenic acid (ALA) - một dạng Omega-3 thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được, buộc phải lấy từ thực phẩm. Đặc biệt, tảo biển còn cung cấp DHA, EPA trực tiếp, những acid béo quan trọng cho sự phát triển thần kinh và thị giác.

Bổ sung Omega-3 từ thực vật không chỉ hỗ trợ trí nhớ, sự tập trung, khả năng học hỏi ở trẻ em, mà còn đem lại lợi ích lâu dài cho tim mạch, miễn dịch, sức khỏe tổng thể. Nghiên cứu dịch tễ học cho thấy, tiêu thụ ALA từ hạt và dầu thực vật làm giảm nguy cơ bệnh tim mạch, hỗ trợ cơ thể kiểm soát tình trạng viêm, từ đó tăng cường sức khỏe tổng thể.

Trong thực đơn hằng ngày, cha mẹ có thể dễ dàng bổ sung Omega-3 thực vật cho trẻ: thêm óc chó hoặc hạt lanh vào bữa sáng, dùng dầu hạt cải hoặc dầu gạo lứt khi chế biến món ăn, hoặc lựa chọn sữa hạt được tăng cường Omega-3. Đây là một giải pháp tự nhiên, an toàn cho mọi lứa tuổi, đồng thời gắn với xu hướng ăn uống bền vững, thân thiện với môi trường.

Omega-3 có trong hạt óc chó mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe trí não (Ảnh: Shutterstock).

Bên cạnh dinh dưỡng, việc nuôi dưỡng trí não còn đến từ thói quen sống. Trẻ cần được khuyến khích đọc sách, tham gia trò chơi trí tuệ, hoạt động nghệ thuật để phát triển tư duy và sáng tạo.

Một lối sống điều độ với giấc ngủ đủ 9-11 giờ, tối thiểu 60 phút vận động ngoài trời mỗi ngày, hạn chế sử dụng thiết bị điện tử sẽ giúp não bộ được nghỉ ngơi và phát triển đúng nhịp. Đồng thời, việc cha mẹ dành thời gian trò chuyện, lắng nghe con cũng đóng vai trò quan trọng, giúp trẻ ổn định tinh thần và tự tin hơn trong cuộc sống.

Chăm sóc trí não vì thế không phải là điều phức tạp hay xa vời. Nó bắt đầu từ một bữa ăn cân bằng, một giấc ngủ đủ đầy và sự đồng hành ân cần của gia đình. Phụ huynh cần nhìn nhận trí não như một “trụ cột sức khỏe” ngang hàng với thể chất, tinh thần, trong đó dinh dưỡng cho trí não - đặc biệt là nguồn Omega-3 từ thực vật - giữ vai trò then chốt.

Đây cũng là định hướng mà những thương hiệu dinh dưỡng từ hạt đang theo đuổi: mang đến giải pháp tự nhiên, an toàn, bền vững để chăm sóc trí não và sức khỏe toàn diện cho cả gia đình.