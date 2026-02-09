Trẻ chờ ghép gan ở TPHCM được ca sĩ Hà Anh Tuấn đến giường bệnh chúc Tết

Ngày 9/2, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết, vừa qua nhiều bệnh nhi ở nơi này đã chào đón đoàn công tác của ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, ca sĩ Hà Anh Tuấn cùng các nhà hảo tâm ghé thăm, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Lãnh đạo TPHCM thăm hỏi, tặng quà Tết cho trẻ ở khoa Ung bướu huyết học, Bệnh viện Nhi đồng 2 (Ảnh: BV).

Đoàn đã đến thăm hỏi và trao tặng nhiều phần quà (bánh, sữa, dụng cụ cá nhân…) cùng 200 bao lì xì (mỗi bao 1 triệu đồng) đến những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại khoa Gan Mật Tụy - Ghép gan, Ung bướu huyết học, Bỏng - Chỉnh trực và Thận nội tiết đang điều trị tại bệnh viện.

Sự xuất hiện của lãnh đạo TPHCM và ca sĩ Hà Anh Tuấn khiến nhiều phụ huynh bệnh nhi không khỏi bất ngờ.

Trong không khí ấm áp, nam ca sĩ trực tiếp đến giường điều trị của các bệnh nhi ung thư, xơ gan nặng đang chờ ghép gan, trò chuyện cùng phụ huynh cũng như gửi các phần quà và lì xì Tết, động viên gia đình giữ vững niềm tin con sẽ khỏi bệnh.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn đến thăm hỏi phụ huynh, động viên trẻ điều trị tại bệnh viện dịp Tết (Ảnh: BV).

Chị H. - mẹ bé Đ.K.L. (1 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) - cho biết, con chị vừa nhập viện tại khoa Ung bướu huyết học của Bệnh viện Nhi đồng 2 ít ngày. Gia đình chị làm nông vốn nhiều khó khăn, nay bé lại phát hiện bệnh nặng dịp Tết.

Nhận những món quà thiết thực và lời chúc yêu thương từ đoàn, chị L. cảm thấy khuây khỏa tinh thần phần nào. Bởi chị biết gia đình mình không cô đơn trong bệnh viện, dù có thể phải đón Tết xa nhà.

BSCK2 Trịnh Hữu Tùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 chia sẻ, hoạt động nêu trên thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo TPHCM đối với công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em. Chương trình mang đến sự động viên tinh thần, tiếp thêm niềm vui và nghị lực cho các bệnh nhi điều trị trong dịp Tết Nguyên đán.

Trước đó, vào ngày 6/2, phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi đồng 2 cũng tổ chức chương trình "Xuân yêu thương - Tết sum vầy 2026". Chương trình diễn ra trong không khí vui tươi, với các tiết mục biểu diễn ca nhạc mừng xuân, múa lân, ảo thuật, tạo hình bong bóng tặng trẻ từ chú hề…

Chương trình "Xuân yêu thương - Tết sum vầy 2026" tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (Ảnh: BV).

Ngoài ra, khu vực vui chơi - ẩm thực cũng tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn như: 6 gian hàng trò chơi dân gian, vận động nhẹ; 5 gian hàng trò chơi sáng tạo (vẽ trên túi vải, trang trí bao lì xì…); gian hàng tò he, chụp ảnh lấy liền, gian hàng tặng bánh sữa; gian hàng làm kẹo bông, bắp rang bơ lấy liền; tiểu cảnh Tết; gian hàng ông đồ trao chữ.

Bên cạnh đó, chương trình đã trao hàng ngàn phần lì xì, hơn 500 phần quà, cùng 200 triệu đồng hỗ trợ viện phí đến các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Song song với các hoạt động vui xuân đón Tết, Bệnh viện Nhi đồng 2 còn tổ chức "Chuyến xe yêu thương" đưa bệnh nhân và gia đình về quê ăn Tết, gian hàng 0 đồng (gồm quần áo, vật dụng cá nhân, bánh sữa, đồ chơi,…) và tổ chức mừng sinh nhật cho bệnh nhi khoa Ung bướu huyết học.

Các hoạt động ý nghĩa giúp phụ huynh và trẻ điều trị ở bệnh viện vẫn được vui xuân, đón Tết (Ảnh: BV).

Bác sĩ Lê Thị Minh Hồng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết khi khắp nơi đang rộn ràng không khí đón Tết cổ truyền, tại viện vẫn còn nhiều em nhỏ phải đón xuân nơi giường bệnh.

Thấu hiểu những thiệt thòi ấy, bệnh viện mong các hoạt động nhân ái được tổ chức - với sự phối hợp cùng các đơn vị, nhà hảo tâm - sẽ mang đến cho các em và gia đình mùa xuân mới yêu thương và tràn đầy hy vọng.