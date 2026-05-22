Trẻ bị chó cắn lên cơn dại mới nhập viện, bác sĩ nêu dấu hiệu ít ai ngờ

Điển hình là trường hợp của bệnh nhi 14 tuổi ở Thái Nguyên. Trẻ bị chó nhà cắn vào gót chân cách đây 6 tháng nhưng không được tiêm vaccine phòng dại, mà chỉ điều trị bằng phương pháp dân gian.

Trước khi nhập viện 5 ngày, trẻ bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nguy hiểm như sốt, nôn nhiều, đau đầu, sợ nước, sợ gió. Tình trạng nhanh chóng diễn biến nặng với biểu hiện kích động, nói nhảm.

Sau khi được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương, trẻ được theo dõi và làm các xét nghiệm chẩn đoán bệnh, kết quả phát hiện dương tính với virus dại trong nước bọt và sinh thiết da gáy.

Chó mắc bệnh dại không phải lúc nào cũng có biểu hiện hung dữ hay lao vào cắn người

Một trường hợp khác là bé trai (4 tuổi, Ninh Bình) bị chó nhà hàng xóm cắn vào vùng đầu, mặt. Trẻ có các vết thương rộng và chảy máu nhiều ở vùng trán, đầu, quanh mắt và mi mắt hai bên. Các vết thương đều lóc da, bờ nham nhở, dập nát. Trong đó nguy hiểm nhất là vết thương xuyên thấu nhãn cầu.

Các bác sĩ đã làm sạch, cắt lọc tổ chức dập nát, khâu phục hồi vết thương vùng trán và xử trí mi mắt. Sau đó, trẻ tiếp tục được tiêm huyết thanh và vaccine phòng dại, đồng thời chuyển Bệnh viện Mắt Trung ương để điều trị chuyên sâu tổn thương mắt.

75% chó mắc bệnh dại không có biểu hiện rõ ràng

Các bác sĩ khuyến cáo tai nạn do chó cắn có thể xảy ra ngay với chính vật nuôi trong gia đình hoặc hàng xóm. Nhiều phụ huynh vẫn chủ quan khi nghĩ chó nuôi lâu năm là an toàn. Trong khi đó, chỉ một hành động vô tình của trẻ như kéo tai hoặc chạm vào con vật lúc đang ăn hoặc đang ngủ cũng có thể khiến chó phản ứng.

Bên cạnh đó, chó mắc bệnh dại không phải lúc nào cũng có biểu hiện hung dữ hay lao vào tấn công người. Thể dại điên cuồng thực chất chỉ chiếm khoảng 25% số ca bệnh. Trong khi đó, có đến 75% số ca mắc bệnh dại ở chó thuộc thể câm, hoàn toàn không có biểu hiện dại rõ ràng.

Khi đó, người dân cần đặc biệt lưu ý đến dấu hiệu thay đổi tính nết đột ngột của con vật. Chó có thể bỗng nhiên trở nên im lặng bất thường (dù bình thường nhanh nhẹn) hoặc bỗng trở nên mừng rỡ quá mức trái ngược với thường ngày.

Thông tin được các chuyên gia chia sẻ tại hội nghị tập huấn chuyên môn về tiêu chuẩn quốc tế trong trợ tử nhân đạo cho chó và mèo diễn ra ngày 21/5 tại Hà Nội.

Đây được xem là bước tiến quan trọng trong xây dựng hệ thống thú y nhân đạo, kiểm soát bệnh dại và bảo vệ sức khỏe cộng đồng tại Thủ đô. Đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia không còn ca tử vong ở người do bệnh dại vào năm 2030.

Ngoài ra, theo các chuyên gia, chỉ thông qua ổn định quần thể chó bằng cách triệt sản và duy trì miễn dịch cộng đồng, bệnh dại mới có thể được loại trừ.

Ông Ngô Đình Loát, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội phát biểu tại sự kiện.

"Khi đội ngũ cán bộ cơ sở được trang bị đầy đủ kiến thức và công cụ để xử lý động vật một cách nhân đạo, cơ quan quản lý nhà nước sẽ có cơ sở vững chắc để kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe cộng đồng”, ông Ngô Đình Loát, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội, nhấn mạnh.

Bà Bùi Thị Duyên, Giám đốc doanh nghiệp xã hội Truyền thông Thay đổi Hành vi hướng tới Phát triển Bền vững Việt Nam, cho biết thêm, kinh nghiệm triển khai tại các quốc gia Đông Nam Á cho thấy, khi lực lượng thú y cơ sở được đào tạo bài bản về phúc lợi động vật, năng lực kiểm soát dịch bệnh, đặc biệt là bệnh dại, được nâng cao rõ rệt.

Mô hình thí điểm tại 14 phường Hà Nội kỳ vọng sẽ trở thành tài liệu tham chiếu cho các đô thị khác trên cả nước trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn phúc lợi động vật và kiểm soát bệnh lây truyền từ động vật sang người.