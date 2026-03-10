Bé gái 6 tuổi tử vong, nghi do bị chó dại cắn từ 3 tháng trước

Ngày 10/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị thông tin, một cháu bé tại địa phương này đã tử vong vào tối 9/3, với các triệu chứng nghi ngờ liên quan đến bệnh dại, sau khi được cho là bị chó cắn cách đây hơn 3 tháng mà không được tiêm phòng.

Nạn nhân là cháu C.G.H. (SN 2020), trú tại thôn 1, xã Kim Phú, Quảng Trị. Chiều 9/3, cháu H. bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như nôn, sùi bọt mép, kích thích. Gia đình đã nhanh chóng đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Minh Hóa, sau đó chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới để điều trị.

Gia đình cho rằng cháu bé bị chó cắn 3 tháng trước đó (Ảnh minh họa: PV).

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, tình trạng của cháu bé được ghi nhận là lơ mơ, kích thích, da niêm mạc hồng, bụng mềm và nôn liên tục. Các bác sĩ đã chẩn đoán theo dõi viêm màng não và đặc biệt là theo dõi bệnh dại nghi do chó cắn, đồng thời tích cực điều trị.

Tuy nhiên, đến 20h30 cùng ngày, tình trạng của cháu H. xấu đi với các triệu chứng tăng tiết đờm dãi, lơ mơ, kích động, sợ ánh sáng, sợ gió, sợ âm thanh, sợ nước, phản xạ ánh sáng kém và sốt cao liên tục. Đến 22h, cháu bé đã ngưng thở, ngưng tim và tử vong.

Theo lời kể của gia đình, vào tháng 12/2025, cháu H. đã bị thương ở tay, nghi ngờ do bị chó cắn. Tuy nhiên, vết thương không được xử lý y tế và cháu bé cũng không được tiêm vaccine phòng dại. Hơn 3 tháng sau sự việc, cháu H. không có bất kỳ biểu hiện bất thường nào cho đến khi các triệu chứng của bệnh dại bùng phát.