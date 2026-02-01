TPHCM tập huấn chẩn đoán, điều trị bệnh do virus Nipah cho y bác sĩ
(Dân trí) - Trước nguy cơ xâm nhập dịch do virus Nipah, Sở Y tế TPHCM tổ chức tập huấn chuyên môn nhằm kịp thời cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực sẵn sàng ứng phó của toàn hệ thống y tế địa phương.
Mới đây, Sở Y tế TPHCM tổ chức buổi tập huấn với chủ đề “Cập nhật hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do virus Nipah” dành cho nhân viên y tế đang công tác tại các cơ sở khám, chữa bệnh và y tế dự phòng.
Buổi tập huấn được thực hiện trực tiếp tại hội trường Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, với sự tham gia báo cáo của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực quản lý và điều trị bệnh truyền nhiễm.
Đồng thời, chương trình cũng kết nối trực tuyến đến 300 điểm cầu, thu hút hơn 2.000 lượt theo dõi.
Các chuyên gia đã cập nhật các thông tin chuyên môn về bệnh do virus Nipah, bao gồm đặc điểm dịch tễ, cơ chế bệnh sinh, đường lây truyền và các biểu hiện lâm sàng thường gặp.
Song song đó cập nhật hướng dẫn chẩn đoán, điều trị; lưu ý công tác giám sát, phát hiện sớm và báo cáo ca bệnh nghi ngờ trong hệ thống y tế.
Các báo cáo viên cũng nhấn mạnh về các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm và kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và trong cộng đồng.
Trong đó, có quy trình tiếp nhận, phân luồng, cách ly và xử trí người bệnh; sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân phù hợp, nhằm bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế và hạn chế nguy cơ lây lan trong cộng đồng.
Thông qua buổi tập huấn, đội ngũ nhân viên y tế TPHCM không chỉ được củng cố kiến thức, thống nhất cách tiếp cận trong thực hành chuyên môn, mà còn được trang bị thông tin khoa học chính thống để tư vấn, hướng dẫn cho người dân hiểu đúng, chủ động phòng ngừa và không hoang mang trước các thông tin chưa được kiểm chứng về bệnh.
Để chủ động ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong cộng đồng, Sở Y tế TPHCM triển khai đồng bộ các biện pháp phù hợp với mức nguy cơ hiện nay.
Thứ nhất, tăng cường giám sát y tế tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đặc biệt đối với hành khách đến từ hoặc quá cảnh qua các khu vực có ghi nhận bệnh Nipah.
Các trường hợp có biểu hiện sốt, triệu chứng hô hấp hoặc thần kinh bất thường sẽ được theo dõi chặt chẽ yếu tố dịch tễ và chuyển ngay về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới để cách ly, chẩn đoán và điều trị theo quy định.
Thứ hai, chỉ đạo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới sẵn sàng tiếp nhận, cách ly, chẩn đoán và điều trị bệnh nhân nghi ngờ hoặc xác định mắc Nipah; đồng thời tổ chức tập huấn về chẩn đoán, điều trị và kiểm soát nhiễm khuẩn liên quan đến bệnh Nipah cho các cơ sở y tế trên địa bàn.
Thứ ba, yêu cầu tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế, tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn.
Các đơn vị cần đặc biệt lưu ý những trường hợp viêm não cấp tính chưa rõ nguyên nhân, khai thác kỹ yếu tố dịch tễ như đi lại, nghề nghiệp, tiếp xúc động vật và chủ động hội chẩn với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, không để bỏ sót ca bệnh.
Sở Y tế TPHCM cũng khuyến cáo người dân hạn chế đến các khu vực đang có dịch bệnh. Người từ vùng có dịch trở về Việt Nam cần chủ động theo dõi sức khỏe ít nhất 14 ngày sau khi nhập cảnh; liên hệ ngay với cơ sở y tế khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ, không tự ý điều trị tại nhà và phối hợp với các hoạt động giám sát y tế tại cửa khẩu cũng như tại cộng đồng khi được yêu cầu.
Đối với người đi công tác đến khu vực có dịch bệnh, cần tránh tiếp xúc với dơi ăn quả, lợn và các động vật có biểu hiện bệnh; không sử dụng thực phẩm, đồ uống có nguy cơ nhiễm chất thải của dơi như trái cây rụng, nước ép trái cây tươi chưa được che chắn.
Người dân cần thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng. Khi có biểu hiện sốt, đau đầu, ho, khó thở hoặc rối loạn ý thức trong hoặc sau chuyến đi, cần đi khám ngay và thông báo đầy đủ tiền sử đi lại cho cơ sở y tế.