TPHCM tập huấn chẩn đoán, điều trị bệnh do virus Nipah cho y bác sĩ

Mới đây, Sở Y tế TPHCM tổ chức buổi tập huấn với chủ đề “Cập nhật hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do virus Nipah” dành cho nhân viên y tế đang công tác tại các cơ sở khám, chữa bệnh và y tế dự phòng.

Buổi tập huấn được thực hiện trực tiếp tại hội trường Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, với sự tham gia báo cáo của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực quản lý và điều trị bệnh truyền nhiễm.

Buổi tập huấn cập nhật hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do virus Nipah ở TPHCM (Ảnh: SYT).

Đồng thời, chương trình cũng kết nối trực tuyến đến 300 điểm cầu, thu hút hơn 2.000 lượt theo dõi.

Các chuyên gia đã cập nhật các thông tin chuyên môn về bệnh do virus Nipah, bao gồm đặc điểm dịch tễ, cơ chế bệnh sinh, đường lây truyền và các biểu hiện lâm sàng thường gặp.

Song song đó cập nhật hướng dẫn chẩn đoán, điều trị; lưu ý công tác giám sát, phát hiện sớm và báo cáo ca bệnh nghi ngờ trong hệ thống y tế.

Các báo cáo viên cũng nhấn mạnh về các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm và kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và trong cộng đồng.

Trong đó, có quy trình tiếp nhận, phân luồng, cách ly và xử trí người bệnh; sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân phù hợp, nhằm bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế và hạn chế nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Thông qua buổi tập huấn, đội ngũ nhân viên y tế TPHCM không chỉ được củng cố kiến thức, thống nhất cách tiếp cận trong thực hành chuyên môn, mà còn được trang bị thông tin khoa học chính thống để tư vấn, hướng dẫn cho người dân hiểu đúng, chủ động phòng ngừa và không hoang mang trước các thông tin chưa được kiểm chứng về bệnh.