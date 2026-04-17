TPHCM huy động 104 bệnh viện, đưa dịch vụ y tế đến tận nhà dân

Theo dõi sức khỏe suốt vòng đời

Ngày 17/4, TPHCM đã tổ chức Lễ ra quân khám sức khỏe trên toàn địa bàn.

Theo đó, Sở Y tế TPHCM sẽ triển khai đồng loạt hoạt động khám sức khỏe tại 168 điểm thuộc trạm y tế phường, xã, đặc khu và các khu vực phù hợp trên địa bàn, nhằm bảo đảm phục vụ người dân thuận tiện, kịp thời.

Hoạt động này có sự tham gia của 104 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, bệnh viện bộ ngành và cơ sở y tế ngoài công lập, được phân công hỗ trợ chuyên môn trực tiếp cho tuyến y tế cơ sở.

Các y bác sĩ sẽ tập trung vào sàng lọc, phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm và một số bệnh lý chuyên khoa thường gặp như tim mạch, đái tháo đường, ung thư, bệnh hô hấp, sức khỏe tâm thần, răng miệng, dinh dưỡng… phù hợp với từng nhóm đối tượng.

PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, nhiều năm qua, địa phương đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công tác khám chữa bệnh.

Tuy nhiên thực tiễn cũng cho thấy, nếu hệ thống y tế chỉ tập trung vào điều trị khi người dân đã mắc bệnh sẽ luôn đối mặt với tình trạng quá tải, chi phí cao và giảm hiệu quả chăm sóc sức khỏe.

Chính vì vậy, để thực hiện tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW, ngành y tế TPHCM triển khai đồng bộ 3 nhóm giải pháp trọng tâm để đưa dịch vụ y tế đến gần người dân nhất, không để ai bị bỏ sót lại phía sau trong lần ra quân này.

Người cao tuổi được khám bệnh miễn phí tại Trạm Y tế phường Chợ Lớn (Ảnh: ĐH).

Thứ nhất, tổ chức khám sức khỏe, khám sàng lọc tại cộng đồng. Các trạm y tế phường, xã, đặc khu sẽ giữ vai trò nòng cốt, trực tiếp tổ chức khám tại trạm và tận nhà người dân, ưu tiên người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính, người khuyết tật...

Cùng với đó, mô hình đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư sẽ phát huy vai trò "đi từng ngõ, gõ từng nhà", chủ động rà soát người dân thuộc nhóm nguy cơ, theo dõi sức khỏe và cập nhật hồ sơ sức khỏe cho từng người dân.

Thứ hai, tổ chức các đợt khám tầm soát chuyên khoa định kỳ tại cộng đồng. Sở Y tế tiếp tục huy động đội ngũ bác sĩ từ các bệnh viện trực tiếp tham gia khám, tầm soát ngay tại địa phương, tập trung vào các bệnh lý có gánh nặng lớn như tim mạch, ung thư, mắt, tai mũi họng, nhi khoa…

Cách làm chủ động đến với người dân này giúp mọi đối tượng, đặc biệt là người lao động, người có thu nhập thấp được tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại nơi sinh sống, giúp giảm chi phí, giảm thời gian đi lại, đồng thời phát hiện sớm bệnh tật ngay từ tuyến đầu.

Thứ ba, triển khai đồng loạt hoạt động tư vấn, khám sức khoẻ, khám sàng lọc và tầm soát tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn, bằng các gói khám tầm soát bệnh theo độ tuổi, theo nhóm nguy cơ.

Từng nhóm đối tượng sẽ có các gói khám phù hợp (Ảnh: Đ.H).

"Điểm đặc biệt của hoạt động khám sức khoẻ, khám sàng lọc lần này không chỉ nằm ở quy mô lớn, mà còn ở cách tiếp cận mới: quản lý sức khỏe người dân dựa trên dữ liệu, theo dõi liên tục suốt vòng đời. Từ đó, giúp hình thành một bức tranh sức khỏe toàn diện của người dân toàn thành phố", lãnh đạo Sở Y tế TPHCM cho biết.

Phối hợp công - tư để chăm sóc sức khỏe toàn diện

Tại 3 điểm Trạm Y tế phường Tân Hoà, phường Tân Sơn và phường Bảy Hiền, các thầy thuốc của Bệnh viện Thống Nhất phối hợp cùng Hệ thống nhà thuốc Pharmacity đã có mặt từ sáng sớm 17/4.

Khi người dân đến điểm thăm khám, các dược sĩ sẽ chủ động điều phối, tiến hành đo những chỉ số sức khỏe cơ bản, tư vấn dinh dưỡng và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe chủ động cho người dân. Điều này giúp đội ngũ y bác sĩ tập trung tối đa vào công tác chuyên môn thăm khám và chẩn đoán.

Ngoài ra, phía nhà thuốc hỗ trợ 800 phần quà sức khỏe là các sản phẩm chăm sóc thiết yếu, giúp bà con duy trì thói quen vệ sinh và phòng bệnh sau khi thăm khám.

"Việc chăm sóc sức khỏe toàn dân là một bài toán lớn, cần sự chung tay của toàn xã hội. Chúng tôi tham gia chương trình với mục tiêu giúp rút ngắn khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân, đặc biệt là những đối tượng khó khăn", đại diện hệ thống nhà thuốc chia sẻ.

Người dân được đội ngũ dược sĩ tư vấn dinh dưỡng và tặng quà sau khi khám sức khỏe miễn phí (Ảnh: T.V).

Để chiến dịch khám sức khỏe toàn dân đạt hiệu quả thiết thực, lan tỏa rộng khắp và mang lại giá trị lâu dài, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, ngành y tế cần tổ chức triển khai chiến dịch một cách bài bản, khoa học, bảo đảm chất lượng chuyên môn, an toàn và thuận tiện cho người dân. Đồng thời, chú trọng cập nhật đầy đủ kết quả khám vào hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời, liên thông và lâu dài.

Thứ hai, UBND các phường, xã, đặc khu cần chủ động rà soát, lập danh sách, thông báo và vận động người dân tham gia khám sức khỏe, bảo đảm không bỏ sót đối tượng, đặc biệt là người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các nhóm yếu thế trong xã hội.

Thứ ba, các sở, ban, ngành, đoàn thể cần phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong công tác truyền thông, vận động và tổ chức triển khai, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận chương trình.

Thứ tư, UBND TPHCM kêu gọi toàn thể người dân tích cực tham gia khám sức khỏe, tầm soát sàng lọc theo hướng dẫn của địa phương. Đây không chỉ là quyền lợi chính đáng của cá nhân mà còn là trách nhiệm đối với gia đình và cộng đồng.

"Chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ sẽ giúp mỗi người hiểu rõ tình trạng sức khỏe của mình, từ đó điều chỉnh lối sống, nâng cao chất lượng cuộc sống", ông Nguyễn Mạnh Cường nói.