Sở Y tế TPHCM làm gì để phát triển bệnh viện "chiến lược" khu vực Đông Nam?

Sở Y tế TPHCM vừa tổ chức lễ ký kết chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ phát triển chuyên môn toàn diện cho Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Đây là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển hệ thống y tế thành phố theo định hướng "đa tầng - đa cực - đa trung tâm".

Phát triển bệnh viện "cửa ngõ chiến lược" khu vực Đông Nam

Theo đó, Sở Y tế định hướng Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa không chỉ là nơi phục vụ người dân địa phương, mà phải từng bước phát triển thành bệnh viện "cửa ngõ chiến lược" ở khu vực Đông Nam thành phố.

Bệnh viện này sẽ giữ vai trò tiếp nhận, xử trí cấp cứu ban đầu, điều trị các bệnh lý phổ biến, đồng thời kết nối hiệu quả với mạng lưới bệnh viện chuyên sâu khi cần thiết.

Để thực hiện mục tiêu này, nhiều bệnh viện đầu ngành của TPHCM đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ cụ thể, đồng bộ và dài hạn cho Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa.

Lễ ký kết chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ phát triển chuyên môn toàn diện cho Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (Ảnh: SYT).

Trong đó, Bệnh viện Nhân dân 115 hỗ trợ phát triển lĩnh vực cấp cứu, hồi sức tích cực, xây dựng đơn vị đột quỵ, đào tạo quy trình báo động đỏ, cấp cứu đa chấn thương và nâng cao năng lực xử trí các trường hợp nguy kịch ngay tại địa phương.

Đặc biệt, Bệnh viện Nhân dân 115 chịu trách nhiệm hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa xây dựng mô hình "Trung tâm cấp cứu chấn thương" ngay tại đơn vị theo hướng tích hợp đa chuyên khoa, giúp người bệnh đa chấn thương được tiếp cận cấp cứu, hồi sức và can thiệp chuyên sâu ngay trong "thời gian vàng".

Đây được xem là mô hình quan trọng nhằm nâng cao năng lực cấp cứu vùng cửa ngõ, giảm tỷ lệ chuyển viện và tăng khả năng cứu sống người bệnh nặng ngay tại địa phương.

Bệnh viện Bình Dân sẽ hỗ trợ Bệnh viện Bà Rịa phát triển ngoại khoa; Bệnh viện Từ Dũ hỗ trợ lĩnh vực sản phụ khoa, nâng cao năng lực cấp cứu sản khoa, chăm sóc mẹ và trẻ sơ sinh; Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM hỗ trợ phát triển năng lực trong lĩnh vực truyền nhiễm, kiểm soát nhiễm khuẩn và hồi sức truyền nhiễm.

Bệnh viện Nhi đồng 1 hỗ trợ toàn diện cơ sở trên về công tác khám chữa bệnh trẻ em, cấp cứu - hồi sức nhi và đào tạo nguồn nhân lực chuyên khoa nhi; hỗ trợ trong công tác quản trị, gồm xây dựng quy trình vận hành, quản lý chất lượng, kiểm soát nhiễm khuẩn, an toàn người bệnh và đào tạo năng lực quản lý cho đội ngũ lãnh đạo;

Ngoài ra, Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM và Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM cũng tham gia hỗ trợ phát triển các chuyên khoa sâu, góp phần giúp người dân khu vực được tiếp cận nhiều dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương, hạn chế phải chuyển lên các bệnh viện nội đô khi không thật sự cần thiết.

Việc các bệnh viện tuyến cuối đồng loạt tham gia hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa không chỉ là hoạt động chuyển giao kỹ thuật đơn thuần, mà còn thể hiện mô hình phát triển y tế mới: "Hệ thống bệnh viện đồng hành".

Một ca phẫu thuật cứu bệnh nhân nguy kịch gần đây tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (Ảnh: BV).

Trong mô hình này, các bệnh viện chuyên sâu giữ vai trò hạt nhân chuyên môn, hỗ trợ nâng cao năng lực cho các đơn vị cửa ngõ, tạo nên mạng lưới liên kết vùng chặt chẽ, hiệu quả và bền vững. Đây cũng là bước đi nhằm giảm tải cho các bệnh viện khu vực nội đô, rút ngắn thời gian cấp cứu và điều trị cho người dân khu vực Đông Nam TPHCM.

Về lâu dài, việc phát triển Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa thành bệnh viện cửa ngõ sẽ tạo nền tảng hình thành một cực y tế mới, gắn với khu vực cảng biển, logistics, công nghiệp và đô thị đang phát triển mạnh.

Chuyển đổi mạnh mô hình tổ chức trong tình hình mới

Ê-kíp bác sĩ thực hiện ca mổ nội soi viêm ruột thừa đầu tiên tại Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 (Ảnh: SYT).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Phó giáo sư Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, thực tiễn cho thấy, TPHCM đang đối diện 3 thách thức mang tính cấu trúc.

Đó là địa bàn rộng với mật độ dân cư rất cao và phân bố không đồng đều; nhu cầu chăm sóc sức khỏe gia tăng cả về số lượng lẫn mức độ bao phủ; yêu cầu ngày càng cao về chuyên môn kỹ thuật, đặc biệt trong cấp cứu - hồi sức và điều trị bệnh phức tạp.

Do đó, ngành y tế xác định cần chuyển mạnh về tư duy và mô hình tổ chức, phát triển hệ thống cấp cứu theo định hướng "đa tầng - đa cực - đa trung tâm", phù hợp với quy mô dân số lớn, không gian phát triển mở rộng, nhằm bảo đảm người dân được chăm sóc sức khỏe kịp thời, an toàn và công bằng trong tình hình mới.