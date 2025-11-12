TPHCM: Tăng cường kiểm soát sản phẩm dinh dưỡng trẻ em, bình bú và ti giả

Đây là động thái thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 5786/BYT-ATTP ngày 28/8/2025 về việc kiểm soát chặt chẽ nhóm sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo.

UBND thành phố giao Sở An toàn thực phẩm chủ trì kiểm tra toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, thông tin và truyền thông liên quan đến các sản phẩm nêu trên. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm và báo cáo kịp thời về Bộ Y tế.

Đồng thời, Sở này cũng được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ quy định pháp luật; theo dõi việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Sở Y tế có trách nhiệm phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm trong phạm vi quản lý; đồng thời hướng dẫn công tác tư vấn dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em theo đúng quy định của Nghị định 100/2014/NĐ-CP về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo cũng như các quy định pháp luật khác có liên quan.

Sở Công Thương được giao kiểm tra, xử lý hành vi gian lận thương mại, sản xuất và kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, bao gồm các sản phẩm sữa chế biến, vật liệu bao gói thực phẩm.

Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm giám sát chất lượng, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của hàng hóa; cảnh báo nguy cơ mất an toàn và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Sở Văn hóa và Thể thao tăng cường kiểm soát hoạt động quảng cáo trên báo chí, xuất bản phẩm, mạng xã hội và các phương tiện quảng cáo khác đối với sản phẩm dinh dưỡng trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo.

UBND các phường, xã, đặc khu cũng được yêu cầu phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, thông tin, truyền thông liên quan đến các loại sản phẩm nói trên; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ.

Trong trường hợp các địa phương, đơn vị có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, cần báo cáo về Sở An toàn thực phẩm để tổng hợp, tham mưu, đề xuất UBND TPHCM chỉ đạo giải quyết.