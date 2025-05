TPHCM: Đốt rác trong vườn bằng xăng, người phụ nữ bị cháy toàn thân nặng nề

Ngày 2/5, thông tin với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Xuân Thiện, khoa Bỏng và Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Trưng Vương (TPHCM) cho biết, thời gian qua nơi này đã tiếp nhận điều trị cho một trường hợp bỏng nặng nề vì tai nạn sinh hoạt.

Bệnh nhân là bà V.T.T. (68 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM). Khai thác bệnh sử, bà T. có tiền căn câm điếc bẩm sinh. Trước khi nhập viện, bệnh nhân có dọn dẹp, đốt rác trong vườn. Để rác cháy nhanh hơn, bà cầm chai xăng còn ít tưới vào lửa.

Lúc này, lửa phựt lên gây cháy áo quần và cháy lan khắp cơ thể bệnh nhân. Sau tai nạn, bệnh nhân được đưa vào bệnh viện địa phương sơ cứu, bù dịch rồi chuyển gấp lên tuyến trên.

Người phụ nữ bị bỏng toàn thân sau tai nạn khi đốt rác trong vườn (Ảnh: NT).

Tại khoa Bỏng và Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Trưng Vương, qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bỏng 35% (25% bỏng sâu) vùng mặt, thân, tứ chi, có bỏng hô hấp. Bệnh nhân còn bị sốc bỏng (mạch nhanh, huyết áp tụt, thiểu niệu...).

Ê-kíp điều trị đã tiến hành điều trị triệu chứng, dùng kháng sinh, bù dịch, thay băng vết thương cho bệnh nhân.

Người phụ nữ cũng được mổ cắt lọc và ghép da một phần. Hiện tại, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi sát, nhưng vì câm điếc bẩm sinh nên việc giao tiếp với bác sĩ khó khăn, chỉ thông qua ánh mắt và sự hỗ trợ của người nhà.

Theo bác sĩ Thiện, nơi ông làm việc thường tiếp nhận các trường hợp bỏng do tai nạn sinh hoạt tại nhà, như bỏng hóa chất thông bồn cầu, bỏng do tai nạn với máy nước nóng năng lượng mặt trời, bỏng vì nướng mực bằng cồn, hoặc bỏng do bất cẩn trong lúc nấu nước sôi chế mì gói...

Riêng bỏng do đốt rác, ngoài trường hợp trên, vào năm 2023, Bệnh viện Trưng Vương từng tiếp nhận một người đàn ông té ụp cả người vào đống rác đang cháy trước nhà trọ, khiến cơ thể hóa thành "ngọn đuốc sống".

Quá trình điều trị, bệnh nhân này phải phẫu thuật cắt lọc hoại tử nhiều lần cùng hàng loạt biện pháp điều trị phức tạp, khiến chi phí điều trị đội lên cao.

Bác sĩ cảnh báo, người dân cần cẩn trọng khi sinh hoạt, sử dụng các thiết bị điện và xăng dầu, chú ý đặt các vật dễ cháy xa tầm tay trẻ em. Bên cạnh đó, cần tiết chế trong vấn đề uống rượu bia - nhất là các dịp nghỉ kéo dài - để không xảy ra say xỉn, mất kiểm soát dẫn đến nguy cơ xảy ra tai nạn nguy hiểm.